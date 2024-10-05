Зеленський про досягнення миру: Жодної торгівлі територіями

Торгівля територіями не припустима, заявив президент України Володимир Зеленський. Раніше видання FT опублікувало статтю про те, що Захід та Київ обговорюють обмін територій на членство в НАТО.

Президент України Володимир Зеленський вважає, що "надійний мир" в Україні можливий лише виключно на основі міжнародного права і без будь-якої торгівлі суверенітетом чи торгівлі територіями. Про це він сказав у суботу, 5 жовтня, у своєму вечірньому зверненні.

"Все, що зазначено в "плані перемоги" абсолютно реально для наших партнерів. Є у світі цей ресурс, ресурс посилення, який дозволить рухатись вперед за "формулою миру". Саме в цьому наша мета, наше завдання - гарантувати Україні надійний мир, тривалу безпеку. Це можливо виключно на основі міжнародного права і без будь-якої торгівлі суверенітетом чи торгівлі територіями - саме так, як передбачено "формулою миру", - сказав він.

Зеленський наголосив, що Україні потрібен "мир справжній, справедливий, гарантований захист від війни". За його словами, це можливо тільки на сильних позиціях, і тільки тоді, коли український народ і партнери дійсно обʼєднані. "Саме для цього ми працюємо.", - наголосив президент.

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При цьому він зазначив, що наступний тиждень, на якому відбудеться засідання формату "Рамштайн", може стати для України "історичним". "Зараз триває робота наших команд - України та США, команд інших наших партнерів для підготовки "Рамштайну" - змістовних рішень і загалом зустрічей і переговорів наступного тижня. І тиждень цей може стати позитивним для нашого захисту, для нашого бачення того, як має закінчитись війна. Ми для цього все зробимо", - наголсоив Зеленський.

FT: Захід та Київ обговорюють обмін територій на членство в НАТО

Раніше 5 жовтня газета Financial Times з посиланням на джерела написала, що західні дипломати і дедалі більша кількість чиновників в Україні доходять єдиної думки, що найімовірнішим компромісом для завершення російської військової агресії в Україні може стати схема, за якої Кремль де-факто, але не де-юре збереже контроль над українськими територіями, які він наразі окуповує, а Київ отримає членство в НАТО і гарантії безпеки від Альянсу.

"Україна скоротила свої військові цілі. Хоча вона, як і раніше, має намір повернути землі, захоплені Росією за останнє десятиліття, їй, на жаль, бракує людей, зброї та західної підтримки для цього", - пише видання, наголошуючи водночас, що можливе рішення про вимушену поступку частини територій жодним чином не означає, що влада України та їхні західні союзники визнають суверенітет РФ над землями, які та захопила з 2014 року.

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Членство України в НАТО можна здійснити за так званою "західнонімецькою" моделлю, коли гарантії безпеки Альянсу поширюватимуться лише на території, які контролює Київ, зазначають у матеріалі.

Раніше видання Financial Times повідомило, що глава МЗС України Андрій Сибіга у США обговорював компроміси з РФ, в тому числі територіальні поступки. В МЗС назвали цю інформацію "просто неправдивою".