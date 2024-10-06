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WP: Києву можуть запропонувати конкретику щодо вступу в НАТО

Дмитро Шварц
6 жовтня 2024 р.

Після відмови зняти обмеження на ракетні удари по РФ Київ може отримати іншу допомогу від партнерів на зустрічі у форматі "Рамштайн" в Німеччині, зазначає The Washington Post.

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Президент України Володимир Зеленський, засідання у форматі "Рамштайн", 6 вересня 2024 року
Зеленський на засіданні "Рамштайну" планує презентувати свій "план перемоги"Фото: Heiko Becker/REUTERS

Під час 25-го засідання Контактної групи з питань оборони України - так званого формату "Рамштайн", яке відбудеться 12 жовтня члени НАТО можуть запропонувати Києву конкретні дії стосовно майбутнього членства в альянсі. 

Про це у суботу, 5 жовтня, повідомила газета The Washington Post з посиланням на західного дипломата. За його словами, після того, як президент України Володимир Зеленський не зміг домогтися зняття обмежень на удари західною зброєю по території РФ, "Київ може отримати якусь іншу допомогу під час конференції в Німеччині".

"Зокрема, за словами дипломата, країни НАТО розглядають способи надання Україні більш конкретних кроків для майбутнього членства в альянсі", - йдеться у статті.

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Також The Washington Post зазначає, що проблемою для українських чиновників є наближення президентських виборів у США, а поява нової адміністрації у Білому домі ставить під сумнів майбутню безпекову допомогу Україні.

Команда Зеленського намагалася переконати Байдена підтримати "план перемоги" як спосіб закріпити спадщину президента США до закінчення його терміну, але Білий дім навряд чи зараз вдасться до якихось непопулярних дій, щоб не ставити під загрозу кампанію Камали Гарріс, йдеться у статті.

Нагадаємо, що президент Зеленський планує презентувати свій "план перемоги" на засіданні Контактної групи з питань оборони України, головувати на якому, зокрема, буде брати участь й президент США Джо Байден.

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