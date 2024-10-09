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Зеленський їде в Німеччину попри перенесення "Рамштайну"

Олександр Куницький | Віолетта Чайковська
9 жовтня 2024 р.

10 жовтня Володимир Зеленський планує відвідати Францію та Італію, а 11 жовтня - Ватикан і ФРН.

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Канцлер Німеччини Олаф Шольц і президент України Володимир Зеленський
Зеленський представить Шольцу 11 жовтня свій "план перемоги", пише BildФото: Michael Kappeler/dpa/picture alliance

Президент України Володимир Зеленський приїде в Німеччину попри відкладення засідання у форматі "Рамштайн". Про це в середу, 9 жовтня, пишуть агенції dpa та Reuters із посиланням на джерела.

Зеленський представить Шольцу "план перемоги"

Зеленського очікують в Берліні у п'ятницю, 11 жовтня. Там він зустрінеться з канцлером ФРН Олафом Шольцом (Olaf Scholz) і президентом Франком-Вальтером Штайнмаєром (Frank-Walter Steinmeier).

За даними німецького видання Bild, на зустрічі з Шольцом президент України представить йому свій "план перемоги".

Зеленський мав відвідати Німеччину 12 жовтня, де президент США скликав уперше на рівні лідерів засідання Контактної групи з питань оборони України, відомої під назвою "формат Рамштайн". Однак цю зустріч відклали на поки невизначену дату, оскільки Байден вирішив перенести свій візит через ураган "Мілтон" у США.

Зеленський їде до Стармера, Макрона, Мелоні та Франциска

Перед візитом до Німеччини Зеленський прибуде у четвер, 10 жовтня, в Париж, де зустрінеться з президентом Франції Еммануелем Макроном, офіційно повідомив Єлисейський палац.

Ввечері цього дня президент України приїде в Рим, де зустрінеться з прем'єр-міністеркою Італії Джорджою Мелоні, повідомили в її офісі.

Зранку в п'ятницю, 11 жовтня, у Зеленського запланована зустріч з Папою Римським Франциском. У Ватикані офіційно анонсували, що їхня півгодинна зустріч розпочнеться о 9:30 ранку за місцевим часом.

Нині Зеленський перебуває в Хорватії на саміті "Україна - Південно-Східна Європа" з балканськими лідерами. У заході беруть участь прем'єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович, а також міністри закордонних справ Албанії, Боснії та Герцеговини, Болгарії, Греції, Косова, Молдови, Чорногорії, Північної Македонії, Румунії, Сербії, Словенії та Туреччини.

На пресконференції з Пленковичем президент України повідомив, що крім Макрона, Мелоні та Шольца, зустрінеться також "упродовж доби" з прем'єр-міністром Великобританії Кіром Стармером. Всім їм він пообіцяв представити свій "план перемоги".

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