Україна проведе другий мирний саміт після виборів у США

Другий саміт миру після конференції у Швейцарії планувалося провести до президентських виборів у США. У Києві заявили однак, що саміт не зможуть провести у листопаді.

Другий Глобальний саміт миру щодо ситуації в Україні, який планували провести напередодні президентських виборів у США 5 листопада, не відбудеться. Про це заявила українському виданню Telegraf у вівторок, 8 жовтня, радниця глави Офісу президента Дар'я Зарівна, яка відповідає за підготовку конференцій.

"В листопаді Другий саміт миру ще не відбудеться. Але все для його підготовки вже має бути готово. Поки що проходять тематичні конференції по кожному пункту Формули", - повідомила вона. Основні положення комюніке за підсумками цих зустрічей "стануть основою майбутнього мирного плану другого саміту", пояснила вона.

При цьому остання тематична конференція відбудеться 30-31 жовтня у Канаді та буде присвячена гуманітарним питанням, зокрема, звільненню військовополонених, цивільних заручників та поверненню українських дітей. Питання дати проведення другого саміту вирішуватиметься після завершення тематичних конференцій, додала згодом Зарівна у Telegram .

Зеленський хотів провести "саміт миру" у країні глобального Півдня

Перший мирний саміт , який відбувся у Швейцарії у червні цього року, зібрав представників майже 100 країн. Росія не була запрошена, кілька держав відправили делегації нижчого рівня, а спроба Києва залучити на свій бік ключові країни глобального Півдня провалилася, оскільки дехто відмовився підписувати підсумкову заяву, оцінювало підсумки саміту агентство Bloomberg в окремому матеріалі.

Після цього Україна розпочала підготовку до другого саміту. Агентство Bloomberg з посиланням на джерела писало, що Україна прагне організувати ще одну конференцію, щоб досягти справедливого закінчення війни з Росією до президентських виборів у листопаді в США. Це було пов'язано з "перспективою повернення Дональда Трампа до Білого дому", який хвалився у разі перемоги на виборах "зупинити війну в Україні" ще до свого офіційного вступу на посаду.

Президент Володимир Зеленський прагнув провести "саміт миру" у країні глобального Півдня. Для цього Україна вела перемовини з Саудівською Аравію, Катаром, Туреччиною і не відкидала ідею проведення такого заходу у Індії. Зеленський заявляв також, що у саміті мають брати участь представники Росії. Речниця МЗС РФ Марія Захарова натомість у вересні повідомила, що Росія не братиме участі в цьому мирному саміті.

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