Комюніке "саміту миру": що вирішили і хто долучився до нього

"Саміт миру" допоміг знайти спільні знаменники, що стало передумовою для руху вперед, вважає президентка Швейцарії Амгерд. Підсумкове комюніке підписали 80 країн і чотири організації.

Заключне комюніке, сформульоване за підсумками "саміту миру" у Швейцарії, підтримали представники 80 країн та чотирьох організацій. Про це за підсумками саміту, що закінчився у неділю, 16 червня, повідомив Уповноважний Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

Серед країн, які не підтримали декларацію, є шість держав з групи найбільших економік світу G20: Бразилія, Мексика, Саудівська Аравія, ПАР, Індія та Індонезія. Також її не підтримали Вірменія, Бахрейн, Таїланд, Лівія, Об'єднані Арабські Емірати, Колумбія і Ватикан, звертає увагу dpa.

У тексті комюніке, який оприлюднив Офіс президента України, наголошується, що будь-яке використання ядерної енергії та ядерних установок має бути безпечним, захищеним, надійно охоронятися та не шкодити довкіллю. Українські атомні електростанції, зокрема захоплена російськими силами ЗАЕС, повинні працювати безпечно під повним контролем України та під наглядом МАГАТЕ. "Будь-яка загроза або використання ядерної зброї в контексті війни в Україні є недопустимими", - наголошуєтсья у документі.

Другий пункт комюніке стосуються забезпечення глобальної продовольчої безпеки. Підписанти наголошують, що вона залежить від безперебійного виробництва та постачання продуктів харчування, тому важливим є вільне, повне та безпечне торговельне судноплавство, а також доступ до морських портів на Чорному та Азовському морях. В комюніке наголошується, що напади на торговельні судна, цивільні порти та цивільну портову інфраструктуру є неприйнятними, а продовольчу безпеку не можна використовувати як зброю. "Українська сільськогосподарська продукція має безпечно та вільно постачатися зацікавленим третім країнам", - йдеться у документі.

Ще один пункт заключного документа наголошує на необхідності звільнення усіх військовополонених шляхом повного обміну. "Усі депортовані та незаконно переміщені українські діти та всі інші українські незаконно утримувані цивільні особи мають бути повернуті в Україну", - йдеться в комюніке.

Амгерд про підсумки саміту: Знайдено спільні знаменники

Президентка Швейцарії Віола Амгерд (Viola Amherd) позитивно оцінила підсумки проведеного в швейцарському курорті Бюргеншток "саміту миру". "Зважаючи на різні стартові позиції досягненням є те, що ця конференція відбулася на високому рівні та за широкої підтримки, а також те, що тут, у Бюргенштоці, була напрацьована спільна позиція", - зауважила вона під час заключної промови на заході, виголошеній у неділю, 16 червня.

"Спільні знаменники, які держави знайшли завдяки дипломатичній роботі та інтенсивним дискусіям є передумовою для спільного руху вперед. Тепер ця стартова позиція має бути використана", - додала Амгерд.

Комюніке залишається відкритим до підписання

Так само президент України Володимир Зеленський подякував всім учасникам саміту за те, що вони "вжили перших кроків до миру разом" і наголосив, шо Україна відповідає на вторгнення не лише захистом людського життя, а й дипломатією. "Наша справедлива мета - щоб всі країни доєдналися до нас у цій шляхетній меті", - сказав він.

Зеленський наголосив, що спільне комюніке, ухвалене на саміті, залишається відкритим до підписання "кожним, хто поважає Статус ООН". Учасники саміту далі домовилися продовжити роботу на технічному рівні - на рівні радників і міністрів у форматі спеціальних зустрічей, додав він.