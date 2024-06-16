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Проєкт декларації саміту: контроль Києва над портами і ЗАЕС

Дмитро Шварц
16 червня 2024 р.

Проєкт заключної декларації "саміту миру", розроблений у перший день його роботи, має агенція Reuters.

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"Саміт миру" відбувається на швейцарському курорті Бюргеншток
Агенція Reuters отримала проєкт заключної декларації "саміту миру"Фото: Urs Flueeler/KEYSTONE/picture alliance

Усі українські військовополонені мають бути звільнені, а діти, депортовані з України, повернуті додому. Такі вимоги містяться у проєкті заключної декларації "саміту миру", розробленому у перший день його роботи. Проєкт декларації має у своєму розпорядженні Reuters.

Документ, зазначає агенція у неділю, 16 червня, покладає на Росію відповідальність за війну в Україні, яка спричинила великі людські страждання і руйнування. У проєкті також міститься заклик до Росії поважати територіальну цілісність України і вимога щодо відновлення Києвом контролю над Запорізькою атомною електростанцією і доступу до своїх портів на Чорному і Азовському морях. 

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Дводенний "саміт миру" був скликаний за ініціативи України і відкрився на швейцарському курорті Бюргеншток 15 червня. У ньому беруть участь представники України, 91 держави та 8 міжнародних організацій. Росія на нього не була запрошена, однак у Москві наперед давали зрозуміти, що не зацікавлені в участі. Китай відмовився надіслати свого представника на зустріч. Від США делегацію очолювала віцепрезидентка Камала Харріс, яка залишила конференцію після першого дня роботи. При цьому вона зустрілася з президентом України Володимиром Зеленським та оголосила про виділення Вашингтоном 1,5 млрд доларів для України.

Раніше повідомлялось, що серед делегацій є декілька суперечливих моментів, тому можливий варіант, що декларацію можуть не підтримати представники всіх країн.

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