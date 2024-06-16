Канцлер Австрії: Декларацію "саміту миру" підпишуть не всі

Підсумкову декларацію "саміту миру" у Швейцарії, ймовірно, підпишуть не всі учасники, заявив канцлер Австрії Карл Негаммер. Втім, за його словами, на загальну базову позицію "це не впливає".

Підсумкову декларацію "саміту миру" у Швейцарії, ймовірно, підпишуть не всі учасники. Як передає агенція dpa, про це у неділю, 16 червня, у кулуарах конференції повідомив канцлер Австрії Карл Негаммер (Karl Nehammer).

Втім, зазначив він, "це питання дипломатичних тонкощів, таких як окремі слова", а на загальну базову позицію "це не впливає". "Тому я не дуже хвилююся, якщо не всі підпишуть зараз", - сказав Нехаммер.

Також Негаммер зазначив, що, перш ніж Росія сяде за стіл переговорів, можливе проведення ще однієї конференції в іншому форматі. "Ви дійсно повинні розглядати це як процес", - заявив Негаммер.

Карл Негаммер не бачить трагедії в тому, що підсумкову декларацію "саміту миру" підпишуть не всі учасники Фото: Alex Halada/IMAGO

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Кулеба: Проведення саміту вже є прогресом

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулебо зазначив, що швейцарська конференція як така принесла значний прогрес. За його словами, всі країни, які не були присутні на "саміті миру", також "усвідомлюють поштовх, наданий зустріччю". В цілому, процес, який розпочатий, можна тільки вітати, наголосив він. "Ми на правильному шляху", - заявив Кулеба у неділю.

Також глава МЗС України ще раз наголосив на необхідності підтримки України у військовому плані. Чим сильнішою буде Україна, тим більш охоче Москва вступатиме в мирні переговори, додав він.

Як передає Reuters, за словами Кулеби, жодних альтернативних мирних планів на саміті не обговорювалося, текст фінальної декларації повний і "збалансований".

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Зеленський: Це шлях, яким ми будемо рухатися вперед

Своєю чергою, президент України Володимир Зеленський зазначив, що участь у саміті взяли загалом представники 101 держави та міжнародних організацій.

"Ми разом підтверджуємо, що міжнародне право та Статут ООН мають бути основою для встановлення справедливого миру в Україні. Народ України має право захищати своїх дітей, свої домівки, свою землю. Разом ми захищаємо світ, заснований на верховенстві права. Правил, яких ми всі погодилися дотримуватися. Це шлях, яким ми будемо рухатися вперед і уникнемо повернення до темного минулого", - заявив Зеленський.