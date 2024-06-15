Єрмак окреслив табу України у ймовірних переговорах з РФ

Україна не піде на жодні компроміси щодо таких питань, як незалежність, суверенітет і територіальна цілісність - навіть на шляху до миру, наголосив Андрій Єрмак на саміті в Швейцарії.

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак окреслив принципові для Києва питання під час можливих майбутніх мирних переговорів з Росією. Відповідну заяву Єрмак зробив у суботу, 15 червня, в Швейцарії, куди він прибув для участі в "саміті миру". У коментарі журналістам Єрмак запевнив, що Україна навіть заради миру не піде на жодні компроміси щодо своїх незалежності, суверенітету та територіальної цілісності.

"Ніяких компромісів щодо незалежності, ніяких компромісів щодо суверенітету та територіальної цілісності", - прокоментував Єрмак питання щодо ймовірності компромісів з боку України у рамках мирного врегулювання, передає агенція "Укрінформ" .

Україна воліє закласти "формулу миру" в основу мирного плану

Єрмак також вказав на те, що на саміті у Швейцарії обговорюватимуть "принципи майбутнього спільного плану, який ми хотіли б, щоб базувався на "формулі миру". За його словами, якщо лідерам вдасться напрацювати спільний план, то він може бути представлений Росії на другому мирному саміті.

Керівник ОП також наголосив, що "весь світ вже розуміє і бачить, що мова ультиматумів з Україною не працює".

"Україна дійсно здатна перемагати і мати справедливий мир. Чому я так багато разів повторюю про справедливий мир? Тому що це дуже, дуже важливо не тільки для України, а це надзвичайно важливо для всього світу. І унікальність "формули миру" президента Зеленського полягає в тому, що ми пропонуємо говорити про це всім відповідальним країнам", - зазначив Єрмак, слова якого наводить "Укрінформ".

Амгерд і Зеленський вітають делегатів

Наразі на "саміті миру" триває церемонія привітання делегатів - президентка Швейцарії Віола Амгерд (Viola Amherd) і президент України Володимир Зеленський вітають учасників заходу.

Водночас Зеленський уже встиг провести кілька двосторонніх зустрічей на полях саміту. Крім перемовин з Амгерд, український лідер зустрівся також з віце-президенткою США Камалою Харріс, президентом Чилі Габрієлем Боричем і президенткою Грузії Саломе Зурабішвілі. В ході зустрічі з останньою обговорювали питання двосторонньої співпраці та безпекові виклики для обох країн, повідомив Зеленський у своєму Telegram-каналі .

Нагадаємо, напередодні 100 делегацій країн і організацій підтвердили свою участь у "саміті миру" в Швейцарії.