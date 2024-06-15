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ПолітикаУкраїна

Амгерд: Головна мета саміту - досягнення сталого миру

Валерій Сааков
15 червня 2024 р.

Перед "самітом миру" Віола Амгерд і Володимир Зеленський провели двосторонню зустріч, на якій обговорювався порядок денний заходу.

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Переговори швейцарської делегації на чолі з Амгерд з українською на чолі з Зеленським
Переговори швейцарської делегації на чолі з Амгерд з українською на чолі з ЗеленськимФото: Michael Buholzer/dpa/picture alliance

Президентка Швейцарії Віола Амгерд (Viola Amherd) і президент України Володимир Зеленський провели в суботу, 15 червня, двосторонню зустріч перед початком першого інавгураційного "саміту миру". На спільній прессконференції, яку лідери провели після зустрічі, вони ще окреслили головні пункти порядку денного заходу, а також розповіли про свої очікування від нього.

На думку Амгерд, головна мета зустрічі - забезпечення процесу для досягнення всеохоплюючого, довготривалого, справедливого миру, й для цього необхідно запустити відповідний переговорний процес. На тлі цього вона наголосила, що Швейцарія зацікавлена в збереженні заснованого на міжнародному праві світопорядку й правилах. Хартія ООН становить основу цього світопорядку, а "російська агресія серйозно порушила його", наголосила вона. "Якщо ми хочемо направити процес в напрямку миру, треба буде колись залучити до цього й Росію - це всім зрозуміло", - сказала вона.

На її думку, Швейцарія як частина міжнародної спільноти, має зробити внесок у підготовку простору для можливих двосторонніх перемовин між сторонами, які воюють.

Порядок денний саміту

Водночас лідерка Швейцарії нагадала й про порядок денний на зустрічі. Йдеться насамперед про три пункти української "формули миру" -  про ядерну безпеку, продовольчу безпеку та гуманітарні питання. Зокрема, делегати обговорюватимуть питання щодо безпечної експлуатації всіх українських АЕС, про безперешкодний експорт базових продуктів харчування, зокрема через Чорне море. А також - про обмін військовополоненими, про звільнення всіх незаконно затриманих українських цивільних , а також про повернення вивезених українських дітей.

На її думку, у вирішенні цих питань могли б допомогти ті країни, котрі самі пережили досвід конфліктів та могли поділитися цим досвідом задля подолання наслідків. Крім того, Амгерд наголосила на важливості того, що так багато країн і організацій візьмуть участь у цьому заході, бо вони могли б поділитися своїм баченням щодо того, як можна було б ефективніше провадити процес миру й діалогу.

Зеленський побажав настання "справедливого миру"

Президент України Володимир Зеленський, своєю чергою, нагадав про найголовніші етапи підготовки до саміту, зокрема, представлення "формули миру" на зустрічі лідерів провідних економік світу в Індонезії, а потім чотири підготовчі зустрічі на рівні радників.

"Сьогодні на саміті представлені всі частини світу, всі континенти, різні нації, географічно великі  й менші, кожен політичний полюс нашого світу, - сказав Зеленський. - Погляди, ідеї і лідерство кожного народу для нас однаково важливі, і все, про що буде домовлено сьогодні на саміті, стане частиною такого потібного усім нам миротворчого процесу".

Нагадаємо, напередодні Швейцарія повідомила, що 100 делагацій країн і організацій підтвердили свою участь у "саміті миру". Раніше повідомлялося, що  на захід було запрошено понад 160 делегацій.

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