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Зеленський хоче зафіксувати закінчення війни на 2-му саміті

Валерій Сааков
15 червня 2024 р.

План дій щодо миру потрібно погодити з усіма учасниками переговорів й представити його потім РФ, щоб мати змогу на другому "саміті миру" зафіксувати реальне закінчення війни, вважає Зеленський.

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Президент України Володимир Зеленський на "саміті миру" в Швейцарії
Президент України Володимир Зеленський на "саміті миру" в ШвейцаріїФото: Michael Buholzer/KEYSTONE/REUTERS/dpa/picture alliance

Президент України Володимир Зеленський озвучив намір зафіксувати закінчення  війни Росії проти України вже на другому "саміті миру". Відповідну заяву Зеленський зробив у суботу, 15 червня, під час своєї промови на пленарному засіданні першого такого саміту, що розпочався цього дня в Швейцарії.

"Зараз тут немає Росії. Чому? Бо якби Росія була зацікавлена в мирі, то не було б цієї війни", - заявив Зеленський, якого цитує пресслужба Офісу президента України. Говорячи про шлях до миру, він наголосив: "Ми повинні разом визначитися, що означає для світу справедливий мир і як його можна досягти справді довготривало".

На думку українського лідера, саме Статут ООН є основою на цьому шляху. "А потім, коли план дій буде вже розглядатися, усіма погоджений і зрозумілий для всіх народів, він буде озвучений і представникам Росії. І щоб на другому "саміті миру" ми змогли зафіксувати реальне закінчення війни", - висловив сподівання український лідер.

Очікування Зеленського від нинішнього саміту

Водночас український президент наголосив, що нинішній саміт у Швейцарії "може стати першим кроком до справедливого закінчення війни Росії проти України". "І коли ми її закінчимо справедливо й чесно для України - на основі міжнародного права, - тоді кожний народ у світі точно зможе розраховувати щодо своїх прав на таку ж справедливість і чесність, на таку ж дієвість Статуту ООН", - наголосив Зеленський.

В ході саміту делегати зосередяться на трьох пунктах української "формули миру" -  ядерній безпеці, продовольчій безпеці та гуманітарних питаннях. Зокрема, вони обговорюватимуть питання щодо безпечної експлуатації всіх українських АЕС, про безперешкодний експорт базових продуктів харчування, зокрема через Чорне море. А також - про обмін військовополоненими, про звільнення всіх незаконно затриманих українських цивільних , а також про повернення вивезених українських дітей, уточнила президентка Швейцарії Віола Амгерд (Viola Amherd).

Нагадаємо, раніше цього дня керівник Офісу президента України Андрій Єрмак окреслив табу України у ймовірних перемовинах з РФ

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