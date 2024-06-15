Зеленський хоче зафіксувати закінчення війни на 2-му саміті

Зеленський хоче зафіксувати закінчення війни на 2-му саміті15 червня 2024 р.
Президент України Володимир Зеленський озвучив намір зафіксувати закінчення війни Росії проти України вже на другому "саміті миру". Відповідну заяву Зеленський зробив у суботу, 15 червня, під час своєї промови на пленарному засіданні першого такого саміту, що розпочався цього дня в Швейцарії.
"Зараз тут немає Росії. Чому? Бо якби Росія була зацікавлена в мирі, то не було б цієї війни", - заявив Зеленський, якого цитує пресслужба Офісу президента України. Говорячи про шлях до миру, він наголосив: "Ми повинні разом визначитися, що означає для світу справедливий мир і як його можна досягти справді довготривало".
На думку українського лідера, саме Статут ООН є основою на цьому шляху. "А потім, коли план дій буде вже розглядатися, усіма погоджений і зрозумілий для всіх народів, він буде озвучений і представникам Росії. І щоб на другому "саміті миру" ми змогли зафіксувати реальне закінчення війни", - висловив сподівання український лідер.
Очікування Зеленського від нинішнього саміту
Водночас український президент наголосив, що нинішній саміт у Швейцарії "може стати першим кроком до справедливого закінчення війни Росії проти України". "І коли ми її закінчимо справедливо й чесно для України - на основі міжнародного права, - тоді кожний народ у світі точно зможе розраховувати щодо своїх прав на таку ж справедливість і чесність, на таку ж дієвість Статуту ООН", - наголосив Зеленський.
В ході саміту делегати зосередяться на трьох пунктах української "формули миру" - ядерній безпеці, продовольчій безпеці та гуманітарних питаннях. Зокрема, вони обговорюватимуть питання щодо безпечної експлуатації всіх українських АЕС, про безперешкодний експорт базових продуктів харчування, зокрема через Чорне море. А також - про обмін військовополоненими, про звільнення всіх незаконно затриманих українських цивільних , а також про повернення вивезених українських дітей, уточнила президентка Швейцарії Віола Амгерд (Viola Amherd).
Нагадаємо, раніше цього дня керівник Офісу президента України Андрій Єрмак окреслив табу України у ймовірних перемовинах з РФ.