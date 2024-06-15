Зеленський хоче зафіксувати закінчення війни на 2-му саміті

План дій щодо миру потрібно погодити з усіма учасниками переговорів й представити його потім РФ, щоб мати змогу на другому "саміті миру" зафіксувати реальне закінчення війни, вважає Зеленський.

Президент України Володимир Зеленський озвучив намір зафіксувати закінчення війни Росії проти України вже на другому "саміті миру". Відповідну заяву Зеленський зробив у суботу, 15 червня, під час своєї промови на пленарному засіданні першого такого саміту, що розпочався цього дня в Швейцарії.

"Зараз тут немає Росії. Чому? Бо якби Росія була зацікавлена в мирі, то не було б цієї війни", - заявив Зеленський, якого цитує пресслужба Офісу президента України. Говорячи про шлях до миру, він наголосив: "Ми повинні разом визначитися, що означає для світу справедливий мир і як його можна досягти справді довготривало".

На думку українського лідера, саме Статут ООН є основою на цьому шляху. "А потім, коли план дій буде вже розглядатися, усіма погоджений і зрозумілий для всіх народів, він буде озвучений і представникам Росії. І щоб на другому "саміті миру" ми змогли зафіксувати реальне закінчення війни", - висловив сподівання український лідер.

Очікування Зеленського від нинішнього саміту

Водночас український президент наголосив, що нинішній саміт у Швейцарії "може стати першим кроком до справедливого закінчення війни Росії проти України". "І коли ми її закінчимо справедливо й чесно для України - на основі міжнародного права, - тоді кожний народ у світі точно зможе розраховувати щодо своїх прав на таку ж справедливість і чесність, на таку ж дієвість Статуту ООН", - наголосив Зеленський.

В ході саміту делегати зосередяться на трьох пунктах української "формули миру" - ядерній безпеці, продовольчій безпеці та гуманітарних питаннях. Зокрема, вони обговорюватимуть питання щодо безпечної експлуатації всіх українських АЕС, про безперешкодний експорт базових продуктів харчування, зокрема через Чорне море. А також - про обмін військовополоненими, про звільнення всіх незаконно затриманих українських цивільних , а також про повернення вивезених українських дітей, уточнила президентка Швейцарії Віола Амгерд (Viola Amherd).

Нагадаємо, раніше цього дня керівник Офісу президента України Андрій Єрмак окреслив табу України у ймовірних перемовинах з РФ.