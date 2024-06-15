Шольц: Путін хотів відволікти увагу від саміту у Швейцарії

Кожен знає, що заяви Путіна про мир не є серйозними, заявив канцлер ФРН. Напередодні Путін виклав свої умови для початку мирних переговорів: виведення українських військ і визнання за РФ третини територій України.

Заяви Володимира Путіна про можливий мир в Україні не є серйозними, а мали на меті відволікти увагу від "саміту миру", який стартує у Швейцарії у суботу, 15 червня. Про це заявив канцлер ФРН Олаф Шольц (Olaf Scholz) інтерв’ю телеканалу ZDF. Він додав, що лідери Великої сімки на саміті в Італії навіть не обговорювали пропозиції президента Росії.

"Усі знають, що ця пропозиція не була серйозною, а мала відношення до мирної конференції в Швейцарії", - сказав Шольц.

Умови, які озвучив Путін

Напередодні "саміту миру", скликаного за ініціативи України у Швейцарії, в якому Росія не бере участь, Путін виклав своє бачення "мирного врегулювання".

На зустрічі з керівництвом МЗС РФ Путін заявив, що умовою початку мирних переговорів з Україною нібито має бути "повне виведення" українських військ із Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей України. Крім того, Путін назвав "принциповою позицією" Росії "нейтральний, позаблоковий і без'ядерний статус для України, її демілітаризація і денацифікація". Також Путін вимагає повного скасування санкцій щодо РФ. "Нові територіальні реалії", за словами Путіна, мають бути зафіксовані "фундаментальних міжнародних домовленостей". Президент РФ заявив, що це пропозиція не про "тимчасове перемир'я", а про його "остаточне завершення".

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Реакція України і партнерів

Пропозиція щодо припинення вогню від Путіна є "ультиматумом, якому не можна довіряти", заявив згодом президент України Володимир Зеленський. За його словами, Путін не припинить свій військовий наступ, навіть якщо його вимоги щодо припинення вогню будуть виконані. "Це ультимативні меседжі, які нічим не відрізняються від меседжів минулого. Він не зупиниться. Тому не варто довіряти цим повідомленням", - сказав український лідер в інтерв’ю італійському Sky TG24. "Те саме, що зробив Гітлер, коли сказав "дайте мені частину Чехословаччини, і тут все закінчиться". Але ні, це брехня, історична брехня. Потім була Польща, потім окупація всієї Європи", - додав Зеленський.

Щирість заяви президента Росії також поставив під сумнів генеральний секретар Північноатлантичного альянсу (НАТО) Єнс Столтенберг. За його словами, "мирні пропозиції Путіна щодо України не були зроблені з добрими намірами".

Міністр оборони США Ллойд Остін також відкинув вимоги Путіна про те, що Україна повинна піти з території, на яку претендує Москва, аби припинити вторгнення Кремля.