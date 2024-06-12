Боррель: Тривалий мир в Україні можливий лише на засадах ООН

Європейський союз підтримує проведення "Глобального саміту миру" у Швейцарії, але тривалого миру в Україні можна досягти лише у тому разі, якщо він ґрунтуватиметься на основних принципах Статуту Організації Об'єднаних Націй (ООН). Про це у середу, 12 червня, заявив верховний представник ЄС з зовнішньої і безпекової політики Жозеп Боррель.

"Ця війна та її підумок є екзистенційними для України, але також і для європейської безпеки. Будь-яке припинення вогню, яке дозволить Росії зберегти свій репресивний режим на окупованих територіях, стане винагородою за цю агресію, підірве міжнародне право та сприятиме подальшій територіальній експансії Росії", - зазначив він.

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Боррель: Путін не думає зупинятися

Головний дипломат ЄС у своїй заяві згадав нещодавній наступ військ РФ у Харківській області та заяви Володимира Путіна, в яких він каже про те, що "прагне повної перемоги на полі бою і не бачить нагальної потреби припиняти війну".

"Тим часом його посланці подорожують світом, аби завадити країнам брати участь у "саміті миру". Росія, вочевидь, не готова брати участь у добросовісних переговорах і використала б будь-яке припинення вогню, щоб переозброїтися та знову атакувати. Наративи Росії щодо миру - це лише замасковані спроби легітимізувати свою війну задля захоплення території", - наголосив Боррель.

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"Формула миру" Зеленського - найнадійніша основа для переговорів

Боррель звернув увагу на те, що під час "саміту миру" також обговорюватимуться інші пропозиції щодо врегулювання, проте ЄС вважає, що "формула миру" президента України Володимира Зеленського "залишається найнадійнішою основою для майбутніх мирних переговорів".

"Пропозиції, які немають відсилок до Статуту ООН та ігнорують політичний суверенітет, територіальну цілісність і право України на самооборону, означатимуть винагороду агресора та легітимізацію спроб Росії змінити кордони силою. Такі пропозиції не можуть принести тривалого миру. У цьому відношенні відсутність Китаю в Швейцарії та його прагнення перешкодити участі не зміцнюють заявки Китаю на нейтралітет", - додав він.

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Важливіcть подальшої військової підтримки України

Головний дипломат ЄС наголосив, що Євросоюз хоче миру в Україні, проте дипломатичні зусилля потрібно підкріплювати військовою підтримкою. "З огляду на те, що Путін не демонструє наміру вести переговори сумлінно, подальша військова підтримка України з боку Європи залишається такою ж важливою для миру в Україні, як і наша підтримка дипломатичного шляху", - заявив він.

Боррель наголосив, що "війни, як правило, закінчуються мирною угодою, але зміст цієї мирної угоди має вирішальне значення для європейської та глобальної безпеки та міжнародного порядку, заснованого на правилах". Тому він закликав зробити "саміт миру" в Швейцарії першим кроком до справедливого і основаного на Статуті ООН миру в Україні.