Зеленський: Проведення "саміту миру" - вже результат

Сам факт проведення "саміту миру" у Швейцарії під егідою України вже є результатом для Києва, заявив президент Володимир Зеленський.

Проведення "Глобального саміту миру" 15-16 червня у Швейцарії вже є результатом для України. Про це у вівторок, 11 червня, на спільній пресконференції з канцлером Німеччини Олафом Шольцом (Olaf Scholz) заявив президент України Володимир Зеленський.

"Ця зустріч - це вже результат. Це дуже складно - не втратити союзництво держав-партнерів. А союз партнерів і непартнерів - це в принципі складна місія для України, коли війна не йде перший місяць. Хтось звик вже, хтось балансує, хтось продовжує знаходити якісь заробітки від економічних відносин з Росією. Тому це важлива справа, яка, я вважаю вже є успіхом", - сказав він.

За словами Зеленського, проведення саміту не є миром чи закінченням війни, а "шляхом, який ми пройдемо". “Я впевнений в ньому. Ми досягнемо миру. Це перший крок, але він дуже важливий”, - зазначив він.

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Також президент України наголосив, що проведення саміту саме під егідою України є гарантією того, що ініціативу у мирному процесі не забере будь-яка інша держава. Крім цього, це також не дасть перехопити ініціативу Росії.

Канцлер Шольц також назвав успіхом саме проведення саміту.

Ключові акценти - ППО та енергетика

За словами Зеленського, ключевими питаннями для України сьогодні є посилення протиповітряної оборони (ППО) та відновлення енергетики.

"Наші ключові акценти сьогодні - ППО та енергетика. Це те, без чого взагалі не можливе сучасне життя, просто життя в Україні і нормальна соціальна активність. І Німеччина є лідером у допомозі Україні у захисті неба системами Patriot. І сьогодні є рішення щодо ППО і не тільки Patriot", - зазначив він.

Також президент України наголосив, що "Німеччина вже врятувала тисячі і тисячі життів українців від російського терору - це те, за що Україна завжди буде вдячною, це те, що реально наближає завершення цієї війни".

"Як тільки російська здатність тероризувати сусідів буде обмежена, Росія нарешті буде змушена шукати шлях до справжнього миру, бо це ключова перевага Путіна - ракетні удари, керовані авіабомби, ударні дрони. Ми разом повинні забезпечити блекаут російському терору, щоб вивести з блекауту можливість справжнього миру. І разом з Німеччиною ми здатні це зробити", - додав він.

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Євроінтеграція і повернення українців

Також Зеленський вказав на те, що Україна виконала всі умови для початку переговорів про вступ до Європейського Союзу. "Україна виконала все, що було потрібно, щоб фактично розпочати перемовини про членство нашої держави у Євросоюзі. І саме у червні ми маємо отримати затвердження переговорної рамки та фактично розпочати перемовини", - сказав він.

За словами українського президента, він очікує на повернення українських біженців після закінчення війни. "Глобальне відновлення буде після закінчення війни і тут немає сенсу мотивувати зараз якимось гаслами українців. Після закінчення війни я впевнений, що всі українці приїдуть відновлювати нашу державу, бо будуть робочі місця, буде безпека. Я вважаю, що буде велика мотивація", - сказав Зеленський.

Шольц: ФРН не тренуватими бійців ЗСУ на території України

Канцлер ФРН Олаф Шольц заявляє, що Німеччина дотримуватиметься своєї політики не тренувати українських військових на території України. "Бундесвер тренує українських солдатів у Німеччині і продовжуватиме це робити", - заявив Шольц у відповідь на запитання про ідеї президента Франції Еммануеля Макрона спрямувати французьких інструкторів в Україну.

Своєю чергою президент Зеленський на питання, "чи не настав той момент, щоб партнери дали нам всю зброю, щоб ми могли викинути росіян", відповів, що такий "час настав".