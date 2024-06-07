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Швейцарія: після "саміту миру" мають бути переговори з РФ

Анастасія Шепелева
7 червня 2024 р.

На думку президентки Швейцарії Віоли Амхерд, "саміт миру" не закінчиться мирною угодою, тож, імовірно, далі до переговорів доведеться залучати Росію.

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Президентка Швейцарії Віола Амхерд
Віола АмхердФото: Virginia Mayo/dpa/picture alliance

"Саміт миру", який відбудеться в Швейцарії у середині червня, є лише початком переговорів, і за ним, імовірно, слідуватитмуть переговори з Росією, заявила президентка Швейцарії Віола Амхерд у коментарі Frankfurter Allgemeine Zeitung у п'ятницю, 7 червня.

За її словами, обидві сторони повинні бути за столом переговорів про мир, тож "ясно, що ми не підпишемо мирну угоду в кінці конференції". "Росія могла би бути присутньою на можливій подальшій конференції", - припустила вона. 

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Росія - не зацікавлена в "саміті миру"

Амхерд зазначила, що метою "саміту миру" є створення платформи для діалогу, на якій першим кроком буде обговорення того, як можна досягти миру в Україні. За її словами, на саміті йтиметься "лише" про гуманітарні питання, ядерну безпеку, свободу судноплавства та продовольчу безпеку. "Ми хочемо побудувати довіру і шукати рішення цих питань, які є важливими для цивільного населення, а згодом і для миру", - вказала президентка.

Швейцарія запросила близько 160 країн для обговорення можливих шляхів досягнення тривалого миру в Україні. Росія, яка розпочала повномасштабне вторгнення в Україну більше двох років тому, запрошення не отримала. Водночас у Москві заявили, що не брали б участі, навіть якби їх запросили.

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