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Сіярто в РФ оголосив, що поїде на "саміт миру" від Угорщини

Анастасія Шепелева
6 червня 2024 р.

Угорщина буде представлена на "саміті миру", але не прем'єром Віктором Орбаном, а главою МЗС Петером Сіярто. Той приїхав у РФ і нарікав там, що невдоволений відсутністю російських представників на саміті.

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Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто
Петер СіяртоФото: Denes Erdos/AP/picture alliance

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто приїхав у четвер, 6 червня, в Росію - на "міжнародний економічний форум" у Санкт-Петербурзі.

Там він повідомив, що його країна все ж вирішила взяти участь в організованому Україною глобальному "саміті миру". Проте представлятиме її не прем'єр-міністр Віктор Орбан, а сам Сіярто

"Причина нашої участі в тому, що ми абсолютно на боці миру, а тому ми беремо участь у всіх заходах, де мир стоїть на порядку денному. Ми будемо брати участь на рівні міністра закордонних справ", - цитує його угорське видання Hirado.

Водночас Сіярто розкритикував, що на саміт не запросили Росію. "Ми вважаємо, що реальних результатів можна очікувати, якщо всі будуть за столом переговорів", - цитує його угорське видання Тelex.

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"Саміт миру" збере понад 100 країн

"Саміт миру" відбудеться за домовленістю з Україною в Швейцарії 15-16 червня. Участь у ньому наразі підтвердили понад сотня країн зі 160 запрошених.

Не підтвердив свою присутність на будь-якому рівні Китай. Ба більше, за словами президента України Володимира Зеленського, Китай допомагає Росії відмовляти інші країни від участі в "саміті миру".

За даними ЗМІ, на "саміт миру" відмовляються їхати президенти Бразилії Лула да Сілва та Південноафриканської республіки (ПАР) Сиріл Рамафоса, хоча своїх представників згодні відрядити. Також, за інформацією журналістів, на "саміті миру" не буде Саудівської Аравії.

США на "саміті миру" представлятиме віцепрезидентка Камала Харріс і радник президента з національної безпеки Джейк Салліван. Сам Джо Байден замість "саміту миру" поїде в Голлівуд - збирати кошти на свою передвиборну кампанію.

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