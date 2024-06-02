Зеленський: Ізраїль та Палестину запросили на "саміт миру"

Володимир Зеленський повідомив під час безпекового форуму в Сінгапурі, що на "мирний саміт запрошені і Ізраїль, і Палестина, бо Україна визнає обидві держави".

На глобальний мирний саміт щодо України, який відбудеться на рівні лідерів світу 15-16 червня в Швейцарії, "запросили і Палестину, і Ізраїль", сказав президент Володимир Зеленський у неділю, 2 червня, на полях щорічного форуму з питань безпеки "Діалог Шангрі-Ла" в Сінгапурі.

"У нас немає подвійних стандартів. Саме тому, незважаючи на те - подобається це комусь чи ні, ми запросили на саміт миру і Палестину, і Ізраїль. І представників Глобального Півдня. Ми запросили всі країни на наш саміт. Ми готові чути всі думки, готові з ними всіма говорити", - цитує агентство "Інтерфакс-Україна" слова Зеленського.

Президент зазначив, що не запросили лише Росію. "І не тільки тому, що вони - агресори. Хоча це пункт номер один. Пункт номер два полягає в тому, що в нас були саміти з Росією, наприклад, у рамках Нормандського формату, після якого вони не виконували домовленості та продовжували нас вбивати й блокувати процеси, включно з припиненням вогню", - сказав він.

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Зеленський: Україна визнає і Ізраїль, і Палестину

Зеленський сказав, що "Україна поважає міжнародне право і статут ООН, і визнає дві держави - і Ізраїль, і Палестину".

"Україна сказала, що якщо терористи з ХАМАС, це було в перший день атаки на цивільне населення Ізраїлю, атакують цивільне населення, Ізраїль має право захищатися. А після цього, коли Ізраїль був на території Гази і була гуманітарна криза, Україна сказала: перше - готова допомагати гуманітарно Газі; друге - треба поважати міжнародне право; третє - Україна визнає дві держави, і Ізраїль, і Палестину, і зробить усе, щоб Ізраїль зупинився, щоб закінчився цей конфлікт, і щоб цивільні люди не страждали", - зазначив він.

Нагадаємо, більшість країн світу визнали Палестину як незалежну державу, Україна - ще під час перебування в складі Радянського Союзу в 1988 році. Проте ключові держави Заходу - зокрема, постійні члени Ради безпеки ООН Великобританія, США і Франція - проти.