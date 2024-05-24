Байден замість "саміту миру" поїде в Голлівуд - Bloomberg

Через передвиборні перегони в США Джо Байден замість мирної конференції з питань України в Швейцарії поїде в Лос-Анджелес збирати разом із Джорджем Клуні та Джулією Робертс кошти на свою кампанію.

Президент США Джо Байден, швидше за все, пропустить мирну конференцію з питань України, що відбудеться в Швейцарії у червні, оскільки дати її проведення збігаються з запланованими заходами зі збору коштів на його передвиборну кампанію в Каліфорнії, повідомила 23 травня агенція Bloomberg.

"Саміт миру" пройде 15-16 червня після зустрічі лідерів країн Групи семи (G7) в Італії. Декілька лідерів держав "сімки" планують після зустрічі поїхати в Швейцарію, але в планах Байдена наразі немає участі в цьому заході, стверджують джерела видання.

Президент США після зустрічі в Італії планує відправитися до Лос-Анджелеса для участі в зборі коштів, запланованому 15 червня. Там до нього доєднаються експрезидент Барак Обама, актори Джордж Клуні та Джулія Робертс і телеведучий Джиммі Кіммел.

На "саміті миру" очікують Шольца, Кісіду і Трюдо

Серед лідерів G7, які планують відвідати конференцію, видання називає канцлера Німеччини Олафа Шольца (Olaf Scholz), а також прем'єр-міністрів Японії Фуміо Кісіду й Канади Джастіна Трюдо.

Загалом очікується участь близько 70 країн, тоді як на саміт запросили понад 160 делегацій, зазначає Bloomberg .

За даними видання, Китай, ймовірно, відмовиться від участі в "саміті миру".

Росія намагається відмовити країни їхати на саміт

Bloomberg пише з посиланням на дипломатичну записку, що Росія докладає зусиль для того, аби країни Азії, Африки та Південної Америки не поїхали на конференцію. Для цього президент РФ Володимир Путін, міністр закордонних справ Сергій Лавров та інші офіційні особи зустрічалися та телефонували своїм колегам із десятків країн, від Індії до Коморських островів, "з очевидною метою перешкодити участі в швейцарській конференції". Лавров також звернувся до послів у Москві з тією ж метою, і має "закріпити ці зусилля" 10-11 червня на зустрічі групи БРІКС - Бразилія, Росія, Індія, Китай і Південно-Африканська республіка (ПАР).

Напередодні президент України Володимир Зеленський заявив, що українська розвідка має "багато даних" щодо стратегії РФ зі зриву "саміту миру". "Це стало головним завданням російської дипломатії та зовнішньої розвідки на найближчий час", - зазначив він.

Вже відомо, що президенти Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва та ПАР Сиріл Рамафоса не поїдуть на "саміт миру" , але їхні країни мають бути представлені на зустрічі.