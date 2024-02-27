Байден пішов на ток-шоу: жартував про змову з Тейлор Свіфт

Після того як Джо Байден завів TikTok перед виборами, він пішов на вечірнє ток-шоу коміка Сета Маєрса на NBC. Там президент США іронізував над собою та протиставляв себе Дональду Трампу.

Президент США Джо Байден з'явився 26 лютого в ефірі популярного вечірнього ток-шоу американського коміка Сета Маєрса на телеканалі NBC .

Як зауважує міжнародна агенція Reuters, поява на ток-шоу стала останньою спробою Байдена встановити зв'язок з молодим електоратом напередодні осінніх виборів через сучасніші засоби комунікації.

На початку цього місяця Байден відмовився від традиційного щорічного президентського телеінтерв'ю, натомість дебютував у соціальній мережі з обміну здебільшого розважальними відео TikTok для залучення молодих виборців, які зазвичай уникають традиційних ЗМІ. При цьому Білий дім офіційно називає "ТікТок" загрозою національній безпеці, нагадує агентство AFP.

Самоіронія Байдена та конспірологія щодо Тейлор Свіфт

Спершу Байден і Маєрс поїли в кафе м'ятного морозива з шоколадною крихтою, а тоді перейшли в студію на інтерв'ю.

Під час виходу на сцену під оркестрове виконання президентського гімну "Слава командувачу" Байден зробив вигляд, що загубився, пародіюючи власні промахи під час офіційних виступів з промовами.

Тоді Байден одягнув свої фірмові сонцезахисні окуляри-авіатори, обігруючи мем, який зображає його як супергероя з лазерними очима.

Під час інтерв'ю він висміяв конспірологічну теорію щодо нібито його змови зі співачкою Тейлор Свіфт. Згідно з даними соціологічних опитувань, майже кожен п'ятий американець вірить, що Свіфт "працює на Байдена". Президент пожартував, що ця інформація - "засекречена".

Він також намагався розвіяти занепокоєння щодо свого віку після того, як у доповіді спеціального прокурора виникли питання до пам'яті та гостроти розуму президента.

Байден пожартував зі словесних конфузів Трампа

81-річний Байден зауважив, що 77-річний колишній президент Дональд Трамп, який буде його ймовірним суперником від Республіканської партії на виборах в листопаді, близький до нього за віком і також час від часу допускається словесних помилок.

"Йому приблизно стільки ж років, скільки мені, але він навіть не може згадати ім'я своєї дружини", - пожартував Байден, маючи на увазі виступ Трампа, під час якого той назвав свою дружину Меланію "Мерседес".

Також Байден апелював до того, що його погляди сучасніші, ніж у Трампа, зокрема - в питанні абортів. "Трамп - це людина, яка хоче повернути нас назад", - сказав він.

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Серйозні теми - Україна, Росія, Близький Схід

Водночас в інтерв'ю були порушені і серйозні теми. Байден вкотре розкритикував Трампа за слова про заохочення президента РФ Володимира Путіна до вторгнення в країни-члени НАТО, які не виконують своїх фінансових зобов'язань.

Також Байден розповів, що "в принципі" досягнута домовленість про тимчасове перемир'я в Секторі Гази, яка передбачає згоду Ізраїлю не "брати участі в заходах під час Рамадану" в обмін на звільнення заручників палестинським радикальним ісламістським рухом ХАМАС, визнаним у США терористичною організацією. "Я думаю, якщо ми отримаємо це тимчасове перемир'я, ми зможемо рухатися в напрямку, де зможемо змінити динаміку", - сказав американський президент.

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