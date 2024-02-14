"Це сором": Байден про заохочення Трампом РФ напасти на НАТО

Джо Байден вважає, що заявивши про "заохочення" Росії нападати на деякі країни НАТО Дональд Трамп "схилився перед російським диктатором".

Президент США Джо Байден розкритикував заяви свого попередника, який знову хоче зайняти цей пост, Дональда Трампа про те, що той "заохочуватиме" Росію нападати на країни Північноатлантичного альянсу (НАТО), які не виконують зобов'язань щодо видатків на оборону.

"Жоден інший президент у нашій історії не схилявся перед російським диктатором. Дозвольте мені сказати це якомога чіткіше: я ніколи цього не зроблю. Заради Бога, це тупо. Це соромно. Це небезпечно. Це не по-американськи", - наголосив Байден, коментуючи ввечері 13 лютого слова Трампа.

Він додав, що найгірше в цій ситуації - те, що Трамп "дійсно має це на увазі". "Для Трампа принципи ніколи не мають значення", - обурився Байден.

Він також підкреслював, що заяви Трампа підривають давні цінності США. "Коли Америка дає слово, це щось означає. Коли ми беремо зобов'язання, ми їх дотримуємося, а НАТО - це священне зобов'язання", - цитує CNN слова Байдена.

Трамп обурив ЄС і НАТО

Заява Трампа про "заохочення" агресії РФ викликала шквал критики. Зокрема, голова Європейської Ради Шарль Мішель наголосив: такі слова слугують лише інтересам президента РФ Володимира Путіна.

Верховний представник ЄС з закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель додав, що НАТО не може залежати від забаганок президента США.

А генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг підкреслив, що будь-які припущення про те, що члени НАТО не захищатимуть один одного, підривають всю безпеку організації.

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