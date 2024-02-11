НАТО обурила заява Трампа про заохочення РФ до нападу

Генсек Альянсу Єнс Столтенберг розкритикував слова Дональда Трампа, який намагається знову стати президентом США, що він не допомагатиме захищатись від нападу Росії деяким союзникам.

Генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг заявив у неділю, 11 лютого, що будь-які припущення про те, що члени НАТО не захищатимуть один одного в разі агресії з боку інших країн, підривають всю безпеку організації.

Так він відреагував на слова колишнього президента США Дональда Трампа, під час передвиборного заходу в рамках запланованих на листопад виборів глави держави, що в разі атаки з боку Росії він не став би захищати тих країн-членів організації, які не виконують своїх зобов'язань зі сплати внесків, і навіть "заохочував би" агресора "робити все, що тому заманеться".

"Я очікую, що незалежно від того, хто переможе на президентських виборах, США залишаться сильним і відданим союзником НАТО", - цитує Столтенберга The Guardian .

Генсек також наголосив, що Альянс залишається "готовим і здатним захистити всіх союзників", і будь-яка атака зустріне "об'єднану та сильну відповідь", пише The Wall Street Journal .

Раніше в адміністрації нинішнього президента США Джо Байдена назвали "заохочення Трампом кривавих режимів до вторгнень на територію найближчих союзників жахливим і ненормальним".

Голова Європейської Ради, вищого політичного органу Європейського Союзу, Шарль Мішель назвав заяву Трампа служінням інтересам президента РФ Володимира Путіна.

Як повідомлялося, на тому ж мітингу Трамп назвав президента України Володимира Зеленського "найвидатнішим комівояжером в історії".