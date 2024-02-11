НАТО обурила заява Трампа про заохочення РФ до нападу

НАТО обурила заява Трампа про заохочення РФ до нападу11 лютого 2024 р.
Генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг заявив у неділю, 11 лютого, що будь-які припущення про те, що члени НАТО не захищатимуть один одного в разі агресії з боку інших країн, підривають всю безпеку організації.
Так він відреагував на слова колишнього президента США Дональда Трампа, під час передвиборного заходу в рамках запланованих на листопад виборів глави держави, що в разі атаки з боку Росії він не став би захищати тих країн-членів організації, які не виконують своїх зобов'язань зі сплати внесків, і навіть "заохочував би" агресора "робити все, що тому заманеться".
"Я очікую, що незалежно від того, хто переможе на президентських виборах, США залишаться сильним і відданим союзником НАТО", - цитує Столтенберга The Guardian.
Генсек також наголосив, що Альянс залишається "готовим і здатним захистити всіх союзників", і будь-яка атака зустріне "об'єднану та сильну відповідь", пише The Wall Street Journal.
Раніше в адміністрації нинішнього президента США Джо Байдена назвали "заохочення Трампом кривавих режимів до вторгнень на територію найближчих союзників жахливим і ненормальним".
Голова Європейської Ради, вищого політичного органу Європейського Союзу, Шарль Мішель назвав заяву Трампа служінням інтересам президента РФ Володимира Путіна.
Як повідомлялося, на тому ж мітингу Трамп назвав президента України Володимира Зеленського "найвидатнішим комівояжером в історії".