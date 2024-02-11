ЄС про погрози Трампа НАТО: Слугують інтересам Путіна

Голова Євроради Шарль Мішель вважає слова експрезидента США Дональда Трампа про "заохочення до агресії" й відмову від допомоги союзникам такими, що служать інтересам Володимира Путіна.

Заява експрезидента США Дональда Трампа, що він би за певних умов не став захищати союзників по Північноатлантичному альянсу (НАТО) в разі нападу на них Росії, слугує лише інтересам президента РФ Володимира Путіна, переконаний голова Європейської Ради Шарль Мішель.

"Безрозсудні заяви про безпеку НАТО та солідарність за статтею 5 (про колективну оборону) слугують лише інтересам Путіна. Вони не приносять у світ більше безпеки чи миру. Навпаки, вони знову наголошують на необхідності для Європейського Союзу терміново розвивати свою стратегічну автономію та інвестувати в свою оборону. І зберегти наш Альянс сильним", - написав Мішель у неділю, 11 лютого, в соціальній мережі X.

10 лютого під час передвиборного мітингу Трамп заявив, що не став би захищати партнерів від нападу РФ, якщо вони не сплачують внески до бюджету НАТО, а навпаки заохочував би агресора "робити все, що тому заманеться".

В адміністрації нинішнього президента США Джо Байдена назвали "заохочення Трампом кривавих режимів до вторгнень на територію найближчих союзників жахливим і ненормальним".

Як повідомлялося, на тому ж мітингу Трамп назвав президента України Володимира Зеленського "найвидатнішим комівояжером в історії".