Трамп: Зеленський - "найвидатніший комівояжер в історії"

Експрезидент США Дональд Трамп назвав президента України Володимира Зеленського "найвидатнішим торговцем в історії". Також він вкотре заявив, що зможе "врегулювати" війну Росії проти України.

Колишній президент США Дональд Трамп, який зараз претендує на те, щоб знову зайняти цей пост, назвав президента України Володимира Зеленського "найвидатнішим комівояжером в історії".

Також він припустив, що США можуть "залишитися без сотень мільярдів доларів", якщо Україна укладе угоду з Росією, і "раптом вони більше не захочуть з нами мати справу". Як повідомляє в неділю, 11 лютого, Bloomberg , про це Трамп заявив на передвиборному мітингу в Південній Кароліні.

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При цьому Трамп повторив своє несхвалення надсилання додаткової допомоги за кордон, зокрема Україні.

Він також зазначив, що війна Росії проти України має бути закінчена та вкотре переконував, що зможе зробити це самотужки. "Ми повинні врегулювати цю війну, і я її врегулюю", - сказав Трамп.

Під час цього ж мітингу Трамп заявив, що не став би захищати союзників від нападу Росії, якщо вони не сплачують внески до бюджету НАТО, а навпаки заохочував би агресора "робити все, що тому заманеться".

Раніше Трамп уже обіцяв закінчити війну в Україні за 24 години. Водночас від запрошення Зеленського приїхати в Україну та поговорити про це він відмовився.

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