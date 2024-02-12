Боррель: НАТО не може залежати від забаганок президента США

Після заяви експрезидента США Дональда Трампа, що у разі переобрання він не захищатиме всі країни НАТО, верховний дипломат ЄС Жозеп Боррель застеріг від ставлення до НАТО як до меню у ресторані.

Верховний представник Європейського Союзу з закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель попередив, що Північноатлантичний альянс (НАТО) не мусить залежати від забаганок президента США. "НАТО не може бути військовим альянсом "a la carte", що залежить від забаганок президента США", - наголосив глава зовнішньої політики ЄС у понеділок, 12 лютого, у Брюсселі у відповідь на нещодавні заяви колишнього президента США Дональда Трампа.

"Країни НАТО не можуть говорити сьогодні "так", а завтра "ні", коли йдеться про захист Альянсу. Він або існує, або ні", - додав Боррель.

Трамп про відмову допомагати союзникам по НАТО

10 лютого 77-річний експрезидент США Трамп під час виступу перед своїми прихильниками в Південній Кароліні розповів про одну зі своїх зустрічей із європейськими політиками. Як заявив Трамп, керівник "великої країни" запитав його, чи США захищатимуть цю державу у разі нападу Росії. Американський політик, за його словами, відповів, що у разі несплати внесків до бюджету НАТО він не став би на захист країни, що зазнала нападу, і навіть "заохочував би" сторону, яка напала, "робити все, що вона захоче".

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Трамп, який знову претендує на найвищу державну посаду в США, під час свого президентства неодноразово погрожував вийти з НАТО. Він також часто висловлював думку, що вважає несправедливим, що США змушені брати на себе відповідальність за оборону 30 інших країн-членів, а європейці не витрачають достатньо грошей на оборонні потреби. На саміті НАТО в Лондоні в грудні 2019 року Трамп закликав усі держави-члени довести розмір їхніх внесків до бюджету Північноатлантичного альянсу до чотирьох відсотків ВВП.

Нагадаємо, на саміті НАТО у Вільнюсі у 2023 році погоджене зобов'язання членів про оборонні інвестиції на рівні не менше двох відсотків ВВП щорічно.

Генсек НАТО запевнив, що НАТО захищатиме всіх союзників

11 лютого генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг запевнив, що у разі нападу на когось із країн-членів Північноатлантичного альянсу об'єднаний військовий блок встане на його захист. Тим самим він також розкритикував заяви, які ставлять цю аксіому під сумнів, - однак прямо не згадавши заяву Трампа.

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"НАТО, як і раніше, готове і в змозі захистити всіх союзників, - наголосив генсек Альянсу. - Будь-яка атака на НАТО призведе до єдиної та рішучої відповіді. Будь-яке припущення про те, що союзники не будуть захищати одне одного, підриває нашу спільну безпеку, включаючи безпеку Сполучених Штатів, і наражає американських і європейських солдатів на підвищений ризик".

Столтенберг очікує, що США "залишаться сильним і відданим союзником НАТО" незалежно від того, хто переможе на президентських виборах у країні.

Білий дім назвав коментарі Трампа "жахливими та божевільними"

Адміністрація нинішнього президента США Джо Байдена 10 лютогорізко розкритикувала висловлювання Трампа про відмову допомагати союзникам НАТО у разі нападу Росії на ці країни. "Заохочення вторгнень кривавих режимів" на територію найближчих союзників Вашингтона "жахає і занепокоює", а також ставить під загрозу національну безпеку Сполучених Штатів, глобальну безпеку та стабільність економіки США, заявив офіційний представник Білого дому Ендрю Бейтс.