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Разом проти Трампа: непроста місія Шольца у США

Крістоф Гассельбах
8 лютого 2024 р.

Підтримка України з боку США опинилася під загрозою через лінію Дональда Трампа. Канцлер Німеччини Олаф Шольц вирушає до Вашингтону на переговори з президентом Джо Байденом. Чого очікувати від цього візиту?

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Канцлер Німеччини Олаф Шольц та президент США Джо Байден під час останнього візиту німецького політика до США на початку березня 2023 року
Останній візит Олафа Шольца до Джо Байдена був на початку березня 2023 рокуФото: Susan Walsh/AP/picture alliance

Канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) вирушає до Джо Байдена не з порожніми руками: днями країни ЄС виділили на підтримку України 50 мільярдів євро, що мають бути використані до 2027 року. Шольц раніше з ентузіазмом говорив про те, що це рішення важливе в тому числі й з огляду на внутрішньополітичну ситуацію у Вашингтоні: "Це також хороший сигнал для США".

Сам Джо Байден раніше запевняв Україну в тому, що підтримуватиме її "стільки, скільки буде потрібно". Але республіканці в Конгресі блокують виділення подальших коштів. Чому? З однієї простої причини: Дональд Трамп. "Тому що Дональд Трамп вважає, що це погано для нього з політичних міркувань", - сказав Байден з помітним роздратуванням. Україна залежить від допомоги США. "Годинник цокає щотижня, щомісяця спливає час без допомоги". Це грає на руку президенту Росії Володимиру Путіну.

Олаф Шольц хоче використати свій "подарунок" у 50 мільярдів євро для України, щоб допомогти прорвати "блокаду" у Вашингтоні. Але Геннінґ Гофф (Henning Hoff) з Німецького товариства зовнішньої політики (DGAP) вважає, що з цього нічого не вийде. "Республіканці, схоже, керуючись передвиборчою тактикою, не хочуть допомагати урядові Байдена", - сказав він в інтерв'ю DW. "Зараз виглядає дуже ймовірним те, що США більше не підтримуватимуть Україну".

Тріщини у солідарності з Україною

Це був би найгірший з можливих сценаріїв, адже США є найважливішим постачальником зброї Києву. Президент України Володимир Зеленський хотів би, щоб за такого сценарію Німеччина перебрала б провідну роль. А Олаф Шольц уже попередив своїх співвітчизників, що Німеччині, можливо, доведеться замінити США. Вже цього року у федеральному бюджеті Німеччини закладено понад сім мільярдів євро на військову допомогу Україні. Якби США фактично відсторонилися від допомоги, це стало б додатковим тягарем для й без того перенавантаженого бюджету Німеччини.

Президенти США Джо Байден (праворуч) та України Володимир Зеленський (ліворуч), архівне фото
Джо Байден і Володимир Зеленський, архівне фотоФото: Evan Vucci/AP/picture alliance

Проте Шольц обґрунтував це так: Німеччина сама не є супердержавою, не може самотужки повністю замінити собою високоозброєну супердержаву, тож слід діяти спільно на рівні всього ЄС. "Німеччина, звичайно, не може сама нести цю лідерську відповідальність", - погоджується голова парламентської опозиції християнських демократів Фрідріх Мерц (Friedrich Merz). Проте солідарність з Україною дає тріщини і в Європі. Угорщину та Словаччину було непросто залучити до рішення про схвалення 50-мільярдного пакету допомоги.

Підтримка України і в самій Німеччині опинилася під тиском. У червні відбудуться вибори до Європарламенту, а згодом - вибори у низці федеральних земель. Критикують допомогу Україні та вимагають поступок Росії дві партії - "Альтернатива для Німеччини" (АдН) на крайньому правому фланзі, а на крайньолівому - новостворений "Союз Сари Ваґенкнехт".

Членство України в НАТО не стане темою переговорів у Вашингтоні

Шольц і Байден, схоже, погоджуються, що запрошення України в НАТО зараз не стоїть на порядку денному. Про це в альянсі потенційно можуть оголосити на саміті НАТО у Вашингтоні цього літа. Окрім самої України, цього домагаються зокрема країни Балтії, тобто члени НАТО, які раніше також були у складі СРСР. А також і Польща, яка була частиною радянської сфери впливу.

Торік Байден назвав думки про скорий вступ України до НАТО "передчасними", мовляв, Київ ще "не готовий", що президент Зеленський сприйняв з роздратуванням. Під час візиту генсека НАТО Єнса Столтенберга до Вашингтону держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Україна "стане членом НАТО", але нічого не став говорити про терміни.

У німецькому уряді також немає визначеності в цьому питанні й говорити про це воліють після закінчення війни. Серед причин - побоювання, що в разі вступу України НАТО напряму відповідатиме за оборону нового члена та може втягнутися в пряму конфронтацію з Росією.

Leopard-2 танк з Німеччини на позиціях українських військ, архівне фото
Leopard-2 танк з Німеччини на позиціях українських військ, архівне фотоФото: Funke Foto/IMAGO

Однак попередник Столтенберга на посаді Андерс Фоґ Расмуссен вважає це "дуже небезпечним аргументом". Його слова цитує американський журнал Foreign Policy: "Це, по суті, дає Путіну право вето і стимул безмежно продовжувати бойові дії в Україні".

А якщо Трамп виграє вибори?

Наразі візаві соціал-демократа Олафа Шольца виступає представник демократів США Джо Байден. Але стає дедалі більш очевидним, що у президентську виборчу кампанію від республіканців вступить Дональд Трамп.

Стає дедалі очевиднішим, що на президентських виборах у США в листопаді демократу Джо Байдену знову протистоятиме Дональд Трамп від республіканців. І хоча перемога Трампа вважається в Берліні жахливим сценарієм, вона аж ніяк не виключена.

Проте канцлер не має наміру зустрічатися з експрезидентом під час його візиту до Вашингтону. За даними опитування YouGov, з цим згодні більшість - 55 відсотків - опитаних німців. Однак майже стільки ж, а саме 52 відсотки, вважають, що уряд Німеччини недостатньо готується до повернення Дональда Трампа. Лише десять відсотків вважають вжиті заходи достатніми.

Канцлер ФРН Олаф Шольц і президент України Володимир Зеленський потискають один одному руки, архівне фото
Олаф Шольц і Володимир Зеленський, архівне фотоФото: Kay Nietfeld/dpa/picture alliance

Що означатиме другий термін Трампа для німецько-американських відносин, окрім можливого припинення підтримки України, що було б уже достатньо драматично? Геннінґ Гофф вважає, що німецький уряд зараз може розвіяти деякі з колишніх претензій Трампа до Німеччини. "Що надто мало витрачається на оборону - принаймні цього року ми перевищили двовідсотковий показник НАТО; що ми залежимо від російського газу - цей показник дорівнює нулю; і що торговельний баланс настільки на користь Німеччини та Європи - це вже не зовсім так: німецька зовнішня торгівля наразі дещо слабшає", - зазначає експерт.

Вихід США з НАТО, про який неодноразово говорив Трамп, варто вважати малоймовірним. Трампу, щоб провести це рішення, знадобиться більшість у дві третини голосів у Конгресі, що виглядає складно переборним бар'єром. "Але, крім виходу, є ще багато способів зменшити свої зобов'язання", - каже Геннінґ Гофф, маючи на увазі, зокрема, американські гарантії безпеки для Європи. Він вважає, що європейці все ще погано підготовлені до цього. "Ситуація серйозна, і на нас чекають важкі часи", - попереджає фахівець із зовнішньої політики.

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