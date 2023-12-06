Time назвав людину року: Тейлор Свіфт обійшла Путіна і Барбі

Американська співачка конкурувала в званні найвпливовішої людини 2023 року, зокрема, з Путіним, Сі Цзіньпіном, королем Великобританії та лялькою Барбі.

Американський журнал Time визнав найвпливовішою людиною 2023 року 33-річну співачку Тейлор Свіфт.

"Досягнення Свіфт настільки величезні, що перераховувати їх здається майже недоречним. Як поп-зірка, вона - у рідкісній компанії поруч з Елвісом Преслі, Майклом Джексоном і Мадонною. Як авторку пісень її порівнюють з Бобом Діланом, Полом Маккартні та Джоні Мітчелл. Як бізнес-леді вона побудувала імперію вартістю понад мільярд доларів", - мотивує журнал свій вибір.

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Тейлор Свіфт обійшла Путіна і Барбі

Цього року в шорт-лист на звання найвпливовішої людини 2023-го увійшли дев'ять кандидатів: Тейлор Свіфт, лялька Барбі, президент РФ Володимир Путін, король Великобританії Карл III, лідер Китаю Сі Цзіньпін, генеральний директор компанії OpenAI Сем Альтман, учасники страйку сценаристів та акторів Голлівуду, голова Федеральної резервної системи США Джером Павелл і прокурори, які виступають на судових процесах проти колишнього президента США Дональда Трампа.

Минулого року Time визнав найвпливовішим у світі президента України Володимира Зеленського. А в квітні цього року журнал опублікував сотню найвпливовіших людей світу в 2023-му, до якої увійшла перша леді України Олена Зеленська.

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