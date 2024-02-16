Білий дім: Путін має триматися осторонь виборів у США

Після заяви Володимира Путіна, що Росії вигідніше президентство Джо Байдена, ніж Дональда Трампа, у Білому домі заявили, що він має триматися подалі від американських виборів.

Президент Росії Володимир Путін має триматися осторонь американських виборів, наголосив координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки при Білому домі Джон Кірбі. Так він прокоментував заяву Путіна про те, що Росії вигідніше, щоб наступним президентом США знову став Джо Байден, а не Дональд Трамп.

"Я думаю, містер Путін дуже добре знає, що ця адміністрація робить, аби протистояти згубному впливу Росії в усьому світі та, звісно, тому що вона чинить в Україні. Ми знову і знову демонстрували, наскільки ми готові протидіяти тому, що Росія робить, особливо в Україні. І містер Путін повинен просто триматися подалі від наших виборів", - сказав Кірбі на брифінгу ввечері 15 лютого.

Заява Путіна про Байдена й Трампа

Напередодні Путін заявив, що для Росії краще Байден, аніж Трамп, бо той мовляв "людина досвідченіша, прогнозована, політик старої формації", і зовсім "не недієздатний". "А те, що він десь, виходячи з вертольота, вдарився головою, ну... Хто з нас десь не вдарявся головою - нехай перший кине в нього камінь", - сказав він.

Трамп назвав заяву Путіна "компліментом" і заявив, що зробить для захисту України від Росії більше, ніж Байден, який "віддасть Україну в подарунок Путіну".