Білий дім засудив доповідь про "погану пам'ять" Байдена

Віцепрезидентка США Камала Гарріс назвала доповідь спецпрокурора Роберта Гьора, у якій Джо Байдена називають "літньою людиною з поганою пам'яттю", політично мотивованою. З такою заявою вона виступила в суботу, 10 лютого.

Тієї ж думки дотримується представник юридичного консульта Білого дому Ян Семс. Він припустив, що член Республіканської партії Гьор міг перебувати під тиском "напруженої політичної обстановки".

Читайте також: Гетьманчук: Затримка допомоги США критична для України

Справа про секретні документи

Джо Байдена підозрювали в неналежному зберіганні секретних документів. Восени 2022 року в його колишньому кабінеті в Центрі дипломатії та глобальної взаємодії у Вашингтоні знайшли близько десяти секретних документів часів його віцепрезидентства за президента Барака Обами. Серед виявлених секретних паперів виявилися дані розвідки щодо України, Ірану та Великобританії. Пізніше в гаражі будинку Байдена в штаті Делавер знайшли ще одну пачку секретних документів.

Проте спецпрокурор Роберт Гьор вирішив не пред'являти президенту США обвинувачення у цій справі. Він пояснив це тим, що Байден співпрацював зі слідством, і його буде важко визнати винним у суді, оскільки він "літня людина з благими намірами і поганою пам'яттю".

У висновках спецпрокурора зазначається, що під час допитів у глави Білого дому було зафіксовано "значні обмеження" в пам'яті. Так, президент забув, у який рік почалася і коли закінчилася його діяльність на посаді віцепрезидента. Крім того, як стверджується в доповіді, Байден не пам'ятав, у якому році помер його син Бо.

Реакція на звинувачення Джо Байдена

Сам президент Сполучених Штатів на звинувачення відреагував дуже різко. "Я літня людина з добрими намірами, і я знаю, що я, чорт забирай, роблю. Я президент, і я поставив цю країну на ноги", - заявив Байден. Він також відкинув твердження, що не пам'ятає рік смерті свого сина: "Як, чорт забирай, він посмів порушувати це питання? Коли мене запитали про це, я подумав: не ваша собача справа. Кожного Дня пам'яті ми проводимо службу в пам'ять про нього, на якій присутні друзі, родичі та люди, які його любили. Мені не потрібен ніхто, щоб нагадувати, коли він помер".

Байден продовжує плутати імена

Попри те, що Білий дім заперечує проблеми з пам'яттю президента Байдена, той продовжує помилятися у своїх публічних виступах. Так, під час нещодавнього прийому в Нью-Йорку, де збирали гроші на його президентську кампанію, 81-річний Джо Байден сплутав колишніх федеральних канцлерів Німеччини Анґелу Меркель (Angela Merkel) і Гельмута Коля (Helmut Kohl).

Крім того, у своїх недавніх виступах американський лідер плутав президента Франції Еммануеля Макрона з покійним Франсуа Міттераном, а також називав президента Єгипту Абделя Фаттаха ас-Сісі лідером Мексики.