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США забороняє держслужбовцям користуватися TikTok на робочих пристроях
США забороняє держслужбовцям користуватися TikTok на робочих пристрояхФото: NICOLAS ASFOURI/AFP
ПолітикаСполучені Штати Америки

Білий дім надав держустановам місяць на видалення TikTok

Аліна Коломієць
4 год. тому

Держслужбовцям США дали 30 днів на видалення TikTok. Таку ж заборону вже запровадили й у Канаді та Єврокомісії.

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Білий дім у понеділок, 27 лютого, надав федеральним відомствам США 30 днів для видалення китайського відеододатку TikTok з усіх урядових ґаджетів. Про це повідомляє агенція AFP з посиланням на службову записку, поширену установам директоркою адміністративно-бюджетного управління Білого дому Шаландою Янг.

У документі йдеться, що урядові відомства протягом 30 днів мають "видалити і заборонити встановлення" додатку на робочих пристроях, а також "заборонити інтернет-трафік" з таких пристроїв до додатку. Ця заборона не поширюється на непов'язаний з федеральним урядом бізнес у США або на мільйони приватних осіб, які користуються TikTok.

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Водночас Американський союз громадянських свобод (ACLU) у понеділок наголосив, що нещодавно до Конгресу внесли законопроєкт, що "фактично заборонить TikTok" у США.

"Конгрес не повинен піддавати цензурі цілі платформи і позбавляти американців їхнього конституційного права на свободу слова і самовираження. Ми маємо право використовувати TikTok та інші платформи для обміну думками, ідеями та поглядами з людьми по всій країні і в усьому світі", - йдеться у пресрелізі союзу.

Відеододаток TikTok, що належить китайському технологічному гіганту ByteDance, став політичною мішенню через побоювання, що Комуністична партія Китаю може використовувати його для шпигунства або пропаганди.

Занепокоєння щодо ймовірного шпигунства з боку Китаю зросло за останній місяць після того, як китайська повітряна куля перетнула повітряний простір США і була збита.

Канада заборонила своїм держслужбовцям користуватися TikTok

У Канаді державним службовцям теж заборонили користуватися TikTok на робочих пристроях. Уряд країни побоюється, що Пекін може мати широкий доступ до даних користувачів.

Починаючи з вівторка, "додаток TikTok буде видалено з урядових мобільних пристроїв. Користувачам цих пристроїв також буде заблоковано можливість завантажувати додаток у майбутньому", - йдеться в заяві уряду.

Напередодні попросили видалити TikTok з робочих і особистих пристроїв і в Єврокомісії.

Соцмережа вже давно привертає увагу влади США

Число користувачів китайської соцмережі TikTok по всьому світу досягає одного мільярда людей, близько 100 мільйонів з них живуть у США. У 2020 році Дональд Трамп, який був на той момент президентом країни, ввів обмеження щодо компаній ByteDance і Tencent (власник китайського месенджера WeChat), які фактично унеможливили б роботу сервісів у країні.

У відповідь на це китайська компанія подала на владу США до суду і той став на бік розробників. Пізніше обмеження скасував Джо Байден, який змінив Трампа на посаді президента - замість заборони новий президент закликав уряд перевіряти, чи становлять додатки ризик для національної безпеки та американського народу.

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