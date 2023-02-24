Співробітникам Єврокомісії наказали видалити TikTok

Служба Європейської Комісії, що відповідає за питання кібербезпеки, попросила всіх співробітників ЄК видалити з пристроїв додаток TikTok, який належить пекінській компанії ByteDance. Відповідні листи співробітники вищого виконавчого органу влади Європейського Союзу отримали у четвер, 23 лютого.

IT-фахівці Єврокомісії просять до 15 березня прибрати програму як з робочих, так і особистих пристроїв, якщо їх використовують для входу до робочих додатків та сервісів. Ці заходи вони пояснюють недостатньою впевненістю у безпеці особистих даних працівників.

"З метою захисту даних Комісії та підвищення її кібербезпеки Рада корпоративного управління ЄК ухвалили рішення призупинити роботу програми TikTok на корпоративних пристроях та особистих пристроях, зареєстрованих у службах мобільних пристроїв Комісії", - зазначає видання EURACTIV.

Єврокомісар з питань внутрішнього ринку Тьєррі Бретон повідомив журналістам, що до цього обговорював проблеми конфіденційності з керівництвом компанії, яка володіє TikTok, проте не навів подробиць розмови. "Ми надзвичайно активні... у бажанні переконатися, що ми захищаємо наших колег", - зазначив чиновник.

Після Єврокомісії використовувати TikTok на робочих телефонах заборонила і Рада Європи.

У компанії-власнику платформи зазначили, що розчаровані рішенням ЄК і вважають його "помилковим і заснованим на фундаментальних упередженнях".

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Символічне рішення на тлі стурбованості щодо КНР

Провідний експерт DW у сфері цифрових технологій Янош Делкер (Janosch Delcker) зазначив, що у рішенні Єврокомісії важлива його "символічна цінність". "Ми бачимо як один із ключових європейських інститутів каже своїм співробітникам: ні, ми не вважаємо безпечним для вас зараз мати TikTok на телефоні", - прокоментував заборону експерт.

За словами Делкера, раніше в лютому представники TikTok повідомляли, що "коли йдеться про дані користувачів в ЄС, компанія дотримується всіх суворих правил захисту даних, що діють в Євросоюзі". Але рішення Комісії вказує на те, що офіційні особи не надто впевнені у чесності китайської компанії, зазначає експерт. При цьому він не знає, якими є відносини між китайськими розробниками та владою країни.

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TikTok вже давно привертає увагу влади США

Число користувачів китайської соцмережі TikTok по всьому світу досягає одного мільярда людей, близько 100 мільйонів з них живуть у США. У 2020 році Дональд Трамп, який був на той момент президентом країни, ввів обмеження щодо компаній ByteDance і Tencent (власник китайського месенджера WeChat), які фактично унеможливили б роботу сервісів у країні.

У відповідь на це китайська компанія подала на владу США до суду і той став на бік розробників. Пізніше обмеження скасував Джо Байден, який змінив Трампа на посаді президента - замість заборони новий президент закликав уряд перевіряти, чи становлять додатки ризик для національної безпеки та американського народу.

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