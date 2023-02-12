  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Воєнні злочини в Україні
Звільнені території України
Енергетична криза
Глава Федерального відомства з охорони Конституції (Bundesamt für Verfassungsschutz, BfV) Томас Хальденванґ
Глава Федерального відомства з охорони Конституції Томас ХальденванґФото: dpa
ПолітикаНімеччина

Спецслужба ФРН попереджає про посилення шпигунства Китаю

Ольга Журавльова
4 хв. тому

Керівник німецької контррозвідки попереджає про розширення шпигунської діяльності Пекіна проти Берліна. ФРН називають однією з найважливіших цілей розвідки Китаю.

https://p.dw.com/p/4NNcR

Глава німецького Федерального відомства з охорони Конституції (Bundesamt für Verfassungsschutz, BfV) Томас Хальденванґ (Thomas Haldenwang) попереджає, що Китай розширює свою шпигунську діяльність у Німеччині. Про це він заявив в інтерв'ю газеті Welt am Sonntag, опублікованому в суботу, 11 лютого.

Керівник німецької внутрішньої розвідки стверджує, що Пекін все більше зосереджується на політичному шпигунстві. "Китай розвиває широкомасштабну діяльність у сфері шпіонажу і впливу. Ми повинні бути готові до того, що в найближчі роки вона буде посилюватися", - сказав він.

Він попередив, що економічна залежність від Китаю може бути використана для політичного впливу.

"Китай дотримується довгострокової стратегії для досягнення своїх цілей, - сказав Гальденванґ. - Політичне керівництво (КНР - Ред.) вже використовує свою економічну силу, яка також є результатом інтенсивних відносин з німецькою та європейською економіками, для реалізації політичних цілей".

Читайте також: Очима карикатуриста: Пригоди китайського аеростата в США

У ФРН не фіксували китайських аеростатів-розвідників

Заяви розвідки пролунали на тлі гучних інцидентів у США, пов'язаних із появою повітряних об'єктів над територією країни.  Американська сторона за останній тиждень заявила про три інциденти збиття літальних апаратів. Щонайменше один з них має відношення до КНР, в США припускають, що аеростат міг збирати розвідувальну інформацію. Китай такі закиди відкидає. За даними газети The Washington Post, "аеростати-розвідники" вже були помічені над п'ятьма континентами.

У Федеральному міністерстві внутрішніх справ повідомили Welt am Sonntag, що наразі нічого не відомо про подібні польоти китайських шпигунських аеростатів над Німеччиною. Однак, як вказує видання, вважається, що ФРН є однією з найважливіших цілей розвідки і впливу Китаю.

У стратегічному документі, з яким ознайомилося агентство Reuters, німецьке мінекономіки уже рекомендувало запровадити суворіші вимоги до компаній, які співпрацюють з Китаєм, наприклад, проводячи регулярні стрес-тести.

Читайте також: Німці нарікають на незадовільну боротьбу зі шпигунами в ФРН

Засновник Bellingcat про війну в Україні та шпигунів Росії

Пропустити розділ Більше за темою

Більше за темою

Зустріч Шольца та Сі Цзіньпіна

Шольц під час зустрічі з Сі виступив за поглиблення економічної співпраці з Китаєм

Шольц під час зустрічі з Сі виступив за поглиблення економічної співпраці з Китаєм

Під час зустрічі з главою КНР канцлер ФРН висловив бажання посилити економічну співпрацю між двома країнами.
Політика4 листопада 2022 р.
Китайський аеростат в небі над США

США запровадили санкції проти китайських компаній через "кулю-шпигуна"

США запровадили санкції проти китайських компаній через "кулю-шпигуна"

Міністерство торгівлі США заявило, що п'ять компаній і один дослідницький інститут підтримували "зусилля Китаю з військової модернізації, зокрема аерокосмічні програми".
Політика13 год. тому
Винищувач F-22, який раніше збив китайський аеростат над США

Вдруге за тиждень: США збили ще один літальний апарат

Вдруге за тиждень: США збили ще один літальний апарат

Над Аляскою був зафіксований невідомий літальний об'єкт, який збили через його загрозу цивільній авіації. Тиждень тому ВПС США знищили китайський аеростат-розвідник над морем на південному сході США.
Політика11 лютого 2023 р.
Пропустити розділ Топтема

Топтема

Ukraine | Ukrainische Soldaten feuern auf russische Stellungen

Залужний про наступ Росії: На Донеччині щодня до 50 атак

Конфлікти15 год. тому
1 стор. з 3
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

Наслідки потужного землетрусу в Туреччині, фото 10 лютого

Туреччину і далі трястиме. Чим небезпечні афтершоки?

Туреччину і далі трястиме. Чим небезпечні афтершоки?

Катастрофи10 лютого 2023 р.
Портрет президента України Володимира Зеленського під час виступу в Європарламенті 9 лютого 2023 року

ЗМІ про турне Зеленського: Суперзірка світової політики

ЗМІ про турне Зеленського: Суперзірка світової політики

Політика10 лютого 2023 р.
Танки Leopard-1 на складах одного з підприємств німецького ВПК

Як німецький танк Leopard-1 зможе посилити ЗСУ?

Як німецький танк Leopard-1 зможе посилити ЗСУ?

Конфлікти10 лютого 2023 р.
external

Як 15-річний аеророзвідник допомагав ЗСУ нищити техніку РФ

Як 15-річний аеророзвідник допомагав ЗСУ нищити техніку РФ

Суспільство10 лютого 2023 р.07:05 хв.
Правопопулістська АдН завжди була лояльною до путінської Росії

Як у Бундестазі сприйняли план АдН щодо закінчення війни

Як у Бундестазі сприйняли план АдН щодо закінчення війни

Політика10 лютого 2023 р.
Володимир Путін і Сі Цзіньпін

Чи перегляне Київ відносини з КНР через її зближення з РФ?

Чи перегляне Київ відносини з КНР через її зближення з РФ?

Конфлікти10 лютого 2023 р.
На головну сторінку