Винищувач США збив над Канадою невідомий літальний апарат

Американський винищувач збив над територією Юкон у Канаді, що межує з Аляскою, неопізнаний літальний об'єкт. Про це у суботу, 11 лютого, повідомив канадський прем'єр-міністр Джастін Трюдо.

"Канадські та американські літаки були підняті в повітря, і американський F-22 успішно обстріляв об'єкт", - написав Трюдо в Twitter. Він обговорив цю подію з президентом США Джо Байденом.

Північне командування Збройних сил США повідомило, що пошук залишків цього апарату триває. Наразі Пентагон не може надати "жодних додаткових подробиць... про об'єкт, зокрема про його можливості, призначення або походження".

За словами міністерки оборони Канади Аніти Ананд, збитий об'єкт був "невеликим, циліндричної форми". Він летів на висоті приблизно 12 кілометрів, "незаконно увійшов в повітряний простір Канади і становив обґрунтовану загрозу безпеці цивільних польотів", уточнила Ананд. Канадські сили почали аналіз знайдених уламків об'єкта.

Читайте також: США запровадили санкції проти китайських компаній через "кулю-шпигуна"

США підозрюють Китай у шпигунстві

10 лютого над Аляскою був зафіксований невідомий літальний об'єкт, який збили через його загрозу цивільній авіації. 4 лютого над східним узбережжям США був збитий китайський аеростат. У США вважають, що він здійснював розвідку. За версією китайської сторони, повітряна куля була цивільним об'єктом, призначеним спеціально для метеорологічних цілей, і в повітряний простір США потрапила випадково.

За даними газети The Washington Post, "аеростати-розвідники" вже були помічені над п'ятьма континентами і використовуються Пекіном для отримання інформації про військові об'єкти.

Читайте також: Очима карикатуриста: Пригоди китайського аеростата в США