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Літак поруч з китайською повітряною кулею в небі над США
США збили китайську повітряну кулю, підозрювану у зборі розвідувальних данихФото: Brian Branch/AP Photo/picture alliance
ПолітикаСполучені Штати Америки

США збили підозрювану у шпигунстві повітряну кулю з КНР

Степан Смишляєв
1 год. тому

Китайський аеростат, який на початку тижня увійшов до повітряного простору США і маневрував над країною, збили над морем.

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Китайська повітряна куля, яка цього тижня зайшла у повітряний простір США і підозрювалась у зборі розвідувальних даних, була збита у суботу, 4 лютого, над морем на південному сході Сполучених Штатів, повідомляє Reuters.

Китайський аеростат збив винищувач в рамках операції, санкціонованої президентом США Джо Байденом, заявив глава Пентагону Ллойд Остін. "Повітряна куля, що використовувалася (Китаєм) для спостереження за стратегічними об'єктами у Південній Кароліні, була збита над територіальними водами США", - заявив Остін.

Раніше США не мали наміру збивати кулю через небезпеку падіння уламків, але у суботу вирішили це зробити, після того, як вона відлетіла від суходолу.

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