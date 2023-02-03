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Державний секретар США Ентоні Блінкен
Державний секретар США Ентоні Блінкен відклав візит до КНР через китайську повітряну кулю, яку в Вашингтоні підозрюють у зборі розвідувальних данихФото: Saul Loeb/AP/picture alliance
ПолітикаСполучені Штати Америки

Повітряна куля КНР над США: Блінкен відклав візит до Пекіна

Степан Смишляєв
23 хв. тому

Пекін визнав, що апарат прилетів з Китаю, але назвав його "цивільним" дирижаблем, який зайшов у повітряний простір США після того, як збився з курсу. В Вашингтоні вважають, що він збирає розвідданні.

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Державний секретар США Ентоні Блінкен у п’ятницю, 3 лютого, вирішив відкласти візит до Китаю, який мав розпочатися днями, після того, як над Сполученими Штатами була зафіксована китайська повітряна куля, яку в Вашингтоні підозрюють у зборі розвідувальних даних, повідомляє Reuters.

Речниця Білого дом Карін Жан-П'єр сказала, що президент США Джо Байден був проінформований про кулю 31 січня, і адміністрація доходить "єдиної думки про недоцільність поїздки в Китайську Народну Республіку в цей час". Вона зазначила, що присутність цієї кулі в повітряному просторі США "є явним порушенням нашого суверенітету, а також міжнародного права".

Речник Держдепартаменту Нед Прайс повідомив журналістам, що в розмові з головою центральної комісії у закордонних справах Центрального комітету Комуністичної партії Китаю Ван Ї Блінкен сказав, що він буде готовий відвідати Пекін, як тільки дозволять умови.

Візит держсекретаря США до Китаю готувався з листопада минулого року. Це мав бути перший подібний візит такого рівня з жовтня 2018 року.

"Цивільний" дирижабль, що маневрує

Повітряну кулю відстежили в небі над США на початку цього тижня. За даними Пентагону, 1 лютого апарат знаходився над штатом Монтана на північному заході країни.

Пекін визнав, що апарат прилетів з Китаю, але назвав його "цивільним" дирижаблем, який зайшов у повітряний простір США після того, як збився з курсу. Однак у п’ятницю речник Пентагону Патрік Райдер заявив, що повітряна куля змінила курс і тепер пливе на схід на висоті приблизно 18,3 тисячі метрів над центральною частиною країни та демонструє здатність маневрувати. Те, що апарат маневрує, ставить під сумнів заяви КНР.

Куля не становить загрози

Раніше Райдер заявив, що повітряна куля не становить військової загрози або небезпеки для людей, які перебувають на землі, через велику висоту вона також безпечна для літаків. За його словами, такі інциденти траплялися і раніше, проте цього разу аеростат залишається над територією США довше, ніж зазвичай.

Влада США відстежує траєкторію польоту апарату і вжила негайних дій, щоби запобігти витоку секретної інформації, зазначив Райдер. Американські військові розглядали можливість збити його, але вирішили не робити цього через небезпеку падіння уламків.

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