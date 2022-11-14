Лідери США та КНР застерегли від ядерної війни в Україні

Під час зустрічі на саміті G20 на Балі Байден та Сі Цзіньпін обговорили війну РФ в Україні та застерегли від ядерної ескалації.

Президент США Джозеф Байден у понеділок, 14 листопада, зустрівся з лідером КНР Сі Цзіньпіном на індонезійському острові Балі, куди обидва лідери прибули для участі в саміті G20.

Серед тем їхньої розмови була розв'язана Москвою повномасштабна війна проти України, повідомляється на сайті Білого дому. Це перша особиста зустріч Байдена із Сі Цзіньпіном з моменту його вступу на посаду глави США.

"Президент Байден і глава (КНР - Ред.) Сі підтвердили свою згоду з тим, що ядерна війна ніколи не повинна вестися, і що її неможливо виграти, і наголосили на своїй незгоді із застосуванням або погрозою застосування ядерної зброї в Україні", - йдеться у заяві адміністрації США за підсумками зустрічі.

США і далі конкуруватимуть з Китаєм

Крім того, лідери обмінялися думками щодо глобальних та регіональних викликів. Так, Байден зазначив, що США і далі активно конкуруватимуть з КНР, зокрема узгоджуючи зусилля з союзниками і партнерами по всьому світу. Він наголосив на прихильності Вашингтона політиці "одного Китаю", водночас виступивши проти "примусових і дедалі агресивніших дій КНРщодо Тайваню".

Президент США наголосив, що конкуренція між Вашингтоном та Пекіном не має перерости у конфлікт, і зауважив, що обидві країни повинні відповідально ставитися до цього та підтримувати відкриту комунікацію.

Також Байден та Цзіньпін домовилися про візит Держсекретаря США Ентоні Блінкена до Пекіна з метою продовження обговорень.

Востаннє Сі Цзіньпін та Джо Байден зустрічалися у 2017 році під час Всесвітнього економічного форуму в Давосі. Тоді Байден обіймав посаду віцепрезидента США.

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