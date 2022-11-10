Коментар: Американська демократія таки жива

Катастрофи, що її пророкували демократам і демократії в США, так і не сталося. Дональд Трамп, вочевидь, має набагато менший вплив, ніж побоювалися в усьому світі. Це добра ознака, вважає Інес Поль.

Виборець в Атланті після того, як вкинув бюлетень в урну Фото: Elijah Nouvelage/Getty Images

Зазвичай проміжні вибори у США не відіграють ролі для міжнародної спільноти.

Зазвичай дебати кандидатів та кандидаток у сенатори і губернатори обертаються навколо внутрішніх, регіональних проблем, які не впливають на перебіг подій у світі.

Однак "зазвичай" більше не функціонує у країні, яка опинилась в екзистенційній кризі з часів президентства Дональда Трампа. І яка, як здавалося, могла б ще на крок наблизитися до прірви після проміжних виборів.

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Наскільки сильний вплив Трампа?

Саме тому за проміжними виборами 8 листопада стежив увесь світ. Найбільше хвилювало питання, чи вдасться Дональду Трампу та його поплічникам ще більше підірвати демократичну систему й завести на важливі посади велику кількість тих хто, котрі досі заперечує перемогу Джо Байдена на виборах президента США, расистів та правих екстремістів. Саме вони на майбутніх президентських виборах мали б вирішувати - можна чи ні визнавати результати голосування.

Інес Поль Фото: DW/P. Böll

Зрештою, йшлося про те, чи вдасться Дональду Трампу і за межами Білого дому продовжувати свою корозійну політику, апогеєм якої донині було 6 січня 2021 року, коли його прихильники штурмували Капітолій у Вашингтоні.

Правляча партія історично сильна

Цього йому не вдалося. Побоювання, що його люди масштабно переберуть на себе політичну відповідальність, не виправдалися. Навпаки. Протягом десятиліть жодна правляча партія не досягала таких хороших результатів на проміжних виборах, як демократи президента Джо Байдена.

Перші опитування свідчать, що і в США людей найбільше турбують, звичайно, економічні проблеми. І в Сполучених Штатах Америки ціни на ринку житла зростають, а в окремих регіонах сягають небачених досі висот, високим залишається рівень інфляції, люди із занепокоєнням споглядають у майбутнє.

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Однак ці опитування також показують, що багато американців і американок дуже стурбовані станом своєї демократії. Вони зрозуміли, що відмова від голосування в кінцевому підсумку зіграє на руку фанатикам. Тож явка виборців була високою.

Виборці хочуть захисту довкілля

Впадає в око, що особливо багато було тих, хто проголосував уперше й кого передусім хвилює боротьба за те, аби відвернути кліматичну катастрофу. Питання, яке висміюють майже всі республіканці у цій великій країні.

Усе це - і дебати про право на аборт - зупинили загрозливий переможний марш республіканців Трампа.

Усе це посилює президента Байдена - навіть якщо управління державою, вочевидь, не полегшиться, а демократи, ймовірно, втратять більшість у Конгресі.

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Чи витримають республіканці удар?

Найцікавіше, що цей результат означає для Республіканської партії? Чи впорається вона з цим ударом? Тепер, коли є докази того, що екстремальні позиції Трампа - принаймні широкомасштабно - не здатні завоювати більшість? Чи оголосить Дональд Трамп про висунення своєї кандидатури в президенти наступного тижня? Чи наважаться такі люди, як Рон ДеСантіс - губернатор Флориди, який зміг забезпечити собі переконливу перемогу на виборах, бо тримався подалі від Трампа, - балотуватись і поборотись проти нього?

Після виборів - це перед виборами. Президент Байден не залишив жодних сумнівів щодо цього, цілком однозначно приписавши відносний успіх демократів собі і оголосивши, що вони з дружиною Джилл вирішать на початку наступного року, чи балотуватимуться знову.

Отже, є багато запитань, на які доведеться відповісти найближчими днями і тижнями. Але наразі можна перевести подих. Американська демократія, яку майже оголосили мертвою, жива. І це справді хороша новина.