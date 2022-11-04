США: українська діаспора відвертається від республіканців

Вихідці зі Східної Європи у Сполучених Штатах традиційно обирають радше консервативних політиків. Однак на нинішніх проміжних виборах це може змінитися, бо республіканці обіцяють скоротити допомогу Україні.

Пахне гарячим хлібом, корицею і горіховими штруделями, а також трошки й сиром. "Так пахне батьківщина", - каже 76-річна Людмила. Вже 30 років вона ходить до "Rudy's Strudel & Bakery", аби запастися українськими продуктами. Більше половини з 80 тисяч жителів міста Парма на півночі штату Огайо має українське коріння. Це - найвищий показник у цілій Північній Америці.

Вдячні за допомогу США

На кухні на плиті варяться вареники у великих баняках. У високому металевому посуді підходить дріжджове тісто. За довгим столом жінки у хустинках ліплять вареники. Лідія Тремпе, мати якої півстоліття тому приїхала до США, 1974 року купила цей заклад. "Традиційно вареники не містять м'яса. Для українців це була важлива страва, бо росіяни завжди створювали для нас дефіцит харчів", - каже політологиня за фахом.

Не встигли українці нормально пожити, каже Лідія, як знову прийшли росіяни - війна обернулася голодом і страхом. "Коли ми у першу ніч вторгнення почули про війну в Україні, ми не могли заснути. Адже у мене в Україні двоюрідні брати. Наступної же суботи ми переказали всю виручку за наші вареники в Україну - зібрали близько 10 тисяч доларів", - розповідає жінка.

Жінки ліплять вареники у "найбільш українському" місті США Фото: Nils Hühnerfürst/DW

Лідія каже, що війна Росії проти України зблизила багатьох вихідців зі Східної Європи, які мешкають у Пармі. Хоч поляки й українці не завжди добре розумілися, страх перед агресивною Росією, на її думку, об'єднує. Українці тут, каже жінка, дуже вдячні за величезну допомогу, яку Україні надає уряд США.

У Вашингтоні обіцяють допомагати Києву "стільки, скільки буде потрібно". Але у Сполучених Штатах на носі проміжні парламентські вибори, і тема підтримки на них гаряче дискутується. Чимало людей вважають, що ця підтримка мусить мати межі - адже, мовляв, в американців у самих вдосталь проблем через високу інфляцію. Щоби не дратувати клієнтів, Лідія радше схильна про це не говорити.

Українська крамниця у Пармі Фото: Nils Hühnerfürst/DW

Виборець Трампа тепер підтримує демократів

Адвокат Майкл Добронос, батьки якого емігрували з України, все життя обирав республіканців. Багато американців зі східноєвропейським корінням тяжіє до консерваторів через глибоке несприйняття комунізму. Однак на нинішніх проміжних виборах ця традиція може змінитися.

"Я двічі голосував за Трампа. Але я не можу повірити, що Республіканська партія зрадила Україну та боротьбу за свободу", - каже він. "Я завжди голосував за консервативних кандидатів. Але на цих виборах я зраджу цій традиції. Я не можу голосувати за Джей Ді Венса через його антиукраїнські погляди", - каже Добронос.

Джей Ді Венс - це кандидат до Сенату від республіканців Джеймс Девід Венс. Він виступає у передвиборчій кампанії проти допомоги Україні. "Ігнорувати проблеми власної країни і концентруватися замість цього на Україні - це несумісно з політикою "Америка передусім". Досить вже ескалації, розпалювання війни. Треба сконцентруватися на власних громадянах і власних проблемах та ігнорувати кандидатів, які хочуть, аби ми вели війну проти Володимира Путіна, бо вони тоді почуваються сильними", - каже Венс.

Читайте також: США передадуть Україні вісім систем ППО NASAMS - Пентагон

Гучніша критика курсу на підтримку України

Кевін Маккарті, лідер республіканської меншості у Палаті представників, нещодавно сигналізував, що його партія скоротить підтримку України, якщо за результатами проміжних виборів 8 листопада поверне собі більшість у нижній палаті парламенту. Опитування свідчать, що боротьба за мандати між республіканцями і демократами буде запеклою. Це стосується і Огайо, де Джей Ді Венс змагається з нинішнім сенатором від демократів Тімом Раяном. Не виключено, що голоси української діаспори стануть вирішальними.

Демократам передрікають втрати

Загалом у США вже мало хто сумнівається, що демократи втратять чимало мандатів. Цілком реальний сценарій, за якого республіканці здобудуть більшість у Палаті представників і скоротять підтримку України. Цей сценарій стає імовірнішим і через невдоволення багатьох американців стрімким зростанням цін і витратою на тлі цього значних сум на допомогу Україні.

Для Лідії Тремпе такий сценарій - це сон жахів. "Наші діти уважно стежать за тим, що ми залишимо по собі наступному поколінню. Йдеться про них - про дітей, в яких більше немає батьківщини", - каже жінка.