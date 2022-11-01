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Енергетична криза
NASAMS
NASAMSФото: Toms Kalnins/EPA-EFE
ПолітикаСполучені Штати Америки

США передадуть Україні вісім систем ППО NASAMS

Аліна Коломієць
4 год. тому

Україна отримає дві системи NASAMS протягом наступних кількох тижнів, іще шість - згодом, йдеться у повідомленні міноборони США.

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Сполучені Штати Америки зобов'язалися відправити в Україну вісім систем протиповітряної оборони (ППО) NASAMS, повідомляє сайт міністерства оборони США. Дві з цих систем буде відправлено протягом наступних кількох тижнів, інші - згодом. Українських військових вже навчають застосувати ці системи, заявили в Пентагоні.

США також зобов'язалися передати Україні засоби протидії безпілотним авіаційним системам, включно з системою "Вампір" та іншими радіолокаційними системами, кажуть у Пентагоні.

Хоч у Пентагоні й визнають, що українські військові змогли відбити деякі ракетні атаки росіян, проте ППО залишається пріоритетом, оскільки "пошкодження електромережі та водопостачання викликає серйозне занепокоєння та завдає прямої шкоди цивільному населенню".

В американському оборонному відомстві нагадали, що США вже надали українським військовим 1400 переносних зенітно-ракетних комплексів малої дальності Stinger. Крім того, союзники та партнери також надали Україні схожі системи ЗРК малої дальності, додали в Пентагоні.

27 жовтня міністр оборони США Ллойд Остін повідомляв, що Україна отримає дві системи NASAMS на початку листопада.

Що таке NASAMS?

NASAMS (Norwegian/National Advanced Surface to Air Missile System) - мобільний ЗРК норвезько-американського виробництва. Комплекс складається з командного центру, 3D-радару Raytheon (може відстежувати 60 цілей одночасно на відстані до 120 кілометрів), допоміжних датчиків для спостереження і пускових установок для ракет.

При цьому розміщуватися пускові установки та радар можуть на відстані до 20 кілометрів від пункту управління. Таким чином підвищується безпека під час ворожих авіаційних чи наземних атак. Зв'язок між частинами комплексу в цей час підтримується дротовою або бездротовою лінією зв'язку.

Нині NASAMS стоїть на озброєнні 12 країн, серед яких Норвегія, Іспанія, США, Нідерланди, Фінляндія, Оман, Литва та Індонезія. "NASAMS з 2005 року цілодобово захищає Вашингтон, демонструючи надзвичайну надійність", - наголошує норвезький виробник Kongsberg.

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