Шмигаль: обстріли РФ пошкодили 18 об'єктів інфраструктури

Сотні тисяч людей в Києві та області, на Черкащині та в інших регіонах залишилася без електроенергії та водопостачання. Поранено 13 людей.

Внаслідок масованих ударів ракетами та дронами, які Росія завдала вранці у понеділок, 31 жовтня, пошкоджено 18 об'єктів критичної інфраструктури в 10 регіонах України, більшість з них - енергетичні. "Знеструмлено сотні населених пунктів у семи областях України", - повідомив у Telegram прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Раніше повідомлялася про пошкодження об'єктів інфраструктури в низці регіонів і великих міст, зокрема в Києві та області, Запоріжжі, Дніпрі та Павлограді, Харкові, а також на Буковині, Черкащині та Кіровоградщині. У Вінницькій і Хмельницькій області уламки ракет, збитих силами протиповітряної оборони, впали на цивільні об'єкти.

За словами Шмигаля, на Київщині, Запоріжжі, Дніпропетровщині, Харківщині тривають локальні аварійні відключення. Він закликав українців ощадно споживати електроенергію та знизити навантаження на мережу.

80 відсотків киян залишилися без води

Через пошкодження енергооб'єкту біля Києва, 80 відсотків споживачів столиці залишилися без водопостачання, 350 тисяч помешкань - без електроенергії. "Про всяк випадок, просимо запастись водою з найближчих бюветів та точок продажу", - зауважив мер Києва Віталій Кличко.

Пізніше він пообіцяв, що водопостачання в киян відновиться за кілька годин. "За три-чотири години водопостачання повернемо споживачам лівого берега Києва та частково - правого. Енергопостачання вже частково відновили в Деснянському районі столиці", - написав міський голова у Telegram.

Також без світла лишилися 300 тисяч мешканців Київській області. "Через обстріл РФ були пошкоджені енергооб'єкти, що живлять Бориспільський, Броварський, Переяславський, Вишгородський та Ірпінський райони", - повідомив Енергохолдинг "ДТЕК"

Голова Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець теж зазначив, що російські обстріли лишили без живлення значну частину регіону. "Маємо два прильоти на один з об'єктів критичної інфраструктури енергетичної сфери, що, на жаль, знеструмив дві третини області", - сказав він в ефірі національного телемарафону, пише "Інтерфакс-Україна".

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Поранено 13 людей

За словами Табурця, на Черкащині було поранено чотирьох осіб. Загалом станом на 11:30 правоохоронці мали інформацію про 13 постраждалих внаслідок обстрілів. "На цей момент ми маємо 13 осіб, які були травмовані", - заявив керівник Національної поліції Ігор Клименко в ефірі національного телемарафону, якого цитує "Укрінформ".

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