Зеленський: РФ не має шансів на полі бою і влаштовує терор

236-й день війни, яку Росія розв'язала проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній, промисловій та військовій інфраструктурі. DW розповідала про події понеділка, 17 жовтня.

24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну. Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку подій 16 жовтня.

На цій сторінці DW розповідала про події понеділка, 17 жовтня (час київський).

++23.05++

Близько 21 години понеділка у зоні відповідальності Повітряного командування "Центр" знищено вісім дронів-камікадзе іранського виробництва Shahed-136 - шість з них збито винищувальною авіацією, зенітними ракетними підрозділами та мобільними вогневими групами ПЗРК. Ще два Shahed-136 збили зенітники Сухопутних військ.

++22.45++

Світ може і повинен зупинити російський терор з повітряними ударами ракетами і дронами-камікадзе по українських містах, наголошує президент України Володимир Зеленський. "Коли ми кажемо про потреби України у засобах протиповітряної, протиракетної оборони, ми кажемо про реальні життя, які забирають терористи. Нам вдається збивати частину ракет і дронів", - зауважив президент у відеозверненні ввечері у понеділок. За його словами, лише за 12 годин, з 9-ї вечора неділі, вдалося знищити 37 іранських "шахедів" і кілька крилатих ракет. "Але щоб гарантовано захистити наше небо і звести до нуля можливості російських терористів, потрібно значно більше сучасних систем ППО і більше забезпечення ракетами для таких систем", - сказав Зеленський. На його думку, "чим менше терористичних можливостей матиме Росія, тим швидше закінчиться ця війна". "Росія не має шансів на полі бою і намагається терором перекрити свої військові поразки", - сказав він, додавши, що РФ це робить, щоб тиснути на Україну, Європу і весь світ.

Зеленський також подякував усім причетним до обміну, що відбувся в понеділок, у результаті якого додому було повернуто 108 українок. "Я дякую всім причетним за цей успіх, а також дякую всім тим, хто поповнює наш обмінний фонд, хто забезпечує взяття ворогів у полон. Чим більше російських полонених у нас буде, тим швидше ми зможемо звільнити наших героїв", - наголосив президент. За його словами, "ми ні про кого з наших не забуваємо - усіх маємо повернути, і повернемо".

++22.30++

Пентагон вивчає питання оплати за використання Україною супутникового інтернету Starlink, повідомляє у неділю видання Politico з посиланням на американських чиновників, залучених до відповідних переговорів. Найвірогіднішим джерелом оплати називається програма міноборони США "Ініціатива сприяння безпеці України" (USAI). У вересні компанія SpaceX, розробкою якої є Starlink, повідомила міністерству оборони США, що більше не може продовжувати фінансування Starlink в Україні, і попросила Пентагон перебрати це питання на себе. 15 жовтня засновник SpaceX Ілон Маск повідомив, що ухвалив рішення й надалі оплачувати послуги Starlink для України.

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++22.20++

Запорізьку АЕС відключено від останньої зовнішньої лінії електропередачі на 750 кіловольт, яка працює, станція отримує живлення через резервну систему. Про це йдеться в заяві генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі, опублікованій на сайті агентства.

++22.17++

Уповноважений з прав людини Верховної Ради України Дмитро Лубінець повідомив про результати зустрічі з омбудсменкою РФ Тетяною Москальковою. "Під час обміну полоненими вперше зустрівся з омбудсменом РФ Тетяною Москальковою. Необхідність переговорів - гуманітарна сфера. Зокрема, йшлося про необхідність активізувати репатріацію військовополонених та звільнення цивільних заручників", - написав він у понеділок у Telegram. "Ми обговорили: необхідність відвідування колонії в Оленівці стороною України, Росії та, у разі потреби, за участю третьої сторони, необхідність двосторонньої взаємодії у багатьох питаннях щодо цивільних осіб; напрацювати шляхи відвідування військовополонених, огляд місць їх утримання, як на території підконтрольної РФ, так і в Україні; надання можливості військовополоненим дзвонити рідним; ретельні пошуки безвісти зниклих; об'єднання сімей, коли діти та батьки опинилися на різних територіях; відновлення документів для біженців тощо", - написав він.

++22.10++

Використання Росією іранської зброї для атак на Україну та вбивства українських громадян робить Іран співучасником воєнних злочинів та терористичних актів РФ. "Закликаємо Тегеран негайно припинити постачання будь-якої зброї Росії. В іншому випадку Іран та його керівництво нестиме найсуворішу відповідальність, у тому числі в рамках міжнародних судових процесів щодо злочинів Росії проти України", - наголошується в заяві міністерства закордонних справ України.

++22.00++

Канада запроваджує санкції проти 34 фізосіб і однієї організації, причетних до поширення російської дезінформації та пропаганди. "Оскільки кількість порушень прав людини Росією продовжує зростати, Канада вживає заходів для протидії пропаганді, яка намагається їх виправдати", - заявила міністерка закордонних справ Канади Мелані Джолі, яку цитує Reuters.

++21.40++

Кількість загиблих внаслідок падіння військового літака на будинок у російському місті Єйськ у Краснодарському краї зросла до 4 осіб, ще понад 30 осіб отримали травми, повідомили в МНС РФ.

++21.10++

Міжнародна федерація баскетболу (ФІБА) усунула жіночі збірні Росії та Білорусі від участі у відбірковому етапі чемпіонату Європи 2023 року, повідомляє пресслужба ФІБА. "Рішення ухвалили після ретельного вивчення недавнього розвитку конфлікту в Україні, рішень виконкому ФІБА та принципів Міжнародного олімпійського комітету, таким чином, збірні Росії та Білорусі усунуті від участі у майбутньому відборі на Євробаскет у 2022 та 2023 роках", - йдеться у повідомленні. Жіночий чемпіонат Європи з баскетболу у 2023 році пройде у Словенії та Ізраїлі.

++20.55++

Англійська компанія Hutchinson Heinemann видала книгу-збірку з промовами українського президента Володимира Зеленського, її презентація відбудеться у Великобританії 24 листопада, повідомляє журнал The Bookseller. Як зазначається, вступ до збірки за назвою "Послання з України" написав сам Володимир Зеленський.

Пожежа після падіння літака у Єйську Фото: Tass/dpa/picture alliance

++20.40++

В російському міністерстві з надзвичайних ситуацій повідомили про загибель двох осіб під час пожежі у багатоповерхівці у місті Єйськ у Краснодарському краї, яка сталася після падіння бомбардувальника Су-34. Ще 15 осіб отримали травми.

Перша зустріч омбудсменів Україні і РФ

++20.20++

Уповноважена з прав людини в РФ Тетяна Москалькова повідомила, що вперше провела зустріч з уповноваженим Верховної ради України з прав людини Дмитром Лубінцем, сторони домовилися працювати щодо забезпечення умов утримання полонених та їх подальшого обміну. На офіційному Telegram-каналі Москалькової опубліковано двохвилинне відео її зустрічі з Лубінцем під час обміну полоненими у понеділок.

++19.50++

В Київський області ввечері у понеділок працюють сили протиповітряної оборони, повідомив голова обласної військової адміністрації Олексій Кулеба.

++19.30++

У Краснодарському краї Росії в районі міста Єйськ у понеділок зазнав катастрофи російський бомбардувальник Су-34, повідомили в міноборони РФ. За офіційною версією, причиною падіння літака стало загоряння одного з двигунів при злеті. Пілотам вдалося катапультуватися. Літак впав у дворі одного з житлових кварталів, про постраждалих не повідомляється. Тим часом у соцмережах ширяться відео пожежі у багатоповерхівці, поряд з якою впав літак.

++19.05++

Міноборони Білорусі заявило, що в рамках регіонального угруповання військ до країни прибуде приблизно 170 російських танків, до 200 бойових броньованих машин і до 100 гармат і мінометів калібром понад 100 мм, а також до 9 тисяч військовослужбовців. Ці дані було оприлюднено на брифінгу для іноземних військових аташе в Мінську у понеділок.

Масштабний обмін полоненими

++18.45++

У понеділок відбувся черговий масштабний обмін полоненими між Україною та РФ, під час якого вдалося звільнити 108 жінок, повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак. "Це був перший цілковито жіночий обмін. У полоні перебували мами та доньки, яких дуже чекали рідні. 37 евакуйованих з "Азовсталі", 11 офіцерів, 85 – рядових та сержантів. З них - 35 захисниць із ЗСУ, 32 - ВМС, 12 - ТРО, 8 - НГУ, включно з 2 з "Азова", 5 - ДССТ, 4 ДПСУ та 12 цивільних. Серед звільнених були дівчата, незаконно ув'язнені в ОРДЛО, які потрапили в полон ще до широкомасштабного вторгнення", - написав Єрмак у Telegram. Він зазначив, що звільнені з ОРДЛО перебували в ув'язнені з 2019 року за обвинуваченнями у "шпигунстві" і "тероризмі". "Зараз усі дівчата будуть проходити медичний огляд, реабілітацію. Будуть обіймати рідних, своїх дітей, відновлюватись. Дякую за чудову роботу Координаційному штабу з питань поводження з військовополоненими і всім причетним", - додав Єрмак.

++18.00++

Голова Національної поліції України Ігор Клименко закликав українців не фотографувати номери збитих дронів. "Ворог випускає такі дрони по відповідних об'єктах і знатиме, куди і який дрон влучив. Тому максимально ці номери мають бути закриті, щоб ми могли приховати від ворога інформацію про успішність або неуспішність влучення в ціль", - пояснив він в ефірі національного телемарафону.

Аналогічний заклик зробила й заступниця міністра оборони України Ганна Маляр. За її словами, публікація фотографій збитих дронів може нашкодити, оскільки у разі, якщо на фото видно бортовий номер ворожого безпілотника, то з цієї інформації противник може отримати "важливий для нього висновок - чи долетів певний апарат до цілі". "Більше того, ворожі ЗМІ можуть цей факт використати у пропагандистських цілях. Ну і так само дотримуймося старого правила - не робити на фото прив’язки до місцевості. Тобто, щоб не було зрозуміло, де саме ви зняли збитий дрон. Тому - уникаймо несвідомого поширення розвідувальної інформації", - наголосила Маляр, повідомляє пресслужба міноборони.

++17.35++

Більшість німців - 52 відсотки - виступають за більш стриману зовнішню політику Німеччини, свідчать дані соціологічного опитування Фонду імені Кербера (Körber-Stiftung), результати якого було опубліковано у понеділок, повідомляє агенція epd. Згідно з опитуванням, зокрема, 68 відсотків респондентів не бажають, щоб Німеччина брала на себе провідну військову роль у Євросоюзі. 80 відсотків респондентів бояться, що війна Росії проти України вийде за межі цих країн і перекинеться на територію країн НАТО, а 69 відсотків опитаних заявили про страх від ядерного удару Росії.

++17.24++

"Влада" самопроголошеного утворення "ДНР" заявила про запланований на понеділок обмін полоненими за формулою "110 на 110" з Україною. За словами "глави" "ДНР" Дениса Пушиліна, в Україну повернуться "переважно жінки", а Київ передасть 80 цивільних моряків і 30 військовослужбовців із Росії та сепаратистських "республік" Донбасу. Українська сторона обмін полоненими поки не підтверджувала.

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++17.17++

Повномасштабне вторгнення Росії на територію України стало "оголошенням війни" всьому західному демократичному світу, заявив керівник Федеральної розвідувальної служби Німеччини (BND) Бруно Каль (Bruno Kahl), виступаючи в понеділок в Бундестазі. Він попередив, що президент Росії Володимир Путін й надалі продовжить використовувати силу, як це було в Чечні, Грузії, Сирії, Криму та на Донбасі, для досягнення своїх політичних цілей. При цьому Каль зауважив, що в останні роки попередження BND часто ігнорували. "На жаль, у публічному дискурсі останніх десятиліть стало звичним постійно ігнорувати та применшувати реальні загрози і відкидати попередження органів безпеки як нагнітання страху та помпезність", - сказав Каль, цитує dpa. Він додав, що війна Росії проти України продемонструвала, чому Німеччині потрібні її органи безпеки.

Київ: Іран прямо відповідальний за вбивства українців

++17.10++

Іран несе пряму відповідальність за вбивства українських громадян внаслідок інфраструктурних атак дронами-камікадзе іранського виробництва, заявив радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк. "Іран прямо відповідальний за вбивства українців. Країна, що пригнічує власний народ, тепер передає ru-монстрам зброю для масових убивств у центрі Європи. Ось що означає незакінчена справа і поступки тоталітаризму. Той випадок, коли санкцій вже точно замало...", - написав Подоляк у Twitter.

Без ЗНО і до будь-якого вишу: як вступають абітурієнти з Донбасу та Криму (05.08.2020) To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

++16.39++

До українських вузів вступили майже 11 тисяч абітурієнтів з окупованих та прифронтових територій, повідомив міністр освіти і науки Сергій Шкарлет. "Ми забезпечили можливість вступу до вишів з особливо небезпечних територій, з окупованих територій, через центри "Крим-Україна", "Донбас-Україна". Ті механізми, які ми запровадили цьогоріч, дали можливість суттєво збільшити - уп'ятеро - кількість таких абітурієнтів порівняно з минулим роком", - сказав Шкарлет на пресконференції у понеділок. За словами міністра, якщо минулого року кількість абітурієнтів з окупованої території становила 2004 особи, то цього року - майже 11 тисяч осіб.

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++16.12++

Україна незабаром отримає перші системи протиповітряної оборони NASAMS, повідомив міністр оборони України Олексій Резніков за результатами діалогу з міжнародними партнерами минулого тижня у Брюсселі, де він взяв участь у шостому засіданні Контактної групи з питань оборони України та неформальній зустрічі міністрів оборони країн НАТО. "Невдовзі очікуємо постачання перших систем ППО NASAMS, наші воїни закінчують опанування техніки. Крім цього, тисячі наших бійців пройшли підготовку, а десятки тисяч готуються до навчань у країнах-партнерах", - написав Резніков у Facebook у понеділок. За його словами, триває інтенсивний діалог із Францією щодо ЗРК CROTALE. "Маємо надію також на ухвалення рішень щодо комплексів SAMP-T", - зазначив глава міноборони.

++15.58++

Кількість загиблих внаслідок атаки російських дронів на Київ зросла до чотирьох осіб. "Уже 4 загиблих під завалами будинку в Шевченківському районі столиці, в який влучив російський дрон-терорист. Рятувальники виявили та дістали ще одне тіло - загиблого чоловіка", - повідомив мер міста Віталій Кличко. Пошуково-рятувальні роботи тривають. Під завалами ще можуть бути люди. Госпіталізовані троє постраждалих, двоє з них - працівники ДСНС.

++15.53++

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський закликає жителів Києва не намагатися збивати ворожі дрони стрілецькою зброєю. “Користуючись можливістю, хочу звернутися до містян, до тих, хто володіє зброєю, що з пістолета, з карабіна не варто стріляти поміж багатоповерхових будинків, тому що це може призвести до травмування та біди більшої, ніж можливість збити дрона", - сказав він в ефірі національного телемарафону. Водночас міністр підтвердив, що один із дронів, які атакували Київ у понеділок вранці, було збито стрілецькою зброєю. "Але фактично вірогідність такого збиття є надзвичайно малою, а небезпека, якщо недосвідчена людина просто зі зброї буде стріляти вгору, перевищує ймовірність збити", - пояснив Монастирський.

Атака на об'єкт критчної інфраструктури на Вінничині

++15.44++

Російські окупанти у понеділок завдали удару по об'єкту критичної інфраструктури у Вінницькій області, повідомив голова ОВА Сергій Борзов. "Вінницька область знову під ракетним обстрілом. Є влучання по об’єкту критичної інфраструктури. Попередньо - без жертв", - написав чиновник у Telegram.

++15.25++

Відключення нових російських банків від міжнародної міжбанківської системи обміну інформацією та здійснення платежів SWIFT мають стати частиною дев'ятого пакету санкцій ЄС проти Росії, заявив під час засідання Ради міністрів закордонних справ ЄС глава МЗС України Дмитро Кулеба. Він взяв по відеозв’язку участь у зустрічі голів МЗС країн ЄС, яка відбувається у понеділок у Люксембурзі. "Тепер розпочинається робота над дев'ятим пакетом (санкцій. - Ред.) ЄС. Я був дуже відвертим. Я, по-перше, дуже конкретно назвав, чого Україна очікує в цьому дев'ятому санкційному пакеті. Це, зокрема, і відключення нових російських банків від SWIFT", - сказав Кулеба у відеозверненні у Facebook, присвяченому його участі у засіданні Ради ЄС.

Міністр додав, що Україні відомо про те, що деякі країни почали говорити про втому від санкцій. "Сьогодні я говорив своїм європейським колегам дуже прості слова - що ні українці, ні громадяни ЄС не можуть дозволити собі втому. Як ми не можемо втомитися боротися за нашу державу, європейську безпеку та процвітання, так само вони не можуть втомитися застосовувати санкції", - наголосив глава українського МЗС.

Атака "мопедів" на Київ: 25 з 30 було збито

++15.15++

Збройні сили України у понеділок вранці збили 25 із 30 ворожих дронів-камікадзе, що летіли в бік Києва, повідомив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський сказав в ефірі національного телемарафону. "Це дуже високий показник і фактично говорить про те, що не досягла мети та масована атака, яка планувалася сьогодні. Я думаю, що вона мала за своїм задумом перевершити минулий понеділок з ракетними обстрілами. Але, слава Богу, цього не сталося", - сказав Монастирський. За словами Монастирського, у понеділок Росія атакувала дронами не тільки Київ, а й Сумську та Дніпропетровську області. Загалом, за його словами, Україна в понеділок вранці була атакована 42 дронами, з них 36 було збито.

++15.12++

Німеччина 30 жовтня закриє програму, покликану допомогти українським біженцям з обміном готівкової гривні на євро, повідомили у понеділок у спільній заяві міністерство фінансів та Німецький федеральний банк. Попит на цю послугу, якою з моменту її запуску активно користувалися, останнім часом дуже знизився, пояснюється у заяві, повідомляє Reuters.

++14.55++

Міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що постачання перших зенітно-ракетних комплексів NASAMS очікується "невдовзі". "Наші воїни закінчують опанування техніки", - написав він у Facebook.

++14.41++

Колишній президент і прем'єр-міністр Росії, нинішній заступник голови Ради безпеки Дмитро Медвєдєв заявив, що надання Ізраїлем військової допомоги Україні зруйнує всі відносини між цією країною та РФ.

З початку повномасштабного вторгнення РФ Ізраїль надсилав Україні гуманітарну допомогу, включно з шоломами, але не надавав зброї. 16 жовтня міністр у справах діаспори Ізраїлю Нахман Шай заявив, що його країна повинна почати постачати зброю до України. "Сьогодні вранці з'явилося повідомлення про те, що Іран передає Росії балістичні ракети. Більше немає жодних сумнівів щодо того, яку позицію має займати Ізраїль в цьому кривавому конфлікті. Настав час і для України отримати військову допомогу, як це роблять США та країни НАТО", - написав він у Twitter.

Речник ізраїльського уряду відмовився коментувати агентству AFP заяву Медведєва.

++14.25++

У Хмельницькій області близько другої години дня пролунали вибухи. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Гамалій. Подробиці поки не відомі.

++14.16++

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що серед трьох загиблих унаслідок атаки дронів на українську столицю вранці була молода пара, яка очікувала на дитину. "Жінка була на шостому місяці вагітності", - написав він у Telegram.

++14.10++

У деокупованому Лимані ексгумували тіла 152 цивільних і 35 військових, повідомила пресофіцерка поліції Донеччини Олександра Гаврилко на брифінгу. За її словами, дані отримані як з місць масових поховань, так і з поодиноких могил, які виявляють, зокрема, у дворах будинків та городах.

Більшість цивільних загинули внаслідок мінно-вибухових травм, утім також виявили тіла з ознаками насильницької смерті - внаслідок вогнепальних поранень. Кількість таких загиблих пресофіцерка не уточнила, сказавши, що точна цифра буде відома після закінчення експертизи.

Загалом, за її словами, у місті знайшли 43 групових поховання. Як зазначила поліцейська, експертам залишилося опрацювати близько 40 могил, де ймовірно поховані цивільні.

++13.56++

ЄС може запровадити щодо Ірану санкції через дрони в Україні

Деякі міністри закордонних справ країн Європейського Союзу закликали до запровадження нових санкцій проти Ірану, якщо буде доведена участь Тегерана у війні Росії проти України, повідомляє агенція Reuters.

Іранські дрони Фото: Iranian Army Office/ZUMA/IMAGO

"Ми будемо шукати конкретні докази участі", - сказав верховний представник ЄС із питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель журналістам, прибувши на зустріч міністрів у Люксембурзі. За словами двох дипломатів, які брали участь у її підготовці, ЄС може ухвалити рішення про запровадження нових санкцій щодо Ірану через це.

Тим часом у міністерстві закордонних справ Ірану вкотре заперечили продаж Росії безпілотників. "Ми не надавали зброю жодній стороні країн, які перебувають у стані війни", - заявив речник міністерства сьогодні на брифінгу, який пройшов після ударів по Києву.

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++13.40++

У Миколаєві після удару дронами вулицями тече олія

Дрони-камікадзе, якими російська армія атакувала Миколаївщину ввечері 16 жовтня, поцілили в ємності з соняшниковою олією одного з провідних українських експортерів.

"17 відсотків світового експорту цієї продукції проходило саме через цей термінал у місті Миколаїв (…) Минулого разу підприємство зазнало обстрілів крилатою ракетою. Цього разу - дронами-камікадзе", - написав пресофіцер Миколаївської обласної військової адміністрації Дмитро Плетенчук у Facebook.

За його словами, "складною є ситуація поблизу підприємства, враховуючи кількість олії, яка витікає на вулицю". "Вогнеборці боролися з полум'ям кілька годин", - повідомив він.

++13.29++

Для запровадження візового режиму з Білоруссю варто зважити всі "за" та "проти", сказав на брифінгу голова комітету Верховної Ради України з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олександр Мережко. При цьому він додав, що сам підтримує такий крок.

Днями у відповідь на петицію про скасування безвізу з Білоруссю президент України Володимир Зеленський доручив уряду розглянути це питання. Водночас посол України у Білорусі Ігор Кизим висловився проти ідеї запровадження візового режиму. На його думку, в такому разі Білорусь може вдатися до дзеркальних дій, а це ускладнить становище українців, які виїздять з окупації транзитом через цю країну - найшвидшим шляхом.

Зараз усі пункти пропуску на кордоні з Білоруссю зачинені, крім одного на Волині, який працює в обмеженому режимі. Там здійснюється оформлення громадян України, які повертаються додому.

++13.17++

З вечора 16 жовтня до 11 години 17 жовтня протиповітряна оборона знищила 37 дронів-камікадзе. Як повідомив речник командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат на брифінгу, це 85 відсотків від кількості безпілотників, які атакували Україну. Всього за кілька тижнів в Україні знищили вже 100 іранських дронів.

Тим часом державний концерн "Укроборонпром" розповів про завершення власної розробки, яка "успішно проходить випробування".

++13.00++

Кількість загиблих у Києві вже зросла до трьох, повідомив заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко.

++12.57++

На Сумщині внаслідок ракетного удару є жертви

Внаслідок ракетного удару РФ по об'єкту цивільної інфраструктури в Сумській області загинули щонайменше троє людей, поранені - дев'ятеро. Під завалами досі знаходяться люди, повідомляє голова обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

++12.40++

Кількість загиблих у Києві збільшилась

Заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко повідомив, що внаслідок вранішньої атаки на Київ кількість загиблих збільшилась до двох осіб. Врятовані 19 людей, постраждали четверо. Ліквідація наслідків триває.

++12.33++

Новий посол України у ФРН: Разом ми виграємо війну

Новий посол України в Німеччині Олексій Макеєв сьогодні приступає до виконання обов'язків.

Фото: Murat Kaynak/AA/picture alliance

Він уже дав перше інтерв'ю на цій посаді, в якому пообіцяв "щодня робити величезний внесок у перемогу". "Німецький народ так сильно підтримує Україну, що я впевнений, що разом із Німеччиною та всіма іншими європейськими партнерами ми виграємо війну!", - сказав він газеті Bild.

Макеєв зазначив, що його попередник Андрій Мельник "зробив велику роботу", тож він "завжди повертатиметься до його досвіду".

Читайте детальніше: Новий посол України у Німеччині Макеєв: Разом ми виграємо війну проти Росії

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Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що сьогодні зранку в бік української столиці летіли 28 дронів, більшість з них збили. У Києві пролунали п'ять вибухів. Пошуково-рятувальні роботи в будинку, який постраждав, тривають.

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Новий Верховний комісар Організації Об'єднаних Націй з прав людини Волкер Турк, який замінив сьогодні на посаді Мішель Бачелет, прокоментував атаку Росією Києва дронами-камікадзе. "Абсолютно важливо, щоби цивільні особи не були мішенню. Це дуже складно в густонаселених міських районах", - цитує його агентство Reuters.

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Сьогодні вранці Росія атакувала енергетичну інфраструктуру України в трьох областях.

Як повідомляє прем'єр-міністр Денис Шмигаль, у Києві зафіксовані п'ять ударів дронами: пошкоджені енергетичні об'єкти та житловий будинок.

Також РФ завдала ракетних ударів по критичній інфраструктурі на Дніпропетровщині та Сумщині. Внаслідок атаки знеструмлені сотні населених пунктів.

"Всі служби працюють над усуненням наслідків обстрілів та відновленням електропостачання. Кожен регіон має план антикризового реагування. І просимо українців задля стабілізації енергосистеми так само згуртовано й свідомо підійти до заощадливого споживання електроенергії. Особливо в пікові години", - написав Шмигаль у Telegram.

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Атака на Київ: з-під завалів дістали тіло загиблої

З-під завалів будинку в Шевченківському районі Києва, де стався вибух у результаті атаки української столиці російською армією дронами-камікадзе, дістали тіло загиблої жінки. "Ще одна людина знаходиться під завалами. Пошуково-рятувальні роботи тривають", - повідомив мер міста Віталій Кличко.

Троє постраждалих госпіталізовані.

++11.29++

Рада ЄС обговорить використання РФ в Україні іранських дронів

Міністри закордонних справ Європейського Союзу мають схвалити сьогодні на зустрічі в Люксембурзі рішення про виділення ще 500 мільйонів євро військової допомоги Україні та про створення тренувальної місії для 15 тисяч українських військових.

У разі затвердження рішення, військова допомога ЄС Україні від початку повномасштабної війни, розв'язаної Росією, сягне 3,1 мільярда євро, зазначає агентство dpa. Європейська навчальна місія для Збройних сил України може запрацювати вже в листопаді, повідомляє агенція AFP.

До зустрічі за допомогою відеозв'язку долучиться міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Очільники зовнішньополітичних відомств країн-членів Євросоюзу збираються обговорити "ймовірне використання Москвою іранських дронів" для ураження цілей в Україні, але ніяких конкретних рішень з цього приводу сьогодні не очікується. "Ми будемо шукати конкретні докази участі (Ірану в війні в Україні)", - цитує слова верховного представника ЄС із зовнішньої та безпекової політики Жозепа Борреля журналістам перед зустріччю Reuters.

++11.02++

Усі атаки дронів-камікадзе по Києву здійснювались з південного напрямку, повідомляють Повітряні сили. Всього сьогодні протиповітряна оборона центральних та північних регіонів знищила 11 російських безпілотників Shahed-136 іранського виробництва.

++10.48++

Унаслідок обстрілу російськими військовими підстанцій на підконтрольній Україні території на Запорізькій атомній електростанції (ЗАЕС) відключилася остання лінія зв’язку з енергомережею - Дніпровська.

Як повідомляє національна енергогенеруюча компанія "Енергоатом", через короткочасне зниження напруги відключався резервний трансформатор власних потреб ЗАЕС і відбувся запуск дизель-генераторів.

Окрім того, відключилася лінія зв'язку Південноукраїнська АЕС - Дніпровська, але без впливу на навантаження станції.

"Вкотре звертаємося до міжнародної спільноти з закликом невідкладно вжити заходів для якнайшвидшої демілітаризації ЗАЕС, виведення з території станції та міста Енергодар усіх російських військових, та повернення Запорізької АЕС під повний контроль України заради безпеки всього світу", - наголосили в "Енергоатомі".

++10.34++

Армія РФ нанесла ракетний удар по Одещині з напрямку Чорного моря. "Літак Су-35 та ракета Х-59", - написав речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук. Ракета вразила один з об'єктів інфраструктури. Постраждалих немає.

++10.20++

Міжнародний комітет Червоного Хреста готовий відвідати всіх військовополонених на окупованих територіях України, але поки не отримав доступу до них, йдеться в заяві організації від 16 жовтня.

У ній сказано, що 11 співробітників МКЧХ, включаючи одного лікаря, готові відвідати всіх військовополонених в окупованій Росією Донецькій області, але досі не отримали на це дозволу. Червоний Хрест наголошує, що майже вісім місяців безуспішно вимагає забезпечити його представникам безперешкодний та постійний доступ у всі місця, де утримуються військовополонені, включаючи колонію в Оленівці. "Наша рішучість непохитна. Ми ніколи не перестанемо вимагати доступу до військовополонених, поки не зможемо побачити всіх їх не один раз, а багаторазово, де би вони не утримувалися", - сказано в заяві.

++10.10++

Атака дронів на Київ: у житловому будинку вибух, під завалами люди

У результаті атаки російською армією Шевченківського району Києва дронами-камікадзе в житловому будинку стався вибух. Наразі з нього врятовані 18 людей. За попередньою інформацією, двоє мешканців залишаються під завалами. "Чи є загиблі - уточнюємо інформацію", - повідомив мер міста Віталій Кличко.

Згодом відео з місця події опублікував президент України Володимир Зеленський.

Читайте докладніше: РФ атакувала Київ дронами-камікадзе: у житловому будинку стався вибух

++09.43++

У центрі Києва перекритий рух транспорту на ділянках кількох вулиць. "Звертаюся до мешканців Києва: не виїжджайте у середмістя без гострої потреби", - закликав мер міста Віталій Кличко.

++09.28++

Вночі армія РФ здійснила ракетну атаку на Запоріжжя. "На щастя, своєї мети окупант не досяг: руйнувань та постраждалих немає", - повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Старух.

++09.14++

НАТО починає навчання з ядерного стримування

Північноатлантичний альянс (НАТО) починає сьогодні навчання з ядерного стримування Steadfast Noon.

B-52 Фото: Ben Birchall/PA/dpa/picture alliance

Вони проходитимуть над територіями Бельгії, Великобританії та акваторією Північного моря і триватимуть до 30 жовтня.

У навчаннях візьмуть участь 14 країн і до 60 літаків різних типів. США направлять до Європи групу стратегічних бомбардувальників B-52.

В Альянсі наголосили, що навчання є регулярними і не пов'язані з будь-якими подіями в світі. Бойова зброя в них використовуватися не буде.

Читайте детальніше: НАТО починає навчання з ядерного стримування

++09.05++

Попри удари дронів-камікадзе по Шевченківському району Києва, всі потяги вирушають зі столиці та прибувають до неї за графіком, заявляє "Укрзалізниця". Вокзал відчинений для пасажирів з квитками, очікування на рейс можливе в укриттях, а посадка та висадка здійснюється через підземні переходи. Пасажири, які не можуть вчасно здійснити посадку, бо очікують на завершення повітряної тривоги в укриттях, зможуть сісти на наступний за розкладом потяг того ж напрямку. "Ми знайдемо місця для кожного", - йдеться в повідомленні "Укрзалізниці".

++08.43++

Вчора ввечері російська армія атакувала Миколаївську область іранськими дронами-камікадзе Shahed-136. Протиповітряна оборона збила 11 таких безпілотників. У Миколаєві три дрони влучили в об'єкти промислової інфраструктури та фармацевтичний склад, повідомив у ранковому зведенні голова обласної військової адміністрації Віталій Кім. Попередньо, постраждалих немає.

++08.32++

У Шевченківському районі Києва вже чотири вибухи

У Шевченківському районі Києва пролунали ще два вибухи. "Залишайтеся в укриттях!", - написав мер української столиці Віталій Кличко.

++08.22++

Країни Балтії закликали створити спецтрибунал для Росії

Естонія, Латвія та Литва закликали Європейський Союз разом із міжнародними партнерами допомогти Україні створити спеціальний трибунал щодо злочину агресії Росії.

Наслідки російської атаки на Ізюм (ілюстративне фото) Фото: Zohra Bensemra/REUTERS

На їхню думку, створення спецтрибуналу доповнило би роль Міжнародного кримінального суду.

"Тоді як МКС переслідуватиме осіб за воєнні злочини, геноцид та злочини проти людяності, основною відповідальністю спеціального трибуналу стало би притягнення до відповідальності вищого політичного та військового керівництва РФ за злочин агресії", - йдеться у спільній заяві міністрів закордонних справ країн Балтії від 16 жовтня.

Читайте детальніше: Країни Балтії закликають створити спецтрибунал для Росії

++08.10++

Мер Києва Віталій Кличко показав у соціальних мережах уламок одного з дронів-камікадзе, якими армія РФ атакувала вранці столицю України.

++08.01++

Російська армія всю ніч атакувала Дніпропетровщину ракетами, системами залпового вогню "Град" і важкою артилерією. Перед світанком протиповітряна оборона знищила три крилаті ракети. Одна ракета вдарила по об'єкту енергетичної інфраструктури. "Там сильна пожежа. На місці прильоту працюють усі служби", - повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

Нікопольський район області обстрілювали з "Градів" і важкої артилерії. "Туди прилетіли понад 30 ворожих снарядів", - написав Резніченко у Telegram. У Марганецькій та Червоногригорівській громадах пошкоджені будинки. Попередньо, люди не постраждали.

++07.52++

Минулої доби війська РФ завдали два ракетні та 26 авіаційних ударів по території України, а також здійснили понад 80 обстрілів із реактивних систем залпового вогню. Ударів зазнали райони понад 20 населених пунктів, зокрема, Білопілля Сумської області, Слов'янськ, Павлівка та Новосілка Донецької, Марганець Дніпропетровської, Правдине та Білогірка Херсонської. "Ворог атакував Миколаїв 15 дронами-камікадзе, 11 з них наші захисники збили", - йдеться у ранковому зведенні генерального штабу Збройних сил України.

Російська армія намагається вести наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Українські військові минулої доби відбили атаки в районах населених пунктів Торське, Спірне, Соледар, Бахмут, Майорськ, Водяне, Красногорівка, Мар'їнка та Новомихайлівка Донецької області. Авіація завдала понад 30 ударів, уразивши 25 районів зосередження озброєння та військової техніки РФ, а також шість позицій зенітних ракетних комплексів. Підрозділи протиповітряної оборони збили 15 російських безпілотників. Ракетні війська та артилерія за минулу добу вразили два пункти управління росіян, одну позицію протиповітряної оборони та один склад з боєприпасами.

++07.29++

Атака дронів на Київ: ушкоджені кілька житлових будинків

В результаті атаки дронами Шевченківського району Києва ушкоджені кілька житлових будинків, у нежитловій будівлі виникла пожежа. "Медики - на місці. Інформацію про постраждалих уточнюємо", - написав мер міста Віталій Кличко.

++07.25++

Ракетний удар по Сумщині: Є постраждалі

Армія РФ завдала ракетного удару по об'єктах критичної інфраструктури в Роменському районі Сумської області вранці. "Є постраждалі. Деталі згодом", - написав голова обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

++07.14++

Атаку на Київ здійснили з дронів-камікадзе

Вибухи в Шевченківському районі Києва - наслідок атаки російської армії на українську столицю з дронів камікадзе. Про це повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

++07.12++

Два вибухи пролунали в Шевченківському районі Києва

Близько сьомої години ранку в Шевченківському районі Києва пролунало два вибухи.

"Всі служби слідують на місце. Деталі згодом. Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях", - написав мер Києва Віталій Кличко у Telegram.