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Наслідки ракетного удару по Львову 10 жовтня
Ракетні удари РФ по Україні порушують міжнародне гуманітарне право та можуть вважатися воєнним злочином, наголошують в Управлінні верховного комісара ООН з прав людини.Фото: Pavlo Palamarchuk/ZumaPress/picture alliance
КонфліктиУкраїна

Удари РФ можуть розцінюватися як воєнні злочини - ООН

Степан Смишляєв
46 хв. тому

Російські атаки по цивільних об'єктах у час, коли люди йдуть на роботу та везуть дітей до школи, є "особливо шокуючими", наголосили в ООН. Організація й надалі документуватиме порушення гуманітарного права з боку РФ.

https://www.dw.com/uk/udari-rosii-po-ukraini-mozut-rozcinuvatisa-ak-voenni-zlocini-oon/a-63405494

Масовані ракетні та авіаційні удари, які російські військові нанесли по українських населених пунктах 10 жовтня, порушили принципи ведення бойових дій згідно з міжнародним гуманітарним правом. "Умисне спрямування атак на цивільних осіб та цивільні об'єкти, тобто об'єкти, які не є військовими, є воєнним злочином", - заявила у вівторок, 11 жовтня, речниця Управління Верховного комісара Організації Об'єднаних Націй з прав людини Равіна Шамдасані.

Вона додала, що місце та час атак - коли люди їхали на роботу й возили дітей до школи - є "особливо шокуючими", а пошкодження ключових електростанцій та ліній електропередачі напередодні зими викликає додаткове занепокоєння щодо захисту цивільних осіб і впливу на вразливі групи населення. "Ми закликаємо Російську Федерацію утриматися від подальшої ескалації та вжити всіх можливих заходів для запобігання жертвам серед цивільного населення та пошкодженню цивільної інфраструктури", - цитує Шамдасані агентство AFP.

Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні продовжуватиме підтверджувати інформацію щодо жертв серед цивільного населення внаслідок цих атак, а також документувати порушення прав людини та міжнародного гуманітарного права по всій країні.

19 загиблих внаслідок ударів РФ

Внаслідок масованих ударів РФ по Україні 10 жовтня загинули щонайменше 19 людей, ще 105 були травмовані. Через атаки росіян були пошкоджені об'єкти критичної інфраструктури у 12 областях та Києві, частково порушене електропостачання в столиці та 15 областях, виникло понад 30 пожеж. Низка ракет розірвалася поблизу не пов'язаних з інфраструктурою місць: закладів культури та освіти, парків, дитячих майданчиків, бізнес-центрів, житлових будинків.

Попри те, що в російському міністерстві оборони заявили, що "ціль ударів досягнута", ввечері 10 жовтня президент РФ Володимир Путін почав погрожувати Україні новими атаками в разі "продовження спроб терактів" на російській території.

11 жовтня Росія продовжила наносити ракетні та авіаційні удари по Україні, запустивши 28 ракет та низку безпілотників. На Ладижинській тепловій електростанції у Вінницькій області ударом дрона-камікадзе було пошкоджене енергетичне обладнання. Внаслідок ракетного удару третина Львова залишилася без електроенергії, постраждала одна людина.

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