Обстріли України: пошкоджено 11 об'єктів інфраструктури

На Київщині та у інших регіонах російські ракети поцілили у енергооб'єкти. Українська влада попереджає про можливі перебої зі світлом та зв'язком, частина областей уже знеструмлена.

В Україні у результаті масованих ранкових атак пошкоджено щонайменше 11 важливих інфраструктурних об'єктів у восьми регіонах та Києві. Такі дані у понеділок, 10 жовтня, навів прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Зараз частина областей знеструмлена. Потрібно бути готовим до тимчасових перебоїв зі світлом, водопостачанням, зв'язком", - написав він у Telegram. Він також повідомив, що від ударами опинилася і цивільні об’єкти - дитячий майданчик, музеї та освітні заклади.

"Головна мета цих воєнних злочинців посіяти паніку, налякати, залишити українців без світла й тепла", - написав Шмигаль.

Читайте також: Зима близько: як на деокупованій Харківщині готуються до опалювального сезону?

В Україні можливі віялові відключення світла

Українцям потрібно бути готовими до віялових відключень електроенергії, повідомив у понеділок заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко, коментуючи атаки РФ. "Під прицілом енергооб'єкти від Львова до Запоріжжя, Київщини, Хмельниччини, Дніпра і Вінниці, Франківщини, Сумщини, Харківщини, Житомирщини, Кіровоградщини, загалом увесь південь. Це може вплинути на стабільність енергозабезпечення, тому потрібно бути готовим до наслідків таких обстрілів аж до віялових відключень", - написав він у Telegram.

Національна компанія "Укренерго" також попередила, що у містах та населених пунктах країни можливі перебої з енергоживленням. "Енергетики оперативно застосовують резервні схеми живлення та працюють над усуненням пошкоджень", - запевняють у компанії.

У Києві та Київській області застосовують графіки аварійного відключення електропостачання внаслідок обстрілів Росією об'єктів критичної інфраструктури, повідомив мер столиці Віталій Кличко. "Частково обмежене електропостачання промисловим клієнтам та частині побутових клієнтів Києва та всієї області", - повідомив він.

По Україні зранку понеділка, 10 жовтня, завдали масованих ракетних та авіаударів, а також атакували із безпілотників-камікадзе. За попередньою інформацією, прилетіли понад 80 ракет, половину з яких збили. Обстріли здійснили з районів Каспійського моря, Нижнього Новгорода, Білорусі та Криму по таких містах як Київ, Львів, Прилуки, Хмельницький, Дніпро, Ніжин, Житомир, Харків. Відомо про влучання у ТЕЦ на Київщині та Львівщині. Частина Львова залишилася без електроенергії.