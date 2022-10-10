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Наслідки удару по Києву
Наслідки удару по КиєвуФото: Valentyn Ogirenko/REUTERS
СуспільствоУкраїна

Масована ракетна атака РФ на Україну: у Києві є жертви

Ольга Журавльова
26 хв. тому

Зранку понеділка російські війська завдали ударів по різних регіонах України. У Києві обстріляли центр міста, є загиблі та поранені.

https://www.dw.com/uk/masovana-raketna-ataka-rf-na-ukrainu-u-kievi-e-zertvi/a-63388618

У центрі столиці України зранку понеділка, 10 жовтня, пролунало кілька вибухів. За даними мера Києва Віталія Кличка, ракети вразили об'єкти у Шевченківському та Солом'янському районах міста. Центральні вулиці Києва перекрили правоохоронці, працюють рятувальні служби. Міський голова закликав мешканців перебувати в укриттях, і без гострої необхідності не заїжджати до столиці. Одна з ракет у місті впала біля пам'ятника Михайлу Грушевському на вулиці Володимирській.

У Шевченківському районі Києва внаслідок ракетного удару загинули вісім людей, ще 24 мирні жителі отримали поранення, повідомив радник міністра внутрішніх справ України Ростислав Смірнов.

Рух потягів червоною лінією метро в Києві призупинено, станцію працюють як укриття. Натомість в "Укрзалізниці" повідомили, що усі поїзди в Києві прибувають та вирушають за графіком, вокзал відчинено для пасажирів із квитками, підземні укриття працюють.

Окрім Києва, російські війська вранці у понеділок завдають ракетних ударів одночасно по багатьох українських містах. Повідомляється про вибухи у Дніпрі та області, Житомирі, Хмельницькому, Тернополі, Вінниці, Кривому Розі, Львові, Обухові Київської області та інших населених пунктах. Глави обласних військових адміністрацій повідомляють про роботу ППО.

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