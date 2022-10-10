Ракетними ударами вбито 14, поранено 97 людей - МВС

229-й день війни, яку Росія розв'язала проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній, промисловій та військовій інфраструктурі. DW розповідає про події понеділка, 10 жовтня.

24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну.

Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку подій 9 жовтня.

На цій сторінці DW розповідає про події понеділка, 10 жовтня (час київський).

++22.55++

Електропостачання у Львові відновлено майже повністю, без живлення залишаються окремі будинки - там працюють аварійні служби, повідомив голова обласної військової адміністрації Максим Козицький у фейсбуці у понеділок увечері.

"Також відновили електропостачання у 90 відсотках населених пунктів у районах Львівської області. Дякую фахівцям "Львівобленерго" та "Укренерго" за оперативність", - написав він.



++22.30++

У Нью-Йорку розпочалося екстрене засідання Генеральної Ассамблеї Організації Обєднаних Націй, присвяене анексією РФ окупованих українських регіонів. Представники країн світу обговорять проект резолюції із закликом до Росії скасувати незаконне приєднання територій, а також до пошуку мирного врегулювання військового конфлікту.

Читайте докладніше: РФ має скасувати рішення про анексію територій України - проект резолюції ООН

++22.20++

Дію угод про експорт зерна з України, погоджених Києвом і Москвою, яка спливає 19 листопада, слід продовжити на рік, вважає заступник генерального секретаря Організації Об'єднаних Націй з гуманітарних питань Мартін Гріффітс. При цьому він хоче додати до договору ще й пунт про експорт морем російських добрив.

Читайте докладніше:Угоду про експорт зерна з України необхідно продовжити на рік - ООН

++22.10++

Підтверджена кількість загиблих через ракетні удари Росії зросла до 14 людей, поранених - до 97. "Наразі маємо обстріли в 12 регіонах, ми зафіксували 74 обстріли на цю годину", -повідомив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський в ефірі загальнонаціонального телемарафону.

Він додав, що обстріли в понеділок стали наймасштабнішими з 24 лютого, а з точки зору критичної енергетичної інфраструктури, це, "напевно, найбільший обстріл в історії". "Зараз обстріл можна назвати енергетичним тероризмом", - додав міністр, зауваживши, що на вечір понеділка знеструмленими залишаються понад 1300 населених пунктів по всій Україні.

++22.00++

Eсі об'єкти, пошкоджені сьогоднішнім російським ударом, будуть відновлені, обіцяє президент України Володимир Зеленський у відеозверненні у понеділок увечері. "Зараз по всій країні продовжуються відновлювальні роботи... Це лише питання часу", - зазначив він.

++21.30++

Чинний голова ОБСЄ, міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау, міністр закордонних справ Швеції Енн Лінде та міністр закордонних справ Північної Македонії Буяр Османі, які представляють Трійку ОБСЄ, а також голова асамблеї ОБСЄ Маргарета Седерфельт (Швеція) генеральний секретар ОБСЄ Хельга Марія Шмід та генеральний секретар Парламентської асамблеї ОБСЄ Роберто Монтелла рішуче засудили нещодавні напади РФ на населення України.

"Житлові будинки, площі та вулиці в годину пік, парки та дитячі майданчики — об'єкти невибіркових російських ударів по українських містах. Ці мерзенні військові дії є повною неповагою та порушенням міжнародного права, зокрема гуманітарного права", - йдеться в їх спільній заяві, текст якої опубліковано на сайті ОБСЄ у понеділок.

++20.25++

Сполучені Штати рішуче засуджують сьогоднішні ракетні удари Росії по території України, зокрема по Києву, йдеться у поширеній у понеділок заяві президента США Джо Байдена. "У результаті цих атак загинули та отримали поранення цивільні особи, а також знищені цілі, які не є військовими. Вони ще раз демонструють крайню жорстокість незаконної війни Путіна проти українського народу", - йдеться в тексті.

++20.20++

Російська армія на Донбасі намагається наступати на Авдіївському та Бахмутському напрямах. За поточну добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки в районах населених пунктів Бахмут, Бахмутське, Майорськ, Соледар та Первомайське, йдеться у вечірньому зведенні генштабу ЗСУ.

Звітуючи про ракетні удари по містах України, військові зазначають, що силам ППО вдалося знищити 56 повітряних цілей: 43 крилаті ракети та 13 безпілотних літальних апаратів. Поряд із цим авіація завдала п'ять ударів - підтверджено ураження трьох районів зосередження озброєння та військової техніки, а також двох зенітних ракетних комплексів противника.

Ракетні війська і артилерія за добу уразили пункт управління, три райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки і один зенітний ракетний комплекс С-300.

++19.35++

Сили протиповітряної оборони ввечері в понеділок збили над Черкаською областю два ворожі безпілотники та одну ракету, повідомляє голова Черкаської ОВА Ігор Табурець. "Одну людину травмовано. Пошкоджено близько двадцяти домоволодінь", - додав він.

Голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко повідомляє про два дрони іранського виробництва збиті в небі над Кривим Рогом. А Повітряне командування "Південь" - про російський літак Су-25 над Херсонською областю.

++19.20++

У результаті ракетної атаки по києво Києві отримали пошкодження різного ступеня 45 житлових будинків, п'ять об'єктів критичної інфраструктури та ЖКГ, три школи, дитсадок і п'ять закладів охорони здоров'я, повідомив мер столиці Віталій Кличко.

++18.50++

Служба безпеки України ще в березні оголосила у розшук заступника голови Ради безпеки РФ, експрезидента РФ Дмитра Медведєва за посягання на територіальну цілісність України. Дані про розшук Медведєва розміщено в базі осіб, яких розшукують, на сайті МВС України.

В понеділок в СБУ поянсили, що оголосили російського політика в розшук ще в березні, на початку повномасштабної агресії Росії. "Його, як і більшість членів Ради безпеки РФ, підозрюють у кримінальному провадженні за статтею 110 Кримінального кодексу України (посягання на територіальну цілісність та недоторканність України). Такі злочини карають позбавленням волі на термін до п'ятнадцяти років або довічного позбавлення волі", - зазначено в повідомленні спецслужби. Також в СБУ додали, що розшукують інших "представників путінського режиму" серед яких директор ФСБ Олександр Бортников, голова Держдуми В'ячеслав Володін, директор Росгвардії Віктор Золотов, міністр внутрішніх справ Володимир Колокольцев, спікерка Ради Федерації Валентина Матвієнко, директор Служби звонішньої розвідки Сергій Наришкін, міністр оборони Сергій Шойгу, серкретар Радбезу Микола Патрушев.

++18.40++

Україна припиняє експорт електроенергії - міненерго

Сьогоднішні ракетні обстріли, що уразили теплову генерацію та електропідстанції, змушують Україну піти на припинення з 11 жовтня 2022 року експорту електроенергії для стабілізації власної енергосистеми, повідомило міністерство енергетики.

"Саме експорт електроенергії з України допомагав Європі зменшувати споживання російських енергоресурсів. І саме тому Росія знищує нашу енергосистему, вбиваючи саму можливість експорту електроенергії з України", - заявив міністр енергетики Герман Галущенко, слова якого наводяться в релізі міненерго в понеділок.

Читайте також: Україна припиняє експорт електроенергії через удари РФ по енергооб'єктам

++18.15++

На тлі масованого російського ракетного удару по Україні представники міністерств оборони з усього світу зберуться в Брюсселі на зустріч у рамках формату "Рамштайн". Як повідомляє американське видання The Washington Post, зустріч відбудеться цього тижня, проте точний день невідомий. Крім того, за даними журналістів, планується зустріч міністрів оборони країн НАТО.

Найбільший ракетний обстріл України з 24 лютого To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

++18.00++

У Кривому Розі лунають вибухи, пише голова обласної адміністрації Олександр Вілкул. За його даними, задіяні іранські дрони-камікадзе.

++17.30++

Понад 10 музеїв, галерей, закладів освіти і культури в Києві постраждали через російські ракетні атаки 10 жовтня. Зокрема пошкоджень зазнали два корпуси Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Наукова бібліотека імені Максимовича, Інститут літератури Національної академії наук України (НАНУ), Інститут археографії НАНУ України, Національна філармонія, будинок Центральної ради, повідомив в Facebook Український центр розвитку музейної справи.

Без частини вікон залишилися Національний музей мистецтв імені Ханенків, Національний музей Тараса Шевченка, Київська картинна галерея, Національний науково-дослідний реставраційний центр, меморіальні музеї-квартири Миколи Бажана та Павла Тичини, Національний науково-природничий музей НАНУ, музей історії Києва.

++17.20++

Рятувальники ліквідували пожежу на Бурштинській ТЕС на Івано-Франківщині, повідомила голова обласної адміністрації Світлана Онищук. Раніше чиновниця повідомляла про чотири ракети, що поцілили у майданчик ТЕС, обійшлося без постраждалих.

++16.55++

МКЧХ продовжує роботу в Україні

Міжнародний комітет Червоного Хреста спростовує повідомлення у низці ЗМІ, про зупинку роботи в Україні. Про це спікер МКЧХ в Україні Олександр Власенко зазначив у коментарі "Суспільному". Раніше, про зупинку роботи комітету повідомляло агенство Reuters, посилаючись на письмову відповідь представника МКЧХ.

Ще одна гуманатарна місія - Норвезької ради у справах біженців - також заявила, що призупинила свою діяльність із надання допомоги доти, доки вона не буде безпечною для її відновлення.

++16.45++

Усунення проблем з електропостачанням у Львівській області, які виникли внаслідок ранкових обстрілів регіону російськими окупантами, може зайняти і понад 24 годин, повідомив голова Львівської ОВ Максим Козицький. "Через ранковий ракетний удар Росії на Львівщині тривають перебої з мобільним зв'язком, а частина населених пунктів залишаються без електропостачання", - йдеться у повідомленні.

++16.30++

Мінськ та Москва розгорнуть спільне регіональне угруповання військ "у зв'язку із загостренням на західних кордонах Союзної держави", оголосив правитель Білорусі Олександр Лукашенко на нараді з питань безпеки у понеділок, вкотре звнувативши Україну в підготовці нападу на його країну.

Попри це, радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк вважає, що "про повторне вторгнення з РБ поки що не йдеться".

Читайте докладніше: Білорусь та Росія створюють спільне угруповання військ

++15.55++

Під час масованого ракетного удару РФ використала 84 крилатих ракети, 24 безпілотних літальних апарати, з них 13 - іранські "Шахід-136", повідомляє генштаб Збройних сил України. Українська ПВО знищила 56 цілей: 43 крилатих ракети та 13 БПЛА

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ЄС продовжуватиме підтримувати Україну усіма наявними засобами "стільки, скільки потрібно". "Шокована і приголомшена жорстокими нападами на українські міста. Путінська Росія знову показала світові, що вона собою являє: жорстокість і терор. Я знаю, що українці залишаться сильними", - написала у понеділок в Twitter президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen).

Читайте більше: В ЄС засудили "огидні удари" Росії по Україні: Це - тероризм

++15.40++

Кількість жертв ракетних ударів Росії по Україні зросла до 11. Травмовано ще 64 людини. "Відсутнє електропостачання у 4 областях: Львівська, Полтавська, Сумська,Тернопільска. На решті території України електропостачання порушено частково", - повідомила у понеділок Державна служба з надзвичайних ситуацій в Teleagram.

У місцях влучання по об’єктах критичної інфраструктури у вісьмох областях та Києві виникло понад 30 пожеж. До гасіння пожеж та аварійно-рятувальних робіт залучено понад 1 тисяча людей та близько 120 одиниць техніки ДСНС.

++15.30++

Заступник глави Офісу президента України Кирило Тимошенко закликав українців вимкнути електроприлади з 17.00 до 22.00 заради зменшення нгавантаження на на енергосистему.

"Ми працюємо над тим, щоби електропостачання було відновлено. Не дуже хороша ситуація у Львові, але до кінця дня енергопостачання там буде відновлено", - сказав він. За словами Тимошенка, загалом ситуація стабілізується, "окрім Львова". Він зазначив, що у Києві та Київській області можливі віялові відключення.

++14.55++

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг провів розмову з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою у зв'язку з масованими ракетними ударами по українських містах уранці 10 жовтня. "Поговорив із міністром закордонних справ Кулебою і засудив російські жахливі та невибіркові атаки на цивільну інфраструктуру в Україні. НАТО продовжуватиме підтримувати мужній український народ у боротьбі з агресією Кремля стільки, скільки потрібно", - написав Столтенберг у Twitter.

++14.42++

Щонайменше 10 осіб загинуло та близько 60 отримали поранення по всій Україні внаслідок ракетних ударів, завданих Росією у понеділок, повідомила в ефірі національного телемарафону речниця Національної поліції України Мар'яна Рева.

++14.37++

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі висловила підтримку Україні у зв'язку із численними обстрілами РФ у понеділок. "Страшні новини про бомбардування Києва та інших міст. Невибірковий напад на мирних жителів з метою знищити, вселити страх. Але світ побачив рішучість української нації. Вся Грузія - разом із Україною", - написала вона у Twitter.

++14.33++

ЄС рішуче засуджує атаки Росії на Київ та інші міста України, заявив у понеділок у Брюсселі речник верховного представника ЄС із закордонних справ Жозепа Борреля Петер Стано. "Цей невибірковий напад на мирних жителів рівносильний воєнному злочину", - сказав він. Напади на цивільне населення та цивільну інфраструктуру є порушенням міжнародного гуманітарного права, додав речник.

++14.30++

Міністерка закордонних справ Франції Катрін Колонна засудила "невибіркові" авіаудари Росії по Україні в понеділок. "Я найрішучішим чином засуджую невибіркові російські удари, завдані сьогодні по українських містах, - написала вона у Twitter. - Навмисне націлювання на цивільне населення є воэнним злочином".

++14.27++

Масовані ракетні удари РФ по українських містах лише доводять, що звільнення території України є "єдиним фундаментом миру й безпеки для всіх українців", вважає президент країни Володимир Зеленський. За його словами, "сьогодні весь світ укотре побачив справжнє обличчя держави-терориста, яка вбиває наших людей". "Не лише на полі бою, але й у мирних містах. Країни, яка прикриває розмовами про мир свою справжню, криваву й злочинну суть і мету. А на всі пропозиції справжнього миру відповідає ракетними ударами", - зазначив президент.

++14.19++

Німеччина відправляє Україні першу із чотирьох систем ППО IRIS-T SLM, повідомляється у Twitter міністерства оборони Німеччини. Коли саме відбудеться відправлення системи, у повідомленні не уточнюється.

++14.14++

У Європейському Союзі попередили режим правителя Білорусі Олександра Лукашенка про наслідки в разі долучення до "брутальних атак" Росії проти України. "Ми нагадуємо режиму, що Україну брутально атаковано з порушенням Статуту ООН та міжнародного права, і закликаємо режим у Мінську утриматися від будь-якої участі Білорусі в цих брутальних спробах. Ми також закликаємо режим у Мінську негайно припинити дозволяти використовувати територію Білорусі як майданчик для атак, включно з нещодавніми запусками ракет та атаками дронів проти України", - сказав представник зовнішньої дипломатичної служби Петер Стано в понеділок у Брюсселі.

Читайте також: Лукашенко вперше визнав участь Білорусі у війні проти України

++14.10++

У міноборони РФ відрапортували про досягнення цілей масованих ракетних ударів по українських містах у понеділок. "Ціль удару досягнуто. Усі визначені об'єкти уражено", - заявив офіційний представник міноборони РФ Ігор Конашенков.

++14.00++

У Державній службі України з надзвичайних ситуацій повідомили про щонайменше 9 загиблих та 36 поранених внаслідок ракетних обстрілів України у понеділок. Пошкоджено об'єкти критичної інфраструктури (переважно об'єкти енергопостачання) у 8 областях та Києві, де виникло понад 30 пожеж. "Відсутнє електропостачання у 5 областях: Львівська, Полтавська, Сумська, Харківська та Тернопільска. На решті території України електропостачання порушено частково", - йдеться у повідомленні ДСНС.

++13.55++

У Києві та Київській області застосовують графіки аварійного відключення електропостачання внаслідок обстрілів Росією об'єктів критичної інфраструктури, повідомив мер столиці Віталій Кличко. "Частково обмежене електропостачання промисловим клієнтам та частині побутових клієнтів Києва та всієї області", - повідомив він. Водночас мер Києва наголосив, що енергетики разом із рятувальними службами роблять усе необхідне, щоб максимально швидко відновити нормальну роботу енергосистеми.

++13.49++

Глава міноборони Німеччини Крістіне Ламбрехт (Christine Lambrecht) знову пообіцяла, що Україна невдовзі отримає перший з чотирьох обіцяних Берліном комплексів протиповітряної оборони (ППО) IRIS-T. "Нові ракетні удари по Києву та багатьох інших містах показують, наскільки важливим є швидке постачанням України системами протиповітряної оборони", - зауважила Ламбрехт у понеділок. Нагадаємо, 1 жовтня, перебуваючи з візитом в Одесі, Ламбрехт запевнила, що Україна отримає перший комплекс IRIS-T протягом "наступних кількох днів".

++13.39++

Президент РФ Володимир Путін, коментуючи масовані ракетні удари його країни по українських містах у понеділок, пригрозив і надалі жорстко відповідати на "теракти", які Україна нібито здійснює на території РФ. "Сьогодні зранку за пропозицією міноборони і за планом генерального штабу Росії нанесено масований удар високоточною зброєю великої дальності повітряного, морського і наземного базування по об'єктах енергетики, військового управління та зв'язку України. У разі продовження спроб проведення на нашій території терактів відповіді з боку Росії будуть жорсткими і за своїми масштабами відповідатимуть рівню загроз, створюваних РФ", - сказав Путін під час відеонаради із постійними членами Радбезу РФ. Він також закинув Україні спроби підриву газопроводу "Турецький потік", а також Курської АЕС. Раніше у РФ називали "терактом", скоєним спецслужбами України, вибух Керченського мосту в анексованому Криму.

++13.22++

У Броварському району Київської області одна людина загинула та ще одна отримала поранення внаслідок ракетного удару, завданого Росією, повідомив керівник головного управління Національної поліції у Київській області Андрій Нєбитов. Він також повідомив, що в Обухівському районі внаслідок ракетного удару поранення отримали шестеро осіб. Також повідомляється про ракетний удар по одному із сіл Вишгородського району.

++13.18++

Голова Європейського парламенту Роберта Мецола назвала масовані ракетні удари Росії по українських містам злочином, за який винних буде покарано. "Те, що відбувається зараз у Києві, викликає огиду. Це знову показує світові режим, з яким ми маємо справу: той, що націлюється без розбору. Той, що спрямовує жах і смерть на дітей. Це є злочином. Їх буде притягнуто до відповідальності. Україна переможе. Європа не відвернеться", - написала Мецола у Twitter.

++13.15++

Під час масового ракетного обстрілу Києва постраждав візовий відділ консульства Німеччини. Колишній голова Фонду Белля у Києві Сергій Сумлєнний опублікував фотографії у Twitter, запропонувавши канцлеру ФРН Олафу Шольцу (Olaf Scholz) та міністерці закордонних справ Анналені Бербок (Annalena Baerbock), "відправити пару танків "Леопард", щоб перевірити ситуацію на місці".

++13.13++

Правитель Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що він і президент РФ Володимир Путін домовилися про розгортання спільного регіонального угруповання військ. Як заявив Лукашенко на нараді з питань безпеки, формування спільного російсько-білоруського угруповання, викликане загостренням "на західних кордонах Союзної держави", вже розпочалося.

Лукашенко також вважає, що головна мета Заходу - втягнути Білорусь у військові дії в Україні. "Їхня мета сьогодні не в тому, щоб ми не воювали на боці Росії безпосередньо в Україні, щоб, не дай боже, ядерного удару не завдали й іншого. Не це головне. Головна мета - вона залишається з давніх-давен - втягнути нас у війну і заразом розібратися з Росією та Білоруссю", - сказав президент.

++13.04++

Рух потягів на всіх лініях Київського метрополітену відновлено, повідомив мер столиці Віталій Кличко. "Також відновив роботу пересадковий вузол "Театральна"-"Золоті ворота", - написав він у Telegram. Він також нагадав, що підземні станції метро працюють і як укриття і закликав не користуватися у понеділок метрополітеном без гострої потреби.

++13.03++

Президент Литви Гітанас Науседа закликав надати Україні більше зброї. "Російська жорстокість не має меж. Київ та інші українські міста знову зазнали обстрілів російської армії. Вони націлені на центри міст, житлові будинки, дороги в годину пік. Це державний тероризм у чистому вигляді. Більше зброї Україні, щоб перемогти це зло!", - написав він у понеділок у Twitter.

++13.01++

Верховний представник ЄС з зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель ручуше засудив ракетні удари РФ по Києву та інших містах України та пообіцяв країні додаткову військову підтримку. "Глибоко шоковані атаками Росії на мирне населення в Києві та інших містах України. Таким діям немає місця у 21-му столітті. Я засуджую їх найрішучішим чином. Ми - разом з Україною. Додаткова військова підтримка з боку ЄС вже в дорозі", - цитує Борреля офіційний Telegram-канал Єврокомісії.

++12.58++

Вибухами внаслідок ракетних ударів пошкоджено дах та вікна центрального залізничного вокзалу у Києві. Як повідомили в "Укрзалізниці", попри це вокзал працює. "Висадка та посадка проводяться в штатному режимі через західний та східний підземні переходи, які використовуються як укриття. Включаємо залізні нерви та продовжуємо рух", - зазначила пресслужба відомства.

++12.49++

У Державній службі України з надзвичайний ситуацій повідомили про збільшення кількості поранених внаслідок масованої ракетної атаки Росії по Києву. За останніми даними, у столиці п'ятеро людей загинули та 47 постраждали, повідомила керівниця пресслужби управління ДСНС України у Києві Світлана Водолага. "Унаслідок цієї масованої атаки у нас загинули, це попередня інформація, п'ять осіб, 47 осіб постраждали. Також 12 осіб рятувальники врятували і 24 особи рятувальники евакуювали з тих будинків, які були пошкоджені. Наразі рятувальники ще залишаються на місці: вони розбирають завали. Тому, можливо, цифри будуть трохи іншими", – сказала вона в ефірі національного телемарафону.

++12.46++

Речник німецького уряду Штеффен Гебештрайт (Steffen Hebestreit) повідомив, що термінове засідання Великої сімки, присвячене масованим ракетним ударам РФ по території України, відбудеться у вівторок, 11 жовтня. Раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що звернувся до канцлера ФРН Олафа Шольца (Olaf Scholz) з закликом скликати засідання G7, у якій нині головує Німеччина.

++12.43++

Три крилаті ракети, запущені по Україні в понеділок вранці, перетнули повітряний простір Молдови, повідомив міністр закордонних справ Молдови Ніку Попеску. "Я доручив викликати посла Росії для надання пояснень", - додав він у Twitter.

++12.35++

Єврокомісія у понеділок подовжила ще на рік - до березня 2024 року - тимчасовий захист біженців з України. Цей статус дозволяє українцям отримувати захист на території країн ЄС, не проходячи бюрократично складну процедуру отримання притулку, з правом на соціальний захист, освіту та роботу в країнах ЄС. За даними єврокомісарки з питань внутрішніх справ Ілви Йоханссон, наразі тимчасовий захист у ЄС отримало близько 4,2 мільйона біженців з України.

++12.25++

Росія вдарила по Україні в понеділок ракетами Х-101, Х-555, "Калібр", "Іскандер", Ф-300 і "Торнадо", заявив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. "Ворог використовує високоточні ракети Х-101, Х-555, які запускають зі стратегічних бомбардувальників із Каспійського регіону. Також використовуються ракети "Калібр" з Чорного моря та "Іскандер", Ф-300 і "Торнадо", - сказав Ігнат в ефірі єдиного телемарафону в понеділок.

++12.24++

Посольство США у Києві закликало американських громадян виїхати за межі території України через російські удари по об'єктах цивільної інфраструктури. "Удари Росії, що продовжуються, по Україні становлять пряму загрозу цивільному населенню і цивільній інфраструктурі. Посольство закликає громадян США сховатися на місці і залишити Україну, використовуючи приватні варіанти наземного транспорту, коли це буде безпечно", - зазначено в повідомленні посольства в Twitter.

++12.16++

Мобільний оператор компанія lifecell повідомив про проблеми зі стабільністю мобільного зв'язку у Львові, Житомирі, Хмельницькому, Полтаві та Харкові. "Внаслідок ракетних ударів по критичній інфраструктурі у багатьох містах спостерігаються проблеми з енергопостачанням, відповідно, і зі зв'язком - Львів, Житомир, Хмельницький, Полтава, Харків. Частково роботу обладнання забезпечують генератори", - повідомили у пресслужбі lifecell, цитує "Інтерфакс-Україна".

Зеленський виступить на засіданні G7

++12.13++

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що виступить на терміновому засіданні Великої сімки. "Домовилися з Олафом Шольцом, канцлером Німеччини, яка головує в G7, про скликання термінового засідання групи. Заплановано мій виступ, у якому розповім про теракти РФ. Також обговорили посилення тиску на Росію та допомогу у відновленні пошкодженої інфраструктури", - написав він у Twitter. Про конкретний час і деталі засідання не повідомлялося.

Також Зеленський повідомив про проведення розмови з президентом Франції Еммануелем Макроном. "Обговорили посилення нашої ППО, необхідність жорсткої європейської та міжнародної реакції, посилення тиску на РФ. Франція пліч-о-пліч з Україною", - написав президент.

++12.09++

Внаслідок російських ракетних ударів станом на 11:00 пошкоджено 11 важливих інфраструктурних об’єктів у 8 регіонах і Києві, частину областей знеструмлено. Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив у Telegram-каналі. "Потрібно бути готовими до тимчасових перебоїв зі світлом, водопостачанням, зв'язком", - попередив він. Шмигаль зазначив, що головна мета масованих обстрілів - посіяти паніку, налякати, залишити українців без світла й тепла. Він зазначив, що всі служби працюють на місцях і оперативно відновлюють пошкоджену інфраструктуру.

++12.05++

Міністерство освіти і науки України рекомендувало перевести усі школи на дистанційне навчання до 14 жовтня. Міністр освіти і науки Сергій Шкарлет доручив місцевій владі ухвалити таке рішення до кінця поточного тижня, йдеться у його повідомленні в Telegram.

++12.02++

Міністерка освіти Німеччини Беттіна Штарк-Ватцінґер (Bettina Stark-Watzinger) назвала російські ракетні удари по території України у понеділок "новою найнижчою точкою російського тероризму проти українського цивільного населення". "З цих фотографій можна дати лише одну відповідь: рішуча подальша підтримка України, зокрема через постачання зброї", - написала у Twitter політикиня, яка є представницею Вільної демократичної партії.

Понад 80 ракет прилетіло по Україні

++11.56++

Станом на 11:34, за попередньою інформацією, 83 ракети прилетіли по території України, 43 ракети було збито, повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр у Facebook. Крім того, було завдано авіаційних ударів із застосуванням 17 БпЛА типу "Шахід" з території Білорусі та Криму. Ранкові удари по території України здійснили з районів Каспійського моря та Нижнього Новгорода по таких містах як Київ, Львів, Прилуки, Хмельницький, Дніпро, Ніжин, Житомир, Харків, уточнила Маляр.

++11.51++

Українцям потрібно бути готовими до віялових відключень електроенергії, повідомив заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко, коментуючи атаки на регіони в понеділок. "Під прицілом енергооб'єкти від Львова до Запоріжжя, Київщини, Хмельниччини, Дніпра і Вінниці, Франківщини, Сумщини, Харківщини, Житомирщини, Кіровоградщини, загалом увесь південь. Це може вплинути на стабільність енергозабезпечення, тому потрібно бути готовим до наслідків таких обстрілів аж до віялових відключень", - написав він у Telegram. Наприклад, зазначив Тимошенко, "тільки в Київській області ППО збила шість ракет, але є потрапляння в ТЕЦ".

Національна компанія "Укренерго" також попередила, що у містах та населених пунктах країни можливі перебої з енергоживленням. "Енергетики оперативно застосовують резервні схеми живлення та працюють над усуненням пошкоджень", - запевняють у компанії.

++11.49++

"Єдиний спосіб зупинити геноцид Путіна - це продовжувати його зупиняти, поки він не зупиниться", - такими словами відреагував у Twitter на ракетні обстріли України глава МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс. "Більше зброї, а не лише слів", - звернувся політик із закликом до Заходу.

++11.47++

МЗС Фінляндії засудило російські ракетні удари по мирних жителях на території України. "Невибірковий напад на цивільних осіб є воєнним злочином, - вказується в заяві глави зовнішньополітичного відомства Пекки Гаавісто, розміщеній в офіційному Twitter МЗС країни. - Росія має припинити своє незаконне вторгнення та залишити Україну".

++11.35++

Російські сили поцілили у чотири райони Києва - Шевченківський, Святошинський, Голосіївський та Деснянський. Є влучання у різні об'єкти інфраструктури, постраждали 32 особи, уточнює Київська міська військова адміністрація. За її даними, наразі відомо про п'ятьох загиблих у Шевченківському районі. Тут було пошкоджено проїжджу частину, шість автомобілів загорілися, ще 15 пошкоджено, сталося два влучання в об'єкти.

++11.34++

В Івано-Франківській області також зафіксовано удари по об'єктах критичної інфраструктури, повідомляє голова обласної державної адміністрації Світлана Онищук. "Офіційно: удари зафіксували по об'єктах критичної інфраструктури в області. Більше інформації згодом", - написала вона у Telegram.

++11.32++

Глава МЗС України Дмитро Кулеба повідомив про негайне переривання його африканського турне через масовані російські ракетні атаки по містах України. "Я з раннього ранку сьогодні перебуваю у постійному контакті з партнерами, щоб координувати рішучу відповідь на російські атаки. Я також перериваю свій африканський тур та направляюся негайно назад до України", - написав Кулеба у Twitter. Його поїздка країнами Африки мала тривати з 3 до 12 жовтня.

++11.23++

Президент Володимир Зеленський повідомив, що Росія має дві цілі у сьогоднішніх масованих атаках України - це енергооб'єкти та люди. "Спеціально обрали такий час і такі цілі, щоб завдати якнайбільше шкоди", - сказав він, повідомляючи про "десятки ракет та іранські "Шахіди", які атакували Україну в понеділок. "Київщина і Хмельниччина, Львів і Дніпро, Вінниця, Франківщина, Запоріжжя, Сумщина, Харківщина, Житормирщина, Кіровоградщина, південь. Вони прагнуть паніки й хаосу, хочуть знищити нашу енергосистему", - прокоментував Зеленський. Він попередив також про можливі перебої з електрикою в регіонах.

++11.20++

В Україні спостерігаються масові проблеми з доступом до інтернету, повідомив британський портал Netblocks, який займається моніторингом кібербезпеки в інтернеті. Проблеми відзначені у Хмельницькій, Львівській, Полтавській області, Харкові та Житомирі.

++11.18++

Українські наступальні операції продовжують тиснути на російські сили на північному сході країни та в Херсонській області на півдні, констатує міноборони Великобританії, посилаючись на дані розвідки. У традиційному зведенні відомства за 10 жовтня вказується, однак, що і російським силам вдалося за останній тиждень просунутися на два кілометри у напрямку Бахмута, який зазнав серйозних ушкоджень унаслідок обстрілів. В британському оборонному відомстві також вказують, що до складу російських сил, ймовірно, увійшли підрозділи приватної військової компанії Вагнера, включно із колишніми в’язнями.

75 ракет випущено по Україні

++11.09++

По Україні зранку у понеділок російські окупанти випустили 75 ракет, 41 знешкодила українська ППО, інформує головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. За його даними, окрім масованих ракетних та авіаційних ударів, РФ застосовує ударні безпілотники. "Ворожа атака триває. Закликаю всіх знаходитися в укриттях", - написав Залужний в Telegram.

++11.07++

Київський метрополітен нині не перевозить пасажирів, а підземні станції працюють як укриття, повідомив мер Києва Віталій Кличко. "Підземні станції метрополітену працюють як укриття. Пасажирів метро зараз не перевозить. Усі міські служби працюють у режимі надзвичайної ситуації. Оперативно реагують на ситуацію та долають наслідки ударів ворога", - написав він у Telegram. Він також попередив про загрозу нових ракетних ударів і закликав містян залишатися в укриттях.

++11.03++

Керівник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул повідомив у соцмережах, що по Україні випустили 47 ракет з Астрахані, а також ракети типу "Каблібр" з акваторії Чорного моря. "Всі в укриття! Пуски "Калібрів" із Чорного моря, розворот у бік Кривого Рогу", - повідомив він. Через кілька хвилин він написав про ракетний удар по місту.

++11.03++

Керівник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул повідомив у соцмережах, що по Україні випустили 47 ракет з Астрахані, а також ракети типу "Каблібр" з акваторії Чорного моря. "Всі в укриття! Пуски "Калібрів" із Чорного моря, розворот у бік Кривого Рогу", - повідомив він.

++10.55++

На Сумщині після російських ракетних ударів є перебої з постачанням електроенергії, у Конотопі "приліт" двох ракет по об'єкту інфраструктури, повідомив голова ОВА Дмитро Живицький. "Сумщина. В усіх районах області є перебої зі світлом. Подекуди через це – проблеми з водопостачанням. У Конотопі приліт двох ракет по об'єкту інфраструктури. Є поранені. Тривога триває, лишайтеся в укриттях", - написав він у Telegram.

++10.48++

Внаслідок ударів по Хмельницькій області є перебої із постачанням електроенергії, всі служби працюють, повідомив голова Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Гамалій.

++10.44++

Унаслідок обстрілу центру Києва пошкоджено будівлю філармонії, музеїв Ханенків та Шевченка, повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко. "Масований ракетний обстріл України. Київ, Дніпро, Житомир, Хмельниччина, Запоріжжя, Львів та інші міста. Внаслідок обстрілу центру Києва пошкоджено будівлю філармонії, музеїв Ханенків та Шевченка. Інформація про постраждалих уточнюється", - написав міністр у Telegram.

++10.39++

У Львові через обстріли призупинили роботу міських ТЕЦ, повідомив мер Андрій Садовий. У місті немає гарячої води. "Запустили резервні електрогенератори на кількох насосних станціях, щоб відновити водопостачання до міста. Частина міста без електроенергії. Не працює третина світлофорів. Після завершення тривоги на складних перехрестях працюватимуть регулювальники", - написав міський голова в Telegram.

++10.35++

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба назвав російського президента Володимира Путіна "терористом, який розмовляє ракетами", коментуючи численні ракетні удари РФ по Україні. "Єдина тактика Путіна - терор проти мирних українських міст, але він не зламає Україну. Це також його відповідь усім "умиротворювачам" у світі, які хочуть поговорити з ним про мир", - вважає глава МЗС.

++10.30++

Національна поліція України повідомляє про щонайменше п'ятьох загиблих та 12 постраждалих унаслідок обстрілів Києва вранці в понеділок.

++10.28++

У Львові чутно нові звуки вибухів. Останнього разу в центральній частині міста було чути звуки вибухів приблизно о 10:00 за київським часом, працювала ППО. Відомо про пошкодження об'єкта енергетичної інфраструктури. Львівські школи перевели на дистанційне навчання, у місті перебої з мобільним зв'язком, повідомив мер Андрій Садовий.

++10.26++

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив про ракетні удари і вибухи у Харкову. "Ворог завдає ударів по Харкову. У місті вибухи. Бережіть себе та залишайтеся в укриттях", - написав Синєгубов у Telegram.

++10.21++

За даними голови Миколаївської ОДА Віталія Кіма, вісім безпілотників типу Shahed-129 перетнули вранці кордон з Білоруссю в районі селища Іванків Київської області, ще десять дронів-камікадзе залетіли з сусідньої країни через Волинську область. За його інформацією, чотири "шахіди" зафіксували в районі населеного пункту Хорошів Житомирської області з курсом на Коростень. Деякі безпілотники прямують до Миколаєва, стверджує Кім.

У Києві є влучання в об'єкти критичної інфраструктури

++10.15++

У Києві російські ракети влучили по кількох об'єктах критичної інфраструктури міста, повідомив мер Віталій Кличко. "Є постраждалі. Всі служби на місцях, працюють", - додав він, не уточнивши, по яких об'єктах було завдано ударів.

++10.09++

Вибухи пролунали над Кропивницьким районом, на місце виїхали відповідні служби, повідомив керівник Кіровоградської ОВА Андрій Райкович.

++10.05++

На Вінниччині працює протиповітряна оборона, повідомив голова Вінницької ОВА Сергій Борзов, закликаючи жителів залишатися в укриттях.

++10.00++

Голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький повідомив про удари по об'єктах енергоінфраструктури Львівщини. "Офіційно: зафіксували удари по об'єктах енергетичної інфраструктури Львівської області. Більше інформації згодом. Жителі Львівщини, залишайтесь в укриттях, є загроза нових ракетних ударів", - написав він у Telegram.

++09.50++

Президент України Володимир Зеленський опублікував відеокадри наслідків ракетних ударів Росії по Києву. "229-й день повномасштабної війни. 229-й день нас намагаються знищити та стерти з лиця землі. Загалом. Знищити наших людей, які сплять удома в Запоріжжі. Убити людей, які їдуть на роботу в Дніпрі та Києві", - написав він, додавши, що внаслідок ракетних ударів є загиблі та поранені. Також Зеленський закликав українців не залишати укриттів.

++09.47++

Ракетні удари по містах України є черговим доказом неадекватності Кремля, вважає радник глави Офісу президента Михайло Подоляк. "Росія не здатна воювати на полі бою, а здатна лише підло вбивати мирних громадян. Із ким там розмовляти?" - написав він у Twitter. На його думку, замість розмов необхідне надання Україні західними партнерами нового озброєння для захисту від РФ - систем ППО, РСЗВ і снарядів більшої дальності.

++09.43++

Голова представництва Європейського Союзу в Україні Матті Маасікас оприлюднив фото місця одного з прильотів у Києві вранці у понеділок. "Центр Києва прямо зараз", - написав Маасікас у Twitter, коментуючи фото. На знімку видно автомобілі, що загорілися внаслідок вибуху на перетині бульвару Тараса Шевченка і вулиці Володимирської.

++09.41++

Рух потягів червоною лінією метро в Києві призупинено, водночас усі підземні станції працюють як укриття, повідомляє метрополітен. Також тимчасово закрито пересадковий вузол "Театральна"-"Золоті ворота".

На Дніпропетровщині внаслідок ракетних ударів є загиблі й поранені

++09.39++

Унаслідок масованої ракетної атаки по Дніпропетровщині є загиблі й поранені, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко. "Масована ракетна атака на область. Є загиблі та поранені. На місцях ударів працюють усі служби. Не виходьте з укриттів. Залишається загроза ракетних ударів", - написав він у Telegram.

++09.30++

У Шевченківському районі Києва внаслідок ракетного удару у понеділок загинули 8 людей, ще 24 мирні жителі отримали поранення, повідомив радник міністра внутрішніх справ України Ростислав Смірнов.

++09.18++

У Києві пронулав ще один вибух, повідомляють у Telegram-каналах, зокрема, народний депетат Верховної Ради Олексій Гончаренко.

++09.11++

У Telegram-каналах повідомляють про вибухи у Дніпрі, а також у Хмельницькій, Львівській, Тернопільській та Житомирській областях. Зокрема, голова Хмельницької обласної військової адміністрації (ОВА) Сергій Гамалій повідомив про роботу ППО в області.

Наслідки ракетних ударів по центру Києва Фото: Adam Schreck/AP Photo/picture alliance

++08.58++

У результаті нічного удару по Запоріжжю одна людина загинула, ще 5 постраждали, повідомляє секретар міської ради Запоріжжя Анатолій Куртєв. "Станом на шосту ранку відома про одного померлого. Щирі співчуття родичам і друзям. Ще п'ятеро людей постраждали. Серед жертв - одна дитина, у якої порізи від уламків скла", - написав Куртєв у Telegram у понеділок уранці.

++08.50++

Російські війська обстріляли з "Ураганів", "Градів" та важкої артилерії чотири райони Дніпропетровської області, повідомив голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко. За його даними, у Нікополі понівечено понад 30 багатоповерхівок і приватних будинків, господарські будівлі, автомобілі, газопроводи та електромережі. "Через обстріл знеструмлено будинки понад 2 000 нікопольчан. Більшість енергетики вже підключили", - написав Резніченко в Telegram. Крім цього, внаслідок обстрілу у місті пошкоджені лікарня, ліцей, пошта, аптека, офіс страхової компанії, бібліотека, магазини, кафе, перукарня та стоянка. Попередньо постраждалих немає.

Вибухи у центрі Києва

++08.40++

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що кілька вибухів пролунало у центрі столиці - у Шевченківському районі. "Усі служби йдуть на місця. Деталі згодом", - написав він у Telegram у понеділок уранці. Радник голови МВС Антон Геращенко у повідомив у Telegram, що одна з ракет у місті впала біля пам'ятника Михайлу Грушевському на вулиці Володимирській.

++08.20++

У Telegram-каналах повідомляють про вибухи, які було чутно у Києві зранку у понеділок.

++08.08++

Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв назвав вибух на Керченському мосту "терактом і диверсією" з боку України. Його слова із інтерв'ю російським медіа цитує "Інтерфакс". Сумнівів у тому, що до цього причетна Україна, зазначив він, немає і не було. "Усі доповіді та висновки зроблено. Відповіддю Росії на цей злочин може бути тільки пряме знищення терористів (так Медвєдєв називає українську державу і її жителів - Ред.). Саме цього чекають громадяни Росії", - висловив думку він.

++07.42++

Протягом минулої доби російські окупанти завдали 10 ракетних та 19 авіаційних ударів, здійснили понад 90 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, внаслідок чого постраждала інфраструктура та мирні громадяни більш ніж 30 населених пунктів, повідомляє у ранковому зведенні у понеділок генеральний штаб Збройних сил України. Серед постраждалих населених пунктів - Запоріжжя, Слов'янськ, Новобахмутівка, Сіверськ, Білогорівка, Нікополь та Благодатівка. За минулу добу українські підрозділи відбили атаки противника в районах населених пунктів Озарянівка, Кам'янка, Первомайське та Невельське. Також, за даними генштабу, українська авіація протягом минулої доби завдала 24 удари. "Підтверджено ураження 20 районів зосередження озброєння та військової техніки, а також 4 зенітних ракетних комплексів противника", - йдеться, зокрема, у повідомленні.

++07.35++

Єврокомісія проводить законодавчу роботу для отримання права заарештовувати підсанкційні активи, повідомляє Bloomberg. Конфісковані кошти можуть спрямувати на відновлення України. Наразі ЄК може лише заморожувати ці активи. Як зазначає агентство, це робить управління ними дорогим, а використання чи відчуження - складним.

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++07.30++

Погрози президента РФ Володимира Путіна застосувати ядерну зброю не повинні стримувати країни ЄС у їхній підтримці України, заявив голова фракції консервативної Європейської народної партії (ЄНП) у Європарламенті Манфред Вебер (Manfred Weber). "Потрібно серйозно ставитися до путінських погроз, але вони не повинні визначати наші дії", - зауважив політик. Натомість ЄС має відштовхуватися у своїх рішеннях від "основних принципів, таких як права людини, право держави на самооборону та система цінностей, заснована на правилах", зазначив Вебер.

++07.10++

Внаслідок чергового обстрілу російськими військами Запоріжжя у ніч на понеділок ракета поцілила у житловий будинок, повідомляє секретар міської ради Анатолій Куртєв. За його словами, зруйновано цілий під'їзд будинку і є постраждалі, у будинку виникла пожежа. Місцеві жителі оприлюднюють фото наслідків удару.

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