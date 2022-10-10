"Демонічна озлобленість" Путіна і впевненість Зеленського

Масовані ракетні удари з боку Росії, жертви, руйнування, перебої зі світлом і зв'зком, дезінформація. Таким було 10 жовтня в Україні. Втім, тактика терору не зламає українців, запевнили у Києві.

Ранок понеділка, 10 жовтня, в Україні почався з масованих обстрілів РФ. Під ударом опинилися Київ та область, Львів, Дніпро, Запоріжжя, Харків, Хмельницький, Чернігівщина, Житомирщина та інші регіони. Росія випустила по Україні 84 крилаті ракети та використала 24 безпілотники, повідомило командування Повітряних сил ЗСУ. Протиповітряною обороною вдалося збити 56 об'єктів. Внаслідок обстрілів загинули щонайменше 10 осіб та близько 60 отримали поранення, повідомила в ефірі національного телемарафону речниця Національної поліції України Мар'яна Рева.

Обстріл Києва

Вперше за останні кілька місяців від ракетних обстрілів постраждала столиця України. Зокрема, в центрі Києва російська ракета влучила в проїжджу частину, внаслідок чого, за даними Київської міської державної адміністрації, згоріли шість автомобілів, ще 15 було пошкоджено.

Згорілі авто у Києві після російського обстрілу Фото: Adam Schreck/AP Photo/picture alliance

Також постраждали кілька закладів культури та освіти - повибивало шибки в будівлях Національного університету Шевченка, філармонії, музеях Ханенків та Шевченка, повідомив міністр культури Олександр Ткаченко. Влучання ракети було зафіксовано і поблизу пішохідно-велосипедного мосту через Володимирський узвіз. Ще одна ракета потрапила в дитячий майданчик в одному з центральних районів Києва.

Крім того, зазнав ушкоджень один із бізнес-центрів Києва, де розміщується, зокрема, візовий відділ консульства Німеччини. Жертвою став і центральний залізничний вокзал - вибуховою хвилею пошкоджено вікна будівлі. "Проте вокзал працює, висадка та посадка на потяги проводиться через західний та східний підземні переходи, які одночасно виконують роль укриття", - повідомила пресслужба "Укрзалізниці". Водночас пасажирів попередили про можливу затримку поїздів у західному напрямку через пошкодження контактної мережі.

Перебої зі світлом та зв'язком

Після вибухів жителі столиці почали повідомиляти про перебої з електрикою та інтернетом. Як виявилося, ракети влучили в об'єкти критичної інфраструктури Києва та області. Тому, за словами мера Києва Віталія Кличка, частково обмежене електропостачання промисловим клієнтам та частині побутових клієнтів Києва та всієї області.

Загалом в Україні внаслідок масованих ранкових атак пошкоджено щонайменше 11 важливих інфраструктурних об'єктів у восьми регіонах та Києві, повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. "Зараз частина областей знеструмлена. Потрібно бути готовими до тимчасових перебоїв зі світлом, водопостачанням, зв'язком", - написав він у Telegram. За даними Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС), під вечір 10 жовтня відсутнє електропостачання у п'яти областях: Львівській, Полтавській, Сумській, Харківській та Тернопільскій.

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Заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко попередив, що українцям потрібно бути готовими до віялових відключень електроенергії. "Під прицілом енергооб'єкти від Львова до Запоріжжя, Київщини, Хмельниччини, Дніпра і Вінниці, Франківщини, Сумщини, Харківщини, Житомирщини, Кіровоградщини, загалом увесь південь. Це може вплинути на стабільність енергозабезпечення, тому потрібно бути готовим до наслідків таких обстрілів аж до віялових відключень", - написав він у Telegram. Крім того, Тимошенко закликав українців обмежити споживання електроенергії до 22:00.

Масована ракетна атака з боку Росії призвела до перебоїв із мобільним інтернетом і подекуди - мобільним зв'язком у різних регіонах країни, повідомили і у Держспецзв'язку. "Нестабільна робота мереж пов'язана з пошкодженням інфраструктури як безпосередньо операторів, так і підприємств енергетичного сектору", - йдеться у повідомленні.

Дезінформація про Зеленського та його реакція

Окрім ракетної атаки, Росія розпочала інформаційно-психологічну кампанію, повідомлив Центр протидії дезінформації. Так, росіяни поширили низку неправдивих повідомлень: "Почалась масова евакуація співробітників посольств в Україні", "В Україні було повністю знищено усю інфраструктуру", "Почався наступ з території Республіки Білорусь", "Володимир Зеленський був евакуйований з Києва".

Втім, президент України Володимир Зеленський відповів на "вкиди" - під час повітряної тривоги опублікував відеозвернення. У ньому він біля будівлі Офісу президента в центрі Києва закликав українців перебувати 10 жовтня в укриттях, і зазначив, що у росіян дві цілі - енергообʼєкти по всій країні та люди. "Спеціально обрали такий час і такі цілі, щоб завдати якнайбільше шкоди. Але. Ми - українці. Допомагаємо одне одному. Віримо в себе. Відновлюємо все зруйноване", - наголосив Зеленський.

Він попередив про можливі перебої з електрикою в регіонах, але, за словами президента, "ніколи не буде перебоїв із нашою впевненістю - впевненістю в перемозі". "І завжди памʼятайте: Україна була до того, як зʼявився цей ворог, Україна буде й після нього", - зазначив Зеленський. Також президент наголосив, що на всі пропозиції справжнього миру РФ відповідає ракетними ударами, що доводить: "Звільнення всієї нашої землі - єдиний фундамент миру й безпеки для всіх українців".

Термінова зустріч G7 та розмови з партнерами

Крім того, Зеленський мав розмову з канцлером Німеччини Олафом Шольцом (Olaf Scholz). "Домовилися з канцлером Німеччини, яка головує у G7, про скликання термінового засідання групи. Заплановано мій виступ, у якому розповім про теракти РФ. Також обговорили посилення тиску на Росію та допомогу у відновленні пошкодженої інфраструктури", - написав він у Twitter. Як повідомив речник німецького уряду Штеффен Гебештрайт (Steffen Hebestreit), G7 проведе засідання 11 жовтня.

Також Зеленський провів розмови з низкою інших міжнародних партнерів. Зокрема, з президентом Франції Еммануелем Макроном, прем’єр-міністром Нідерландів Марком Рютте, Еміром Катару шейхом Тамімом бін Хамадом Аль Тані, президентом Польщі Анджеєм Дудою, прем'єр-міністеркою Великобританії Ліз Трасс. Під час спілкування з лідерами Зеленський порушив, зокрема, питання повної ізоляції РФ, зміцнення обороноздатності України та реакцію світу на нові атаки РФ.

"Українців не залякати"

Після атак 10 жовтня "ганебними невдахами" назвав росіян керівник Офісу президента України Андрій Єрмак. "Ви думали нас налякати? Думали, що українці бояться терору від неадекватних бункерних боягузів? Ви думаєте, що ми будемо зупинятися? Ні, на кожен удар буде жорстка відповідь. Ви відповісте за кожну смерть і страждання. І не тільки ви. Відповідатимуть цілі покоління росіян", - написав він у Telegram. За словами Єрмака, удари роблять українців ще злішими, і лише пришвидшать рух вперед. "Ми не боїмося. Ми стаємо лише злішими і точнішими…Що ж, пекло для них ще здаватиметься раєм", - наголосив він.

Про відсутність страху заявив і міністр оборони України Резніков Олексій. "Нашу мужність ніколи не знищать ракети терористів, навіть коли вони потраплять у серце нашої столиці. Вони також не похитнуть рішучості наших союзників. Єдине, що вони безповоротно руйнують, - це майбутнє Росії - майбутнє зневаженої у всьому світі терористичної держави-вигнанки", - написав він у Facebook.

Предстоятель Православної церкви України (ПЦУ) митрополит Київський і всієї України Епіфаній назвав масований обстріл міст України виявом демонічної озлобленості та жорстокості Путіна. "Однак відповідати за це перед Богом і людьми буде не лише він, але кожен, хто виконує його накази, хто схвалює російський терор, хто мовчанням потурає йому", - наголосив він.

Водночас радник глави української держави Михайло Подоляк закликав міжнародну спільноту посилити обороноздатність України та тиск на Росію. За його словами, на масований обстріл українських міст можлива лише одна відповідь - "системи ППО/ПРО для України, вигнання РФ зі всіх міжнародних трибун, спеціальний трибунал, негайні ордери на арешти російської влади".

Своєю чергою глава МЗС України Дмитро Кулеба висловив упевненість, що Україну не зламає тактика терору проти мирних українських міст, яку проводить Путін. "Це також його відповідь усім "умиротворювачам" у світі, які хочуть поговорити з ним про мир: Путін - терорист, який розмовляє ракетами", - написав він у Twitter.