G7 збирається на термінове засідання

Про термінове скликання засідання G7 Володимир Зеленський домовився з Олафом Шольцем. У ЄС виступили із різким засудженням російської ракетної атаки по Україні, яка призвела до жертв та руйнувань.

Чільні посадовці і дипломати Європейського Союзу засудили завдані у понеділок, 10 жовтня, масовані російські ракетні удари по Києву та низці обласних центрів України. "Те, що зараз відбувається в Києві, викликає огиду, - написала у соцмережі Twitter спікерка Європарламенту Роберта Мецола. - Це знову показує світові режим, з яким ми маємо справу: режим, який обстрілює без розбору. Такий, що несе жах і смерть дітей".

"Таким діям не місце в XXI столітті. Я найсуворіше засуджую їх", - написав у Twitter верховний представник ЄС з зовнішньої та політики безпеки Жозеп Боррель і пообіцяв додаткову військову підтримку Україні з боку ЄС. Комісар ЄС з питань юстиції Дідьє Рейндерс під час російської ракетної атаки саме перебував в Києві і спустився в укриття у підвалі одного зі столичних готелів.

Президент Литви Гітанас Науседа також закликав надати Україні більше зброї. "Російська жорстокість не має меж. Київ та інші українські міста знову зазнали обстрілів російської армії. Вони націлені на центри міст, житлові будинки, дороги в годину пік. Це державний тероризм у чистому вигляді. Більше зброї Україні, щоб перемогти це зло!", - написав він у понеділок у Twitter.

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Зеленський виступить на терміновому засіданні G7

Тим часом повідомляється, що президент України Володимир Зеленський 10 жовтня мав розмови з канцлером ФРН Олафом Шольцем (Olaf Scholz) та президентом Франції Емануелем Макроном і закликав обох до жорсткої відповіді Москві на масовану ракетну атаку по Україні. Зеленський уточнив, що у розмові з Шольцем йшлося про посилення тиску на РФ, а у контактах з Макроном головною темою стало зміцнення повітряної оборони та необхідності жорсткої європейської та міжнародної реакції на дії Росії.

Речник федерального уряду Німеччини заявив, що канцлер Олаф Шольц запевнив українського президента у "солідарності Німеччини та інших країн G7". Крім того, представник міноборони ФРН пообіцяв, що вже незабаром Україна отримає від Берліна сучасну систему ППО і ще три такі системи надійдуть Україні наступного року, зазначає інформагенція Reuters. У Єлисейському палаці, у свою чергу, після розмови повідомили про готовність збільшувати допомогу Україні, в тому числі це стосується постачань військового обладнання.

Очікується, що президент України Володимир Зеленський виступить на терміновому засіданні лідерів країн G7, що відбудеться 11 жовтня.

Нагадаємо, у понеділок по всій території України тривають масовані ракетні атаки. Вони відбуваються через два дні після вибуху на Кримському мосту. Повідомляється про загиблих та десятки поранених, в тому числі у столиці Києві. В уряді України заявили, що пошкоджено щонайменше 11 важливих інфраструктурних об'єктів у 8 регіонах та столиці, частина областей знеструмлені. Також надходять повідомлення про перебої з мобільним зв'язком. Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний повідомив, що Росією за кілька годин було випущено 83 ракети, 45 з них збиті ППО.

Президент РФ Володимир Путін назвав останній ракетний обстріл України "ударами високоточною зброєю по об'єктах енергетичної і військової інфраструктури", фактично, пов'язавши це із вибухом на Кримському мосту, відповідальність за який в Кремлі покладають на "українські спецслужби". Путін додав, що у разі продовження "українських терактів відповідь буде "жорсткою і за своїми масштабами відповідатиме рівню загроз".