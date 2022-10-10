Білорусь та Росія створюють спільне угруповання військ

На західних кордонах Союзної держави буде розгорнуто регіональне угруповання військ РФ та Білорусі, повідомив Лукашенко. При цьому білоруський правитель заявив, що його країна не вступатиме у військові дії проти України.

Мінськ та Москва розгорнуть спільне регіональне угруповання військ "у зв'язку із загостренням на західних кордонах Союзної держави". "Це все за нашими документами. Якщо рівень загрози досягає нинішнього рівня, як зараз, ми починаємо задіяти угруповання Союзної держави", - сказав правитель Білорусі Олександр Лукашенко на нараді з питань безпеки у понеділок, 10 жовтня, у Мінську.

Він вчергове звинуватив Україну у підготовці до нападу на Білорусь. "Як було заявлено, "ми зробимо так, що це буде Кримський міст-2". Моя відповідь була простою: донесіть президентові України та іншим божевільним, що Кримський міст здасться їм квіточками, якщо вони торкнуться своїми брудними руками хоч метру нашої території", - сказав Лукашенко.

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Тисячі російських військових

Білоруський правитель доручив міноборони підготуватися до розміщення в Білорусі "не однієї тисячі" російських військових". При цьому Лукашенко наголосив, що його країна не має наміру вступати у війну проти України на боці Росії, хоча раніше заявляв прямо протилежне.

"Що стосується нашої участі у спеціальній військовій операції (так у РФ офіційно називають війну проти України. - Ред.) в Україні, ми беремо участь там. Ми цього не приховуємо. Але ми нікого не вбиваємо. Ми нікуди не посилаємо своїх військових. Ми не порушуємо своїх зобов'язань", - казав Лукашенко 4 жовтня.

В Києві не бачать загрози наступу

На заяви білоруського правителя радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк в понеділок відповів заспокійливим записом у Twitter.

"Лукашенко продовжує продавати Росії останні крихти суверенітету. Заява про розміщення російського контингенту у Білорусі під надуманими приводами - формалізація окупації", - написав Подоляк. За його словами, Україна готова до будь-яких загроз з боку сусіда, однак "про повторне вторгнення з РБ поки що не йдеться".