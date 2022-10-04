  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
У фокусі
Війна Росії проти України
Щоденник війни
Олександр Лукашенко (ліворуч) визнав, що стоїть пліч-о-пліч з Володимиром Путіним у війні проти України
Олександр Лукашенко (ліворуч) визнав, що стоїть пліч-о-пліч з Володимиром Путіним у війні проти УкраїниФото: Ramil Sitdikov/POOL/TASS/dpa/picture alliance
КонфліктиБілорусь

Лукашенко вперше визнав свою участь у війні проти України

Максим Сидоржевський
23 хв. тому

Білорусь не приховує, що бере участь у війні проти України, але нібито "нікого там не вбиває", заявив Олександр Лукашенко.

https://www.dw.com/uk/lukasenko-vperse-viznav-ucast-bilorusi-u-vijni-proti-ukraini/a-63331737

Правитель Білорусі Олександр Лукашенко вперше з початку повномасштабної війни Росії проти України підтвердив, що його країна бере участь у цій війні.

"Що стосується нашої участі у спеціальній військовій операції (так у РФ офіційно називають війну проти України. - Ред.) в Україні, ми беремо участь там. Ми цього не приховуємо. Але ми нікого не вбиваємо. Ми нікуди не посилаємо своїх військових. Ми не порушуємо своїх зобов'язань", - заявив Лукашенко у вівторок, 4 жовтня, цитує агентство "Белта".

За його словами, участь Білорусі у війні полягає у тому, щоб "не допустити поширення цього конфлікту на територію" країни і "не допустити завдання удару по Білорусі" з боку Польщі, Литви та Латвії.

Читайте також: У Білорусь ринув потік росіян. Що їх приваблює?

Також Лукашенко розповів про постійні "провокації", які Україна нібито влаштовує на білоруському кордоні. За його словами, Україна нібито стягнула до білоруського кордону угруповання до 15 тисяч військовослужбовців і "здійснює там інженерне обладнання блокпостів та вогневих позицій, влаштувала загородження на дорожніх напрямках", повідомляє сайт білоруського правителя. "Словом, (Україна. - Ред.) не просто забарикадувалася, а збудувала стіну. Постійно веде оптичну, радіоелектронну, радіотехнічну розвідку нашої території, військ, об'єктів", - сказав Лукашенко.

Як відомо, на початку російського вторгнення 24 лютого наступ військ РФ на Київ відбувався саме з території Білорусі. Також у перші місяці війни з території Білорусі регулярно відбувалися запуски по території України російських балістичних ракет. Загроза повторного нападу на Україну з території Білорусі, за даними Києва, досі зберігається.

1 вересня Лукашенко заявив, що Білорусь повністю підтримує Росію у війні проти України, проте воюватиме лише у разі нападу на свою територію.

Стіна на кордоні з Білоруссю - "Європа у фокусі"

Пропустити розділ Близькі теми

Близькі теми

Пропустити розділ Топтема

Топтема

Володимир Зеленський

Зеленський визнав нікчемними укази Путіна щодо анексії

Конфлікти
2 год. тому
1 стор. з 3
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

external

Як Лиман "зачищають" від російської військової техніки

Як Лиман "зачищають" від російської військової техніки

Конфлікти
1 год. тому
02:53 хв.
Портрети Володимира Зеленського та Ілона Маска (символічне фото)

"Мирні пропозиції" Ілона Маска: реакції в Україні та світі

"Мирні пропозиції" Ілона Маска: реакції в Україні та світі

Політика
3 год. тому
Українські військові у Лимані, фото 2 жовтня 2022 року

Звільнення Лимана: чому це важливий стратегічний успіх

Звільнення Лимана: чому це важливий стратегічний успіх

Конфлікти
6 год. тому
external

Гроші за російський газ і нафту вбивають українців - Гурієв

Гроші за російський газ і нафту вбивають українців - Гурієв

Економіка
3 жовтня 2022 р.
08:12 хв.
На велосипеді - від мобілізації: російські ухилянти на кордоні з Грузією

Як ЄС розділився у ставленні до російських дезертирів

Як ЄС розділився у ставленні до російських дезертирів

Політика
3 жовтня 2022 р.
Виборчий плакат у Софії

Болгарія: вибори перед суворою зимою

Болгарія: вибори перед суворою зимою

Політика
1 жовтня 2022 р.
На головну сторінку