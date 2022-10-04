Лукашенко вперше визнав свою участь у війні проти України

Білорусь не приховує, що бере участь у війні проти України, але нібито "нікого там не вбиває", заявив Олександр Лукашенко.

Правитель Білорусі Олександр Лукашенко вперше з початку повномасштабної війни Росії проти України підтвердив, що його країна бере участь у цій війні.

"Що стосується нашої участі у спеціальній військовій операції (так у РФ офіційно називають війну проти України. - Ред.) в Україні, ми беремо участь там. Ми цього не приховуємо. Але ми нікого не вбиваємо. Ми нікуди не посилаємо своїх військових. Ми не порушуємо своїх зобов'язань", - заявив Лукашенко у вівторок, 4 жовтня, цитує агентство "Белта".

За його словами, участь Білорусі у війні полягає у тому, щоб "не допустити поширення цього конфлікту на територію" країни і "не допустити завдання удару по Білорусі" з боку Польщі, Литви та Латвії.

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Також Лукашенко розповів про постійні "провокації", які Україна нібито влаштовує на білоруському кордоні. За його словами, Україна нібито стягнула до білоруського кордону угруповання до 15 тисяч військовослужбовців і "здійснює там інженерне обладнання блокпостів та вогневих позицій, влаштувала загородження на дорожніх напрямках", повідомляє сайт білоруського правителя. "Словом, (Україна. - Ред.) не просто забарикадувалася, а збудувала стіну. Постійно веде оптичну, радіоелектронну, радіотехнічну розвідку нашої території, військ, об'єктів", - сказав Лукашенко.

Як відомо, на початку російського вторгнення 24 лютого наступ військ РФ на Київ відбувався саме з території Білорусі. Також у перші місяці війни з території Білорусі регулярно відбувалися запуски по території України російських балістичних ракет. Загроза повторного нападу на Україну з території Білорусі, за даними Києва, досі зберігається.

1 вересня Лукашенко заявив, що Білорусь повністю підтримує Росію у війні проти України, проте воюватиме лише у разі нападу на свою територію.