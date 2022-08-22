У Білорусь ринув потік росіян. Що їх приваблює?

Білорусь стала популярною ціллю поїздок росіян. Це підтверджують дані пасажирських перевізників. Так, на деякі дні наприкінці серпня всі квитки на швидкісні потяги "Ластівка", що курсують між Москвою та Мінськом, вже давно розпродані. А на авіарейси перед вихідними ціна на квитки в один бік сягає 460 білоруських рублів (близько 180 євро).

І це при тому, що з 1 серпня авіакомпанія "Белавіа" збільшила кількість рейсів маршрутом Мінськ - Москва - Мінськ до двох десятків на тиждень, до білоруської столиці часто літають і російські авіаперевізники, у тому числі з регіонів РФ.

"Картковий туризм"

Збільшення пасажиропотоку з Росії до Білорусі стало помітним вже наприкінці весни 2022 року, коли однією з причин таких поїздок стало бажання росіян оформити нові банківські картки. Річ у тім, що з початком військового вторгнення Росії в Україну багато західних компаній почали масово приєднуватися до санкцій проти Російської Федерації, що зачепили й банківську сферу.

Так, у Росії перестали працювати картки найпопулярніших міжнародних платіжних систем - Visa та Mastercard. Усередині країни росіяни швидко впоралися з платіжними труднощами за допомогою російської системи "Мир". Але під час перебування за кордоном та для онлайн-платежів на закордонних сайтах ця система - не вихід.

У Білорусі громадяни Росії можуть отримати доступ до банківських карток платіжних систем Visa та Mastercard

Рішення знайшлося в країнах ближнього закордоння, де місцеві банки почали відкривати рахунки громадян Росії й випускати картки міжнародних платіжних систем. Така схема виявилася популярною і в Білорусі, що підтвердили кореспондентові DW в одному з місцевих банків.

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"Останнім часом у нас скорочувався випуск нових банківських карток, але тепер тенденція зворотна: дуже помітне зростання завдяки російським громадянам", - розповідає співробітник банку й уточнює, що поки що для оформлення картки майже завжди потрібна особиста присутність клієнта, що і стало приводом для "карткового туризму". Термін виготовлення картки займає від трьох до десяти робочих днів.

Потрапити до ЄС через Білорусь росіяни можуть, але є нюанс

Логічно припустити, що після отримання в Білорусі банківських карток платіжних систем Visa та Mastercard громадяни Росії продовжують свою подорож далі до Європи. Однак із цим зараз не все так просто.

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Країни Євросоюзу закрили свій повітряний простір як для російських авіакомпаній, так і для "Белавії", а пасажирські потяги з Білорусі до ЄС та України було скасовано ще за пандемії коронавірусу. Залишається варіант перетину кордону через наземні КПП, але тут є обмеження. Перетнути польсько-білоруський кордон на цей час можуть лише громадяни країн ЄС, Білорусі та України, а для росіян така можливість є лише у пунктах пропуску з Литвою та Латвією.

"Ми, на жаль, занадто пізно дізналися, тож кордон у Бресті з російськими паспортами не перетнемо", - розповідає москвич Михайло, який зібрався на своєму автомобілі разом із сім'єю з'їздити до Німеччини. Маршрут довелося змінювати та вирушати до білорусько-литовського кордону.

Через КПП у Бресті росіян до країн ЄС не пускають

А от Сергій та Олена - сімейна пара із Санкт-Петербурга - місцем своєї подорожі обрали Брест і рухатися далі до Європи поки що не планують. "За тиждень перебування в Білорусі встигли оформити банківські картки, відвідати Біловезьку пущу, інші визначні пам'ятки й навіть зайнятися шопінгом. Цією частиною своєї відпустки залишилися дуже задоволені", - ділиться Олена.

Туристів більше, ніж до COVID-19

Як підтверджують співробітники білоруської галузі послуг, туристи з Росії приносять місцевому бізнесу непоганий дохід. У брестському готелі "Інтурист" розповіли, що затребуваність цього та інших готелів зараз висока, щоправда, не уточнювали, який відсоток постояльців з Росії.

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"Туристів побільшало навіть у порівнянні з періодом до пандемії: раніше вони найчастіше приїжджали до Бреста на 9 травня або були проїздом, а тепер залишаються на кілька днів. Знаю, що схожа ситуація і в Мінську, і в Гродно", - розповідає співробітниця готелю. За її словами, гості з Росії приїжджають як індивідуально, так і організованими групами: туристичні автобуси їм надаються вже на території Білорусі.

У готелі "Інтурист" у Бресті стало багато постояльців із Росії

Не перший рік у росіян - особливо похилого віку - популярний і відпочинок у білоруських санаторіях, але зараз попит став ще більшим. "Вільних місць у нас практично немає з початку літа і до кінця осені, - повідомили у санаторії "Ружанський". - Приїжджають і ті, хто вже колись тут відпочивав, і ті, хто вирішив поправити здоров'я, не думаючи про візи".

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На умовах анонімності представники готельного бізнесу кажуть, що з боку клієнтів із Росії останнім часом кількість запитів на бронювання місць для нічлігу в Білорусі збільшилася, що може бути пов'язане не лише з труднощами поїздок до Євросоюзу, а й із неспокійною ситуацією в Криму.

Росіяни освоюють шопінг у Білорусі

Новою та частково несподіваною метою поїздок росіян до Білорусі виявився шопінг. Десятки світових брендів (як-от Bershka, Zara, Reserved, H&M, Nike, Adidas та багато інших) у перші місяці після початку війни в Україні залишили Росію, але продовжують офіційно працювати в Мінську та інших містах Білорусі. Це стосується й роботи ресторанів McDonald's. Причому для покупок навіть не потрібно оформлення нових карток: майже скрізь у Білорусі можна розплатитися картками російської платіжної системи "Мир".

Торговельний центр у Бресті

У білоруських туркомпаніях розповідають, що російські колеги вивчають попит на організацію спеціалізованих шоп-турів. "Нам ця тема знайома, оскільки довгі роки організовували для білорусів аналогічні поїздки за покупками до Польщі, Литви та України. Тепер є можливість ділитися досвідом із росіянами", - не без іронії зазначає співробітник однієї з брестських турфірм. Співрозмовник DW не відкидає, що такі шоп-тури справді можуть з'явитися, і потік російських туристів до Білорусі зросте ще на 10-15 відсотків.

"Раніше ми працювали переважно на виїзний туризм або на прийом гостей із західних країн, тепер є стимул попрацювати й з росіянами: зауважуємо, що сюди їдуть люди молодого та середнього віку з високою платоспроможністю, яких насамперед приваблювали країни ЄС, а не Білорусь", - резюмує працівник турфірми.