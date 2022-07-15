Білорусь допустила дефолт за зовнішнім боргом - Moody's

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Власники єврооблігацій Belarus-27 не змогли отримати належні їм виплати, оскільки міністерство фінансів Білорусі виплатило 22,9 мільйона доларів у білоруських рублях.
Білорусь допустила дефолт за зовнішніми борговими зобов'язаннями, заявило 14 липня міжнародне рейтингове агентство Moody's.
Днем раніше минув термін, протягом якого країна мала виплатити 22,9 мільйона доларів за єврооблігаціями Belarus-27. Проте міністерство фінансів Білорусі здійснило цей платіж у національній валюті - білоруських рублях, а тому власники бондів не змогли отримати належні їм виплати.
Випуск 10-річних єврооблігацій Belarus-27 на 600 мільйонів доларів був розміщений у червні 2017 року. Утримувачам обіцяли прибутковість 7,625 відсотка річних. Усього на міжнародних фінансових ринках перебувають п'ять випусків білоруських євробондів на загальну суму 3,25 мільярда доларів.
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28 червня Білорусь слідом за Росією оголосила, що переходить на погашення зовнішніх боргових зобов'язань у національній валюті.
Російський президент РФ Володимир Путін підписав указ про виплати за зовнішнім держборгом у рублях 22 червня на тлі західних санкцій проти РФ за розв'язану нею повномасштабну війну в Україні.
27 червня Moody's повідомило про дефолт Росії за єврооблігаціями. Агентство Bloomberg зазначало, що дефолт із зовнішніх боргових зобов'язань стався в Росії вперше з 1918 року.
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