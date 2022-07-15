Білорусь допустила дефолт за зовнішнім боргом - Moody's

Білорусь допустила дефолт за зовнішніми борговими зобов'язаннями, заявило 14 липня міжнародне рейтингове агентство Moody's.

Днем раніше минув термін, протягом якого країна мала виплатити 22,9 мільйона доларів за єврооблігаціями Belarus-27. Проте міністерство фінансів Білорусі здійснило цей платіж у національній валюті - білоруських рублях, а тому власники бондів не змогли отримати належні їм виплати.

Випуск 10-річних єврооблігацій Belarus-27 на 600 мільйонів доларів був розміщений у червні 2017 року. Утримувачам обіцяли прибутковість 7,625 відсотка річних. Усього на міжнародних фінансових ринках перебувають п'ять випусків білоруських євробондів на загальну суму 3,25 мільярда доларів.

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Дефолт РФ за єврооблігаціями

28 червня Білорусь слідом за Росією оголосила, що переходить на погашення зовнішніх боргових зобов'язань у національній валюті.

Російський президент РФ Володимир Путін підписав указ про виплати за зовнішнім держборгом у рублях 22 червня на тлі західних санкцій проти РФ за розв'язану нею повномасштабну війну в Україні.

27 червня Moody's повідомило про дефолт Росії за єврооблігаціями. Агентство Bloomberg зазначало, що дефолт із зовнішніх боргових зобов'язань стався в Росії вперше з 1918 року.

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