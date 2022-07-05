Білоруси почали менше підтримувати Росію. Що дізналися соціологи

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Недавні соціологічні опитування свідчать про зменшення підтримки дій Росії в Україні серед білорусів. Докладніше - у DW.
"Ми бачимо, що відбувається "плавлення" підтримки Росії, тобто поступово, відсоток за відсотком зменшується кількість людей, які вважають, що Білорусі слід підтримувати дії Росії", - розповів керівник білоруської ініціативи Chatham House Григорій Астапеня на презентації 7 липня чергового дослідження про те, як війна Росії проти України змінює погляди білорусів. Схожі дані озвучив і Андрій Вардомацький, керівник Білоруської аналітичної майстерні, презентуючи своє дослідження 6 липня. Що ще дізналися соціологи про настрої білорусів?
Дослідження, присвячене тому, як війна змінює погляди білорусів, Chatham House проводив у першій половині червня 2022 року, опитавши 804 респондентів методом онлайн-інтерв'ю. Як запевнив Астапеня, який був автором соцопитування, вибірка відповідає структурі міського населення Білорусі за статтю, віком, розміром населеного пункту та освітою. "Треба розуміти, що, з одного боку, у нас є зміщення у бік більш активного населення, противників Лукашенка, а з іншого - ми маємо фактор страху, який також впливає на відповіді людей протестних чи нейтральних поглядів", - розповів Астапеня про проблемні моменти в дослідженні.
Як показало соцопитування, у червні 2022 року ставлення білорусів до війни залишилося негативним. 43 відсотки респондентів не підтримують дії російських військ на території України, тоді як про підтримку висловилися 23 відсотки, а ще 23 відсотки білорусів не змогли відповісти на це питання. "Але треба розуміти, що категорія "точно не підтримую" в два з половиною рази більша, ніж "точно підтримую", тобто 35 відсотків проти 14 відсотків. Противники військових дій мають чітку позицію, а ті, хто підтримує війну, здебільшого обирають відповідь "радше підтримую" - у них немає розуміння, навіщо ця війна і навіщо її підтримувати", - каже Григорій Астапеня.
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Аналізуючи відповіді білорусів на питання про те, що слід було зробити Білорусі після початку військових дій, Астапеня звертає увагу на поступове "плавлення" підтримки Росії. Так, у березні 2022 року варіант "підтримати Росію, але не вступати в конфлікт" обирали 28 відсотків білорусів, а у червні - вже 23 відсотки.
Керівник білоруської ініціативи Chatham House називає кілька причин такої плавної зміни у поглядах білорусів. За його словами, на населення країни можуть впливати жахіття, які чинить російська армія в Україні, і вони можуть розчаровуватися в Росії. "Ще білоруси бачать, що це довга війна, яка матиме негативні наслідки для Білорусі і для самих білорусів - це також показує наше опитування. Люди починають замислюватися, що ця війна неправильна і принесе багато біди. Крім того, є емоційний момент - багато хто не хоче, щоб білорусів вважали агресорами, змішували з росіянами", - пояснює Астапеня.
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Частину дослідження було присвячено тому, як змінюються зовнішньополітичні орієнтації білорусів через війну в Україні. Як розповів Астапеня, соцопитування показало, що серед більш політизованих членів суспільства зростають антипатії до сторін конфлікту. "Ті, хто виступає проти війни, негативно ставляться до Росії, а серед тих, хто її підтримує, збільшується неприйняття України, країн ЄС та США. Вийшло, що найпозитивніше білоруси ставляться до Китаю, який у цьому конфлікті ніяк не задіяний", - каже він. Але загалом, за словами дослідника, білоруси залишаються дружніми до інших країн і всіх сприймають позитивно.
Важливі зміни стосуються ставлення до членства у Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ). У січні 2022 року твердження про те, що Білорусь має зберігати членство в ОДКБ, підтримувало 52 відсотки білорусів, а в червні 2022 ця цифра скоротилася до 42 відсотків. На противагу зросла кількість тих, хто вважає, що країна має прагнути вийти з ОДКБ, а потім зберігати нейтралітет - з 39 відсотків до 48 відсотків.
Водночас війна трохи змінила геополітичну орієнтацію білорусів - кількість тих, хто хоче жити в союзі з Росією, залишилася незмінною - 37 відсотків. Водночас Астапеня уточнює, що вибір союзу з Росією - це не про глибоку інтеграцію чи входження до складу федерації. "33 відсотки кажуть, що кращий варіант союзу з Росією - це зона вільної торгівлі, ще 33 відсотки обирають єдиний економічний простір. Входження до складу Росії підтримують лише п'ять відсотків, це маргінальна позиція", - каже Астапеня, наголошуючи, що за місяці війни у цих цифрах не було особливої динаміки.
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Також напередодні своє дослідження про настрої білорусів під час війни презентував керівник Білоруської аналітичної майстерні соціолог Андрій Вардомацький. Своє соцопитування він проводив у травні 2022 року у форматі телефонного опитування, у ньому взяли участь 1000 респондентів.
Цікаво, що у аспекті зниження рівня підтримки дій Росії серед білорусів його дані збігаються з результатами Chatham House. Андрій Вардомацький назвав цей феномен "парціальний відкол" - у різних питаннях підтримка Росії в динаміці з березня по травень 2022 року знизилася на кілька відсоткових пунктів. Наприклад, кількість тих, хто позитивно ставиться до введення білоруських військових в Україну, скоротилася з 11,1 відсотка до 8,2 відсотка, схвалення розміщення російських військ у Білорусі зменшилося з 45 відсотків до 41,2 відсотка, а схвалення дій Росії у цій війні впало із 42,7 відсотка до 39,7 відсотка.
"Так, зменшення відбулося на рівні статистичної похибки, але зміни є. І враховуючи, що ця динаміка зберігається на різних індикаторах, ми можемо говорити про "парціальний відкол". Будемо спостерігати, чи ця тенденція продовжуватиметься далі", - пояснив Вардомацький.
Також соціологу вдалося зібрати дані про те, як українці ставляться до білорусів - їх було отримано під час опитування в Україні наприкінці травня 2022 року. Результати показали, що у 68 відсотків українців погіршилося ставлення до білорусів після 24 лютого, а 80 відсотків вважають, що Білорусь - співучасник Росії в цій війні. "Україна дивиться не на тонкі душевні коливання гуманітарних струн у душах білорусів, а на кількість ракет, які вилітають з території Білорусі. Це наші реалії. Для порівняння, у самій Білорусі 60 відсотків респондентів відповіли, що країна у війні не бере участі. Така ось дзеркальність ", - зазначив Вардомацький.