Білоруси почали менше підтримувати Росію. Що дізналися соціологи

"Ми бачимо, що відбувається "плавлення" підтримки Росії, тобто поступово, відсоток за відсотком зменшується кількість людей, які вважають, що Білорусі слід підтримувати дії Росії", - розповів керівник білоруської ініціативи Chatham House Григорій Астапеня на презентації 7 липня чергового дослідження про те, як війна Росії проти України змінює погляди білорусів. Схожі дані озвучив і Андрій Вардомацький, керівник Білоруської аналітичної майстерні, презентуючи своє дослідження 6 липня. Що ще дізналися соціологи про настрої білорусів?

Ставлення білорусів до війни залишається негативним

Дослідження, присвячене тому, як війна змінює погляди білорусів, Chatham House проводив у першій половині червня 2022 року, опитавши 804 респондентів методом онлайн-інтерв'ю. Як запевнив Астапеня, який був автором соцопитування, вибірка відповідає структурі міського населення Білорусі за статтю, віком, розміром населеного пункту та освітою. "Треба розуміти, що, з одного боку, у нас є зміщення у бік більш активного населення, противників Лукашенка, а з іншого - ми маємо фактор страху, який також впливає на відповіді людей протестних чи нейтральних поглядів", - розповів Астапеня про проблемні моменти в дослідженні.

Григорій Астапеня

Як показало соцопитування, у червні 2022 року ставлення білорусів до війни залишилося негативним. 43 відсотки респондентів не підтримують дії російських військ на території України, тоді як про підтримку висловилися 23 відсотки, а ще 23 відсотки білорусів не змогли відповісти на це питання. "Але треба розуміти, що категорія "точно не підтримую" в два з половиною рази більша, ніж "точно підтримую", тобто 35 відсотків проти 14 відсотків. Противники військових дій мають чітку позицію, а ті, хто підтримує війну, здебільшого обирають відповідь "радше підтримую" - у них немає розуміння, навіщо ця війна і навіщо її підтримувати", - каже Григорій Астапеня.

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Підтримка дій Росії в Україні поступово знижується

Аналізуючи відповіді білорусів на питання про те, що слід було зробити Білорусі після початку військових дій, Астапеня звертає увагу на поступове "плавлення" підтримки Росії. Так, у березні 2022 року варіант "підтримати Росію, але не вступати в конфлікт" обирали 28 відсотків білорусів, а у червні - вже 23 відсотки.

Керівник білоруської ініціативи Chatham House називає кілька причин такої плавної зміни у поглядах білорусів. За його словами, на населення країни можуть впливати жахіття, які чинить російська армія в Україні, і вони можуть розчаровуватися в Росії. "Ще білоруси бачать, що це довга війна, яка матиме негативні наслідки для Білорусі і для самих білорусів - це також показує наше опитування. Люди починають замислюватися, що ця війна неправильна і принесе багато біди. Крім того, є емоційний момент - багато хто не хоче, щоб білорусів вважали агресорами, змішували з росіянами", - пояснює Астапеня.

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Кількість білорусів, які підтримують членство в ОДКБ, скоротилася

Частину дослідження було присвячено тому, як змінюються зовнішньополітичні орієнтації білорусів через війну в Україні. Як розповів Астапеня, соцопитування показало, що серед більш політизованих членів суспільства зростають антипатії до сторін конфлікту. "Ті, хто виступає проти війни, негативно ставляться до Росії, а серед тих, хто її підтримує, збільшується неприйняття України, країн ЄС та США. Вийшло, що найпозитивніше білоруси ставляться до Китаю, який у цьому конфлікті ніяк не задіяний", - каже він. Але загалом, за словами дослідника, білоруси залишаються дружніми до інших країн і всіх сприймають позитивно.

Важливі зміни стосуються ставлення до членства у Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ). У січні 2022 року твердження про те, що Білорусь має зберігати членство в ОДКБ, підтримувало 52 відсотки білорусів, а в червні 2022 ця цифра скоротилася до 42 відсотків. На противагу зросла кількість тих, хто вважає, що країна має прагнути вийти з ОДКБ, а потім зберігати нейтралітет - з 39 відсотків до 48 відсотків.

Водночас війна трохи змінила геополітичну орієнтацію білорусів - кількість тих, хто хоче жити в союзі з Росією, залишилася незмінною - 37 відсотків. Водночас Астапеня уточнює, що вибір союзу з Росією - це не про глибоку інтеграцію чи входження до складу федерації. "33 відсотки кажуть, що кращий варіант союзу з Росією - це зона вільної торгівлі, ще 33 відсотки обирають єдиний економічний простір. Входження до складу Росії підтримують лише п'ять відсотків, це маргінальна позиція", - каже Астапеня, наголошуючи, що за місяці війни у цих цифрах не було особливої ​​динаміки.

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Дві третини українців почали гірше ставитися до білорусів

Також напередодні своє дослідження про настрої білорусів під час війни презентував керівник Білоруської аналітичної майстерні соціолог Андрій Вардомацький. Своє соцопитування він проводив у травні 2022 року у форматі телефонного опитування, у ньому взяли участь 1000 респондентів.

Андрій Вардомацький

Цікаво, що у аспекті зниження рівня підтримки дій Росії серед білорусів його дані збігаються з результатами Chatham House. Андрій Вардомацький назвав цей феномен "парціальний відкол" - у різних питаннях підтримка Росії в динаміці з березня по травень 2022 року знизилася на кілька відсоткових пунктів. Наприклад, кількість тих, хто позитивно ставиться до введення білоруських військових в Україну, скоротилася з 11,1 відсотка до 8,2 відсотка, схвалення розміщення російських військ у Білорусі зменшилося з 45 відсотків до 41,2 відсотка, а схвалення дій Росії у цій війні впало із 42,7 відсотка до 39,7 відсотка.

"Так, зменшення відбулося на рівні статистичної похибки, але зміни є. І враховуючи, що ця динаміка зберігається на різних індикаторах, ми можемо говорити про "парціальний відкол". Будемо спостерігати, чи ця тенденція продовжуватиметься далі", - пояснив Вардомацький.

Також соціологу вдалося зібрати дані про те, як українці ставляться до білорусів - їх було отримано під час опитування в Україні наприкінці травня 2022 року. Результати показали, що у 68 відсотків українців погіршилося ставлення до білорусів після 24 лютого, а 80 відсотків вважають, що Білорусь - співучасник Росії в цій війні. "Україна дивиться не на тонкі душевні коливання гуманітарних струн у душах білорусів, а на кількість ракет, які вилітають з території Білорусі. Це наші реалії. Для порівняння, у самій Білорусі 60 відсотків респондентів відповіли, що країна у війні не бере участі. Така ось дзеркальність ", - зазначив Вардомацький.